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స్టార్ట్, కెమెరా,యాక్షన్ అంటూ రామ్ న్యూ అవతార్.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..!!

RAPO 23 Kick Starts With Pooja Ceremony: ఎపుడు తెర ముందు దర్శకులు చెప్పే స్టార్, కెమెరా, యాక్షన్ అంటూ నటించే రామ్.. ఇపుడు తానే మెగాఫోన్ చేత పట్టుకొని కొత్త సినిమాకు శ్రీకారం చుట్టాడు. ఈ రోజు అట్టహాసంగా పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 29, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:17 PM IST
స్టార్ట్, కెమెరా,యాక్షన్ అంటూ రామ్ న్యూ అవతార్.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..!!
Image Credit: RAPO 23 Starts (Source/Movie Pics)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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