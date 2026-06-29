/స్టార్ట్, కెమెరా,యాక్షన్ అంటూ రామ్ న్యూ అవతార్.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..!!

Ram Directional Debut: మన దగ్గర హీరోలు ఎవరో వచ్చి మనకు బ్రేక్ ఇస్తారని చూసుకోకుండా.. తమకు నచ్చిన కథలను తామే రెడీ చేసుకోవడంతో పాటు తామే సొంతంగా మెగాఫోన్ పట్టుకుంటున్నారు. గతంలో ఎన్టీఆర్, కృష్ణ,ఆర్.నారాయణ మూర్తి, పవన్ కళ్యాణ్ హీరోలు మెగాఫోన్ పట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే కదా. ఈ తరంలో విశ్వక్ సేన్, ధనుశ్ వంటి చాలా మంది హీరోలు హీరో కమ్ దర్శకులుగా రాణించిన సందర్భాలున్నాయి. ఈ కోవలో రామ్ పోతినేని కూడా దర్శకుడిగా మెగాఫోన్ పట్టుకున్నాడు. అంతేకాదు ఇకపై స్టార్ట్, కెమెరా, యాక్షన్ అంటూ రంగంలోకి దిగాడు.
హీరోగా 23వ చిత్రం..
ఈ రోజు రామ్ పోతినేని దర్శకుడిగా కొత్త చిత్రం ప్రారంభోత్సవం పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. ఎన్నో ఏళ్ల పాషన్, ప్లానింగ్ తో రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రంతో రామ్ దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. రాపో సినిమాటిక్స్ బ్యానర్ పై కృష్ణ పోతినేని ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తుండటం విశేషం. రామ్ కెరీర్లోనే అత్యధిక బడ్జెట్ తెరకెక్కుతున్న చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కబోతుంది. .
పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..
ఈ సందర్భంగా నిర్మాత కృష్ణ పోతినేని స్క్రిప్ట్ ను రామ్ పోతినేనికి అందజేశారు. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి పి. మురళీ మోహన్ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. పి.వి. రవి కిషోర్ క్లాప్ కొట్టారు. దర్శకుడిగా తన ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుడుతూ తొలి షాట్కు రామ్ పోతినేని స్వయంగా దర్శకత్వం వహించడం విశేషం.ఈ సినిమాను తన పెదనాన్న బ్యానర్లో కాకుండా తన సొంత బ్యానర్లో తెరకెక్కిస్తుండటం విశేషం.
ఈ రోజు నుంచే రెగ్యులర్ షూటింగ్..
ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ కూడా ఈ రోజు హైదరాబాద్ శివార్లలో లాంఛనంగా ప్రారంభం కానుంది. కథానాయకుడు రామ్ పోతినేని చిత్రంలోని ప్రధాన తారాగణంతో కలిసి షూటింగ్లో పాల్గొంటున్నారు.
ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఒరిజినల్ కథను స్వయంగా రామ్ పోతినేని రెడీ చేసుకున్నారు. నియో-నోయర్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే సైకాలజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా ఈ సినిమా ఉండనున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇప్పటివరకు తెలుగు తెరపై చూడని విభిన్న అంశాలను, ఆసక్తికరమైన పాత్రల ప్రయాణంతో ఈ చిత్రం ఉండబోతున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సినిమాలో నటించే నటీనటులు ఇతర వివరాలను త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.
ఈ చిత్రానికి జాతీయ అవార్డు గ్రహీత తిరు సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ పీటర్ హైన్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ బాధ్యతలు చూస్తున్నారు. ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ గా పని చేస్తున్నారు.
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