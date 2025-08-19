English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Suhas Birthday: పూర్తిగా లుక్ మార్చేసిన సుహాస్.. విలన్ రోల్‌లో పవర్‌ఫుల్‌గా..!

Mandaadi Movie Updates: సుహాస్ బర్త్ సందర్బంగా మండాడి మూవీ నుంచి స్పెషల్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాతో తమిళంలో ఎంట్రీ ఇస్తున్న సుహాస్.. తొలిసారి విలన్ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. పోస్టర్ చూస్తుంటే.. పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 19, 2025, 05:15 PM IST

Trending Photos

School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
5
August holiday 2025
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
6
Rahul Sipligunj
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
6
Andhra Pradesh
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
Suhas Birthday: పూర్తిగా లుక్ మార్చేసిన సుహాస్.. విలన్ రోల్‌లో పవర్‌ఫుల్‌గా..!

Mandaadi Movie Updates: స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సూరి, సుహాస్ ప్రధాన పాత్రల్లో రూపొందుతున్న మూవీ మండాడి. మతిమారన్ పుగళేంది దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని RS ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ సంస్థ అధినేత ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. అద్భుతమైన విజువల్స్, ఎమోషనల్ కథనంతో ఈ సినిమాను భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. సుహాస్ న కెరీర్‌లో తొలిసారి విలన్ రోల్ పోషిస్తున్నాడు. నేడు సుహాస్ బర్త్ డే సందర్భంగా మేకర్స్ కొత్త పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. తాజాగా సుహాస్ లుక్ కూడా విలన్ రోల్‌కు పర్‌ఫెక్ట్ సెట్ అయ్యేలా ఉంది. ఈ సినిమా కోసం సుహాస్ తన లుక్స్ మొత్తం ఛేంజ్ చేశాడు.

హీరోయిన్‌గా మహిమా నంబియార్ నటిస్తుండగా.. తెలుగు, తమిళ భాషలతో పాటు ఇతర భాషల్లో రిలీజ్ చేయనున్నారు. సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, అచ్యుత్ కుమార్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా.. ఎస్ఆర్ కతిర్ ఐ.ఎస్.సి సినిమాటోగ్రఫర్‌గా వర్క్ చేస్తున్నారు. పీటర్ హెయిన్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను కంపోజ్ చేశారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను ప్రదీప్ ఇ.రాఘవ్ నిర్వర్తిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుగుతుండగా.. విడుదల తేదీని త్వరలోనే మేకర్స్ ప్రకటించనున్నారు. 

టెక్నీకల్ టీమ్:

==> డైరెక్టర్: మతిమారన్ పుగళేంది
==> ప్రొడ్యూసర్: ఎల్రెడ్ కుమార్ 
==> సహ నిర్మాత: వి.మణికందన్
==> కాస్ట్యూమ్ డిజైన్: దినేష్ మనోహరన్
==> కొరియోగ్రాఫర్: అజర్
==> అదనపు రచన: R.మోహనవసంతన్, తిరల్ శంకర్
==> మేకప్: ఎన్.శక్తివేల్
==> కాస్ట్యూమర్: నాగు
==> DI: క్లెమెంట్
==> పబ్లిసిటీ స్టిల్స్: కబిలన్
==> స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్: జి. ఆనంద్ కుమార్
==> పబ్లిసిటీ డిజైన్: సౌందర్య కుంజమ్మ
==> ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్: ఎస్.పి.చొక్కలింగం
==> ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: జి. మహేష్
==> పీఆర్‌ఓ: సాయి సతీష్

Also Read: PM Viksit Bharat Rozgar Yojna: నిరుద్యోగులు, కంపెనీలకు రూ.లక్ష కోట్లు.. పీఎం వికసిత్‌ భారత్‌ రోజ్‌గార్‌ ఇదే!

Also Read: Asia Cup 2025 India Squad: ఆసియా కప్‌కు భారత జట్టు ప్రకటన.. గిల్‌కు ప్రమోషన్.. స్టార్ ప్లేయర్‌కు బిగ్ షాక్ 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

SuhasHero SuhasSuhas BirthdayHBD Suhassuhas movies

Trending News