Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /హాలీవుడ్ మూవీ ‘స్ట్రీట్ ఫైటర్’ తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం.. అక్టోబర్ 16 విడుదల..

హాలీవుడ్ మూవీ ‘స్ట్రీట్ ఫైటర్’ తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం.. అక్టోబర్ 16 విడుదల..

Street Fighter: హాలీవుడ్ లెజండరీ  నిర్మాణ సంస్థలు పారామౌంట్ పిక్చర్స్, లెజెండరీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ రూపొందిస్తున్న భారీ యాక్షన్ చిత్రం ‘స్ట్రీట్ ఫైటర్’. తాజాగా ఈ సినిమాను భారతీయ భాషల్లో కూడా విడుదల చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన తెలుగు ట్రైలర్‌ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 02, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:30 PM IST
హాలీవుడ్ మూవీ ‘స్ట్రీట్ ఫైటర్’ తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం.. అక్టోబర్ 16 విడుదల..
Image Credit: Street Fighter (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dr Subhash Chandra: ఫైనల్ తీర్పు లేకుండానే మీడియా ట్రయల్.. NCLATలో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తీవ్ర అభ్యంతరం
2
3
4
5