Mandadi: సుహాస్ మండాడికి వంద రోజులు.. సముద్రం నేపథ్యంలో భారీ యాక్షన్ డ్రామా ..!

Suhas new movie: ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ నిర్మిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘మండాడి’ షూటింగ్ తాజాగా పూర్తయింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. సుహాస్, సూరి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ మూవీ మొదటి పోస్టర్లు విడుదలైనప్పుడే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. తీరప్రాంతం జీవితం, మత్స్యకారుల నేపథ్యాన్ని చూపించే కథతో ఈ సినిమా రూపొందింది. స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు మదిమారన్ పుగళేంది ఎంతో నేచురల్గా తీసేందుకు కృషి చేశారు.
చిత్ర యూనిట్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ సినిమా షూటింగ్ చాలా సవాళ్ల మధ్య పూర్తి చేశారు. నిజమైన లొకేషన్లలో షూటింగ్ చేయడం వల్ల కథకు మరింత సహజత్వం వచ్చింది. ముఖ్యంగా యాక్షన్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగ సీన్లు, అలాగే సముద్రంలో జరిగే సెయిల్బోట్ రేస్ సన్నివేశాలు ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని చెబుతున్నారు.
ఇప్పటికే షూటింగ్ ముగియడంతో ఎడిటింగ్, సౌండ్ డిజైన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వంటి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు మొదలయ్యాయి. ఈ సినిమాకోసం సుహాస్ తన లుక్ను పూర్తిగా మార్చుకున్నారు. అలాగే సూరి కూడా తన పాత్రకు తగ్గట్టుగా కొత్తగా కనిపించనున్నారు. ముఖ్యంగా సుహాస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం దాదాపు వంద రోజుల సమయాన్ని కేటాయించడం విశేషం. దీంతో ఈ సినిమాపై ఆయనకు ఉన్న నమ్మకం స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇదే సినిమాతో ఆయన కోలీవుడ్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు.
ఈ చిత్రంలో మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, మిథున్, బాల శరవణన్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సంగీతాన్ని జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందిస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీని ఎస్.ఆర్. కథిర్ నిర్వహిస్తున్నారు. యాక్షన్ సన్నివేశాలను పీటర్ హెయిన్, దిలీప్ సుబ్బురాయన్, మహేష్ మాథ్యూ రూపొందిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం టీమ్ మొత్తం మంచి క్వాలిటీ కోసం శ్రమిస్తోంది. ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ప్రేక్షకులకు మెరుగైన సినిమా ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. త్వరలోనే విడుదల తేదీతో పాటు మరిన్ని వివరాలు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
