Mandaadi Movie Updates: స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా బ్యాక్డ్రాప్లో సూరి, సుహాస్ ప్రధాన పాత్రల్లో రూపొందుతున్న మూవీ మండాడి. మతిమారన్ పుగళేంది దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని RS ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సంస్థ అధినేత ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. అద్భుతమైన విజువల్స్, ఎమోషనల్ కథనంతో ఈ సినిమాను భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. సుహాస్ న కెరీర్లో తొలిసారి విలన్ రోల్ పోషిస్తున్నాడు. నేడు సుహాస్ బర్త్ డే సందర్భంగా మేకర్స్ కొత్త పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. తాజాగా సుహాస్ లుక్ కూడా విలన్ రోల్కు పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయ్యేలా ఉంది. ఈ సినిమా కోసం సుహాస్ తన లుక్స్ మొత్తం ఛేంజ్ చేశాడు.
హీరోయిన్గా మహిమా నంబియార్ నటిస్తుండగా.. తెలుగు, తమిళ భాషలతో పాటు ఇతర భాషల్లో రిలీజ్ చేయనున్నారు. సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, అచ్యుత్ కుమార్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా.. ఎస్ఆర్ కతిర్ ఐ.ఎస్.సి సినిమాటోగ్రఫర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. పీటర్ హెయిన్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను కంపోజ్ చేశారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను ప్రదీప్ ఇ.రాఘవ్ నిర్వర్తిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుగుతుండగా.. విడుదల తేదీని త్వరలోనే మేకర్స్ ప్రకటించనున్నారు.
టెక్నీకల్ టీమ్:
==> డైరెక్టర్: మతిమారన్ పుగళేంది
==> ప్రొడ్యూసర్: ఎల్రెడ్ కుమార్
==> సహ నిర్మాత: వి.మణికందన్
==> కాస్ట్యూమ్ డిజైన్: దినేష్ మనోహరన్
==> కొరియోగ్రాఫర్: అజర్
==> అదనపు రచన: R.మోహనవసంతన్, తిరల్ శంకర్
==> మేకప్: ఎన్.శక్తివేల్
==> కాస్ట్యూమర్: నాగు
==> DI: క్లెమెంట్
==> పబ్లిసిటీ స్టిల్స్: కబిలన్
==> స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్: జి. ఆనంద్ కుమార్
==> పబ్లిసిటీ డిజైన్: సౌందర్య కుంజమ్మ
==> ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్: ఎస్.పి.చొక్కలింగం
==> ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: జి. మహేష్
==> పీఆర్ఓ: సాయి సతీష్
