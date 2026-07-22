/ఇండియా మోస్ట్ పాపులర్ స్టార్ ప్రభాస్..ఖాన్లు, కపూర్లను దాటి మళ్లీ నెంబర్ హీరోగా రెబల్ స్టార్..

Prabhas India No1 Hero: భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ అనగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది బాలీవుడ్. అంతేకాదు నెంబర్ వన్ హీరో ఎవరంటే ఒకపుడు అమితాబ్.. ఆ తర్వాత ఖాన్స్ పేరే వినిపించేది. కానీ బాహుబలి పుణ్యామా అని రీజనల్ సినిమాలు నేషనల్ వైడ్గా పాపులర్ అయ్యాయి. ఇక ఓర్మాక్స్ అనే సంస్థ ప్రతి నెల మన దేశంలో సోషల్ మీడియా సహా ఇతర అంశాల ఆధారంగా ఎవరు నెంబర్ వన్ హీరో ఎవరనేది డిసైడ్ చేస్తూ టాప్ 10 లిస్టును విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి నెల ఆయా ర్యాంకింగ్స్ మారుతూ ఉంటాయి.
ప్రభాస్ మరోసారి నెంబర్ వన్..
జూన్ నెలకు సంబంధించిన ప్రభాస్..నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో నిలిచారు. ఆ తర్వాత రెండో స్థానంలో షారుఖ్ ఖాన్ నిలిచారు. మూడో స్థానంలో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ దక్కించుకున్నాడు. నాల్గో ప్లేస్లో అల్లు అర్జున్.. ఐదో స్థానంలో రామ్ చరణ్.. ఆరో ప్లేస్లో మహేష్ బాబు.. ఏడో స్థానంలో సూర్య.. ఎనిమిదో ప్లేస్లో సల్మాన్ ఖాన్.. 9వ స్థానంలో అక్షయ్ కుమార్.. 10వ స్థానంలో రణ్వీర్ సింగ్ నిలిచారు.
Ormax Stars India Loves: Most popular male film stars in India (Jun 2026) #OrmaxSIL pic.twitter.com/nG7CEwUU8n
— Ormax Media (@OrmaxMedia) July 21, 2026
ఓర్మాక్స్ లిస్టులో లేని ఎన్టీఆర్, యశ్, రణ్బీర్ కపూర్..
ఈ టాప్ 10 లిస్టులో నలుగురు తెలుగు హీరోలున్నారు. నలుగురు బాలీవుడ్ హీరోలు.. ఇద్దరు కోలీవుడ్ హీరోలుండటం విశేషం. ఈ సారి ఓర్మాక్స్ లిస్టులో ఎన్టీఆర్, యశ్, రణ్బీర్ కపూర్ వంటి స్టార్ హీరోలు టాప్ 10లో స్థానం దక్కించుకోలేకపోయారు. గత కొన్నేళ్లుగా ఓర్మాక్స్ లిస్టులో ఎక్కువ సార్లు ప్రభాస్ నెంబర్ వన్ ప్లేస్ దక్కించుకుంటూ వస్తున్నాడు. బాహుబలి సిరీస్తో వచ్చిన విజయాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. మధ్యలో ఫ్లాపులు వచ్చినా.. తెలుగుతో పాటు బాలీవుడ్ మార్కెట్ పై మంచి పట్టు సంపాదించాడు. అక్కడ ప్రభాస్ సినిమాలు మాములు బాలీవుడ్ హీరోల సినిమాలకు వచ్చే దాని కంటే ఎక్కువ వసూళ్లు వస్తున్నాయి. ఈ యేడాది ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో నిరాశ పరిచినా.. అప్ కమింగ్ ‘ఫౌజీ’, ‘స్పిరిట్’సినిమాలతో పాటు కల్కి 2, సలార్ 2 సినిమాలతో ప్రభాస్ మరోసారి ప్యాన్ ఇండియాను షేక్ చేయడం పక్కా అని ఆయన అభిమానులతో పాటు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
షారుఖ్ ఖాన్ ఈ యేడాది కింగ్ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. ఇక విజయ్.. రాజకీయాల్లో వెళ్లి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక కూడా అతని క్రేజ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఈయన నటించిన ‘జన్ నాయగన్’ సినిమా రేపు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది. ఇపుడు అందరి చూపు ఈ సినిమాపైనే ఉంది.
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