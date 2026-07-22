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ఇండియా మోస్ట్ పాపులర్ స్టార్ ప్రభాస్..ఖాన్లు, కపూర్లను దాటి మళ్లీ నెంబర్ హీరోగా రెబల్ స్టార్..

Ormax Media Ranking June 2026: ఓర్మాక్స్ అనే సంస్థ ప్రతి నెల మన దేశంలో టాప్ స్టార్స్ ఎవరనే దానిపై ఓ సర్వే నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. అయితే జూన్ నెలకు సంబంధించి మన దేశంలో మోస్ట్ పాపులర్ స్టార్ అనే అంశంలో ఓ సర్వేను విడుదల చేసింది. ఈ సర్వేలో మరోసారి రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నెంబర్ వన్ స్టానంలో నిలిచాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 22, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:53 PM IST
ఇండియా మోస్ట్ పాపులర్ స్టార్ ప్రభాస్..ఖాన్లు, కపూర్లను దాటి మళ్లీ నెంబర్ హీరోగా రెబల్ స్టార్..
Image Credit: Prabhas (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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