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పవన్ కోసం సుజిత్ మాస్టర్ ప్లాన్.. OG 2 రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్..?

OG 2: గత కొన్నేళ్లుగా తెలుగులో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలకు సీక్వెల్స్‌తో పాటు ప్రీక్వెల్స్‌ను రెడీ చేస్తున్నారు మేకర్స్. ఈ కోవలో పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఈ మధ్యకాలంలో ‘ఓజీ’ మూవీతో  సాలిడ్ హిట్ అందించిన సుజిత్ .. ఈ మూవీకి సీక్వెల్ ‘ఓజీ2’ కథను కూడా రెడీ చేశాడు. తాజాగా ఈ సినిమా ఎపుడు సెట్స్ పైకి వెళ్లడంతో పాటు రిలీజ్ డేట్‌‌ను లాక్ చేసి పెట్టుకున్నాడట ఈ యువ దర్శకుడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:35 PM IST
పవన్ కోసం సుజిత్ మాస్టర్ ప్లాన్.. OG 2 రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్..?
Image Credit: OG 2 Update (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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