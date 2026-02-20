English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hey Balwanth Review:‘హే బల్వంత్’ రివ్యూ.. సుహాస్ మూవీ మెప్పించిందా..!

Hey Balwanth Movie Review: సుహాస్, శివానీ నాగారం హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ హే బల్వంత్’. సీనియర్ నరేష్ ముఖ్యపాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా ఈ రోజు విడుదలైంది. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 20, 2026, 10:35 AM IST

Hey Balwanth Review:‘హే బల్వంత్’ రివ్యూ.. సుహాస్ మూవీ మెప్పించిందా..!

మూవీ రివ్యూ: హే బల్వంత్ (Hey Balwanth)
నటీనటులు: సుహాస్, శివానీ నాగారం,సీనియర్ నరేష్, వెన్నెల కిషోర్, సుదర్శన్, అజయ్ ఘోష్, హర్షవర్ధన్, స్రవంతి చొక్కారపు, తదితరులు
ఎడిటింగ్: విప్లవ్ నైషధం
సినిమాటోగ్రఫీ: మహీ రెడ్డి పండుగుల
సంగీతం: వివేక్ సాగర్
సమర్పణ: బన్నీ వాస్, వంశీ నందిపాటి
నిర్మాత: బి. నరేంద్ర రెడ్డి 
దర్శకత్వం: గోపీ అచ్చర
విడుదల తేది: 20-2-2026

గోపీ అచ్చర్ల దర్శకత్వంలో బి.నరేంద్ర రెడ్డి నిర్మించిన చిత్రం ‘హే బల్వంత్’. సుహాస్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ తో సినిమా పై ఎక్స్ పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి. వంశీ నందిపాటి, బన్నీ వాస్ సమర్పించడంతో ఈ సినిమాపై ట్రేడ్ లో అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..

కథ విషయానికొస్తే..

కృష్ణ (సుహాస్) ఒక మధ్య తరగతి కుర్రాడు.  చైల్డ్ హుడ్ నుంచి ఫాదర్ చేసే బిజినెస్ ను  టేకోవర్ చేయాలనుకుంటాడు. మరోవైపు కృష్ణ తండ్రి రావు బల్వంత్(నరేష్) ఓ లాడ్జి నడుపుతుంటాడు. అయితే ఓ సారి కృష్ణ తండ్రి బల్వంత్ కు గుండెపోటు వస్తుంది.  దీంతో బల్వంత్ ను కొన్ని రోజులు బిజినెస్ వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండమని డాక్టర్లు సలహా చెబుతారు. దీంతో తండ్రి బిజినెస్ ను చేతుల్లోకి తీసుకునే క్రమంలో ఆ బిజినెస్ ఏంటో తెలిసి కృష్ణ షాక్ కు గురువతాడు. మరోవైపు అతని జీవితంలో మిత్ర (శివానీ నాగారం) పాత్ర ఏమిటి..? ఇంతకీ కృష్ణ తండ్రి రావు బల్వంత్ లాడ్జిలో చేసే బిజినెస్ ఏమిటి? దీని వలన కృష్ణ జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తీసుకుందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. 

 కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే:

దర్శకుడు గోపీ అచ్చర్ల తీసుకున్న పాయింట్ బాగానే ఉంది. దాన్ని అదే రేంజ్ లో ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు అదే టెంపోను మెయింటెన్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. మొత్తంగా ఈ సినిమా కథలో ఓ రిస్కీ పాయింట్ ఉంది. మొత్తంగా సినిమా ప్రారంభమైన 15 నిమిషాల్లో మొత్తం సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో దర్శకుడు ప్రేక్షకులకు క్లారిటీ ఇచ్చారు. మొత్తంగా అడల్ట్ కామెడీ చుట్టు అల్లుకున్న ఈ కథ ఓ వర్గం ఆడియన్స్ ను టార్గెట్ చేస్తూ తెరకెక్కించడం విశేషం. మొత్తంగా సినిమా మొత్తాన్ని పంచ్ డైలాగులో అదరగొట్టాడు. సుదర్శన్, వెన్నెల కిషోర్ కామెడీ బాగుంది. అటు సీనియర్ నటుడు బాబు మోహన్ చాలా యేళ్ల తర్వాత ప్రేక్షకులను గిలిగింతలు పెట్టించాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ ఉన్నంత హ్యూమర్ సెకండాఫ్ లో కాస్త మిస్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. సినిమాలో తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధం బాగానే వర్కౌట్ అయింది. ఫాదర్ చేసే వ్యాపారం తెలియక బిల్డప్ ఇచ్చే కుమారుడి పాత్రలో అతని నుంచి మంచి నటన రాబట్టుకొన్నాడు. మొత్తంగా నరేష్ ఈ వ్యాపారంలోకి దిగాల్సి వచ్చిందనే విషయాన్ని చివర్లో క్లారిటీ ఇచ్చాడు దర్శకుడు. 
సంగీతం, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పర్వాలేదు. ఎడిటర్ సెకండాఫ్ కాస్త ట్రిమ్ చేసుంటే బాగుండేది. సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే..

సుహాస్ తన పాత్రలో సహజ సిద్ధంగా ఒదిగిపోయాడు. ఈ సినిమాలో టైటిల్ రూల్ పోషించిన సీనియర్ నరేష్ యాక్టింగ్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. సినిమా మొత్తాన్ని తన భుజాలపై మోసాడు. సుదర్శన్ తన కామెడీ పంచ్ లతో మెప్పించాడు. వెన్నెల కిషోర్ పర్వాలేదు. అజయ్ ఘోష్ కామెడీ ట్రాక్ బాగానే పేలింది. కామెడీ విలనిజంతో మెప్పించాడు. హీరోయిన్ శివానీ నాగారం పెద్దగా నటించే స్కోప్ లేదు. కానీ గ్లామర్ తో మెప్పించింది. మిగిలిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు. 

పంచ్ లైన్: ‘హే బల్వంత్’..  నవ్వించే అడల్ట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్..

రేటింగ్: 2.75/5

