Sugriva Movie Review: సుగ్రీవ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా..!

రివ్యూ: సుగ్రీవ (Sugriva)
నటి నటులు: బాలు చరణ్, కాజల్ తివారి, సాయి కృప, గగన గీతికా, అల్పురి సునీల్, సుమన్ శెట్టి, ఆర్ ఎక్స్ 100 కరణ్ విజయ్,మరియు తదితరులు
ఎడిటర్: బాబీ కడలి
సినిమాటోగ్రఫీ: లక్కీ ఏకరీ
సంగీతం: అజయ్ పట్నాయక్, విజయ్ కూరాకుల
బ్యానర్: ఎస్ జి ఎస్ వి మూవీస్
నిర్మాత: ఎమ్ పవన్ కుమార్
రచన, దర్శకత్వం: నర్తు చిరంజీవి
బాలు చరణ్, కాజల్ తివారి హీరో హీరోయిన్ గా ఎస్ జి ఎస్ వి మూవీస్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సుగ్రీవ’. నర్తు చిరంజీవి దర్శకత్వం వహించారు. ఎమ్ పవన్ కుమార్ ఎక్కడా రాజీ పడకుండా నిర్మించారు. సస్పెన్స్ యాక్షన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ ఫ్రైడే థియేటర్స్ లో ప్రేక్షకులను పలకరించింది. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
బాలు తన భార్య ప్రశాంతి, కూతురు అక్షర కలిసి హ్యాపీగా లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తుంటాడు. ప్రశాంతంగా సాగిపోతున్న వీరి జీవితంలో అనుకోని సంఘటన ఎదురువుతుంది. దీంతో వారి కుటుంబం చిన్నాభిన్నాం అవుతుంది. అక్షర హాస్పిటల్ పాలవుతుంది. ఆమె ప్రాణాలతో బయటపడాలంటే చికిత్సకు రూ. 50 లక్షలు అత్యవసరం అవుతాయి. తన బిడ్డను కాపాడుకోవడంతో ఓ మాఫియా చేతిలో పావుగా మారతాడు. మన ఇతిహాసం అయిన రామాయణంలోని సుగ్రీవుడి పాత్ర స్ఫూర్తితో, తన బుద్దితో పాటు బలాన్ని ఉపయోగించి ఆ నేర ప్రపంచంలో బాలు ఎలా ఎదురొడ్డి నిలబడ్డాడు. చివరకు ఆ ఉచ్చు నుంచి ఎలా బయటపడ్డాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
నటీనటుల పనితీరు:
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు చిరంజీవి నర్తు.. ఈ సినిమా కథ ఇప్పటికే ఎన్నో సినిమాల్లో చూసిందే అయినా.. దాన్ని ప్రెజెంట్ చేసిన విధానం ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దాడు. అక్కడక్కడ పాత సినిమాల వాసన ఉన్నా.. తన మేకింగ్ తో మెప్పించడంలో దాదాపు సఫలం అయ్యాడు. హ్యాపీతో కుటుంబాన్ని లీడ్ చేసే హీరో ఫ్యామిలీలో అనుకోని కుదుపు. తన కూతురుకు ఏదో అంతు తెలియని వ్యాధి. దాన్నుంచి బయట పడడానికి హీరో.. చీకటి సామ్రాజ్యంలోకి వెళ్లడం.. ఆ తర్వాత ఆ సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా అంతం చేసాడనేది అన్ని సినిమాల్లో ఉన్న మాదిరిగానే ఉంది. ఇక తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో కూడా ఈ తరహా సెంటిమెంట్ కథలు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్. దాన్ని తెరకెక్కించే విధానంపైనే సినిమా ఫలితం ఉంటుంది. ఇక దర్శకుడు చిరంజీవి నర్తు.. ఈ సినిమాను మేకింగ్ విషయంలో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు. నిర్మాత కూడా ఖర్చు విషయంలో వెనకాడలేదు. విజువల్స్ పరంగా ఈ సినిమా ను మంచిగా తీర్చిదిద్దాడు. లక్కీ ఏకరి సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాలోని రెండు డిఫరెంట్ ప్రపంచాలైన ఫ్యామిలీతో పాటు మాఫియా నేపథ్యాన్ని తన కెమెరాలో బంధించిన విధానం బాగుంది.అజేయ్ పట్నాయక్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం సినిమాలో ఇంటెన్సిటీ పెంచింది. బాబీ కడలి ఎడిటింగ్ పర్వాలేదు. మొత్తంగా సెంటిమెంట్ సినిమాలు ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఈ వీకెంట్ ఈ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
మొత్తంగా తండ్రి కూతుళ్ల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో కుటుంబం కోసం ఎంతకైనా తెగించే హీరో పాత్రలో బాలు చరణ్ ఆకట్టుకున్నాడు. అతని భార్య పాత్రలో కాజల్ తివారీ నటన పర్వాలేదు. పాప పాత్రతో పాటు సినిమాలోని ఇతర నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘సుగ్రీవ’ తండ్రి బిడ్డల ఎమోషనల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్..
రేటింగ్: 2.5/5
