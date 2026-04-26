English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • వినోదం
Mandadi: సుహాస్ మండాడికి వంద రోజులు.. సముద్రం నేపథ్యంలో భారీ యాక్షన్ డ్రామా ..!

Mandadi movie: మండాడి సినిమా షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయ్యి, ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. తీరప్రాంతం మరియు మత్స్యకారుల జీవితం నేపథ్యంలో సుహాస్, సూరి ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా ఇప్పటికే మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. రియల్ లొకేషన్లలో తీసిన యాక్షన్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగ క్షణాలు ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Apr 26, 2026, 09:44 AM IST

Trending Photos

Suhas new movie: ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ నిర్మిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘మండాడి’ షూటింగ్ తాజాగా పూర్తయింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. సుహాస్, సూరి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ మూవీ మొదటి పోస్టర్లు విడుదలైనప్పుడే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. తీరప్రాంతం జీవితం, మత్స్యకారుల నేపథ్యాన్ని చూపించే కథతో ఈ సినిమా రూపొందింది. స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు మదిమారన్ పుగళేంది ఎంతో నేచురల్‌గా తీసేందుకు కృషి చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

చిత్ర యూనిట్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ సినిమా షూటింగ్ చాలా సవాళ్ల మధ్య పూర్తి చేశారు. నిజమైన లొకేషన్లలో షూటింగ్ చేయడం వల్ల కథకు మరింత సహజత్వం వచ్చింది. ముఖ్యంగా యాక్షన్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగ సీన్లు, అలాగే సముద్రంలో జరిగే సెయిల్‌బోట్ రేస్ సన్నివేశాలు ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని చెబుతున్నారు.

ఇప్పటికే షూటింగ్ ముగియడంతో ఎడిటింగ్, సౌండ్ డిజైన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వంటి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు మొదలయ్యాయి. ఈ సినిమాకోసం సుహాస్ తన లుక్‌ను పూర్తిగా మార్చుకున్నారు. అలాగే సూరి కూడా తన పాత్రకు తగ్గట్టుగా కొత్తగా కనిపించనున్నారు. ముఖ్యంగా సుహాస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం దాదాపు వంద రోజుల సమయాన్ని కేటాయించడం విశేషం. దీంతో ఈ సినిమాపై ఆయనకు ఉన్న నమ్మకం స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇదే సినిమాతో ఆయన కోలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెడుతున్నారు.

ఈ చిత్రంలో మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, మిథున్, బాల శరవణన్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సంగీతాన్ని జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందిస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీని ఎస్.ఆర్. కథిర్ నిర్వహిస్తున్నారు. యాక్షన్ సన్నివేశాలను పీటర్ హెయిన్, దిలీప్ సుబ్బురాయన్, మహేష్ మాథ్యూ రూపొందిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం టీమ్ మొత్తం మంచి క్వాలిటీ కోసం శ్రమిస్తోంది. ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ప్రేక్షకులకు మెరుగైన సినిమా ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. త్వరలోనే విడుదల తేదీతో పాటు మరిన్ని వివరాలు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mandadi movieMandadi shooting completedSuhas MandadiSoori Mandadi filmMandadi post production

Trending News