/హాలీవుడ్ మూవీ ‘స్ట్రీట్ ఫైటర్’ తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం.. అక్టోబర్ 16 విడుదల..

Street Fighter Telugu Trailer: స్ట్రీట్ ఫైటర్.. భారీ యాక్షన్ మూవీ. ఇపుడీ ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళం, హిందీ ప్రేక్షకులను అలరించడానికీ రెడీ అవుతుంది. టోక్యోలోని షింజుకు యునికా విజన్ స్క్రీన్స్పై గ్రాండ్గా ట్రైలర్ను లాంఛ్ చేయడం జరిగింది. దర్శకుడు కిటావో సకురాయ్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో జేసన్ మోమోవా, డేవిడ్ డాస్ట్మల్చియన్, విద్యుత్ జమ్వాల్, 50 సెంట్, కోడి రోడ్స్, రోమన్ రీన్స్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నారు.
నోహ్ సెంటినియో కెన్ మాస్టర్స్గా, ఆండ్రూ కోజి ర్యూగా, కాలినా లియాంగ్ చున్-లిగా ప్రముఖ పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ తెలుగు ట్రైలర్కు మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది. 1993 నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో ర్యూ, కెన్ మరోసారి పోరాటంలోకి దిగుతారు. వరల్డ్ వారియర్ టోర్నమెంట్ చుట్టూ సాగే ఈ స్టోరీలో ఓ ప్రమాదకరమైన కుట్ర వారిని వెంటాడుతుంది. దాన్నుంచి వారు ఎలా ఎదుర్కొన్నారు. ఢీటుగా ఎలాంటి సమాధానం చెప్పారనేది వెండితెరపై చూడాల్సిందే.
మరో ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ను యూట్యూబ్లో ప్లే చేయగానే.. ట్రైలర్’గా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. STREET FIGHTER Combo Challenge ద్వారా అభిమానులు ట్రైలర్ను చూస్తూనే గేమ్ ఆడే అవకాశం కల్పించారు. ‘స్ట్రీట్ ఫైటర్’ అక్టోబర్ 16, 2026న భారత్లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కాబోతుంది.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.