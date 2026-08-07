/పవన్ కోసం సుజిత్ మాస్టర్ ప్లాన్.. OG 2 రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్..?

OG 2 Big update: పవర్ స్టార్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ‘ఓజీ 2’ సినిమాపై మరోసారి ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. మొదటి భాగం విడుదలకు ముందే ఈ ప్రాజెక్ట్ చుట్టూ భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పుడీ సినిమాకు సీక్వెల్ కాకుండా ప్రీక్వెల్ గురించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దర్శకుడు సుజీత్ ఇప్పటికే ‘ఓజీ 2’ కోసం పూర్తి స్థాయి కథను రెడీ చేసినట్టు సమాచారం.
అయితే ఈ సినిమా వెంటనే సెట్స్పైకి వెళ్లే పరిస్థితి మాత్రం కనిపించడం లేదు. ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవడంతో ఆయన కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి పరిస్థితి వచ్చింది. డాక్టర్ల సూచనల ప్రకారం కొన్ని నెలల పాటు షూటింగ్లకు దూరంగా ఉండాల్సి ఉండటంతో ‘ఓజీ 2’ షెడ్యూల్లో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయని సమాచారం. దీంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చే ఏడాదికి వాయిదా పడినట్లు తెలుస్తోంది.
రాజకీయంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఫుల్ బిజీ..
ఇదే సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయంగా ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. అంతేకాదు త్వరలో కేంద్రంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పవన్ కళ్యాణ్కు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. రాబోయే నెలల్లో ప్రజా కార్యక్రమాలు, సమావేశాలు, పార్టీ కార్యకలాపాలకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సి ఉండటంతో సినిమా పనులను కొంతకాలం పక్కన పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అందుకే ఈ ఏడాది ప్రకటించాలని భావించిన కొన్ని అధికారిక అప్డేట్లను కూడా చిత్రబృందం తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఓజీ 2 కంటే నానితో సుజిత్ ‘బ్లడ్ రోమియో’..
మరోవైపు దర్శకుడు సుజీత్ మాత్రం ఈ గ్యాప్ను వృథా చేయకుండా మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్పై ఫోకస్ పెట్టనున్నారని తెలుస్తోంది. నానితో తెరకెక్కిస్తున్న ‘బ్లడీ రోమియో’ చిత్రాన్ని ముందుగా పూర్తి చేయనున్నాడు. ఈ చిత్రాన్నవచ్చే సమ్మర్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలనే ప్రణాళికతో ఆయన పనిచేస్తున్నట్టు సమాచారం. సినిమా పూర్తయ్యాకే ఆయన పూర్తి స్థాయిలో ‘ఓజీ 2’పై దృష్ పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే లైన్ వర్క్ పూర్తి చేసిన సుజిత్.. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మిగతా పేపర్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసే పనిలో ఉన్నాడు.
వచ్చే యేడాది ఓజీ 2 ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్..
అన్నీ అనుకున్నట్టే జరిగితే వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో ‘ఓజీ 2’ ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు వేగం పుంజుకోనున్నాయి. నటీనటుల ఎంపిక, షూటింగ్ లొకేషన్లు, యాక్షన్ ఎపిసోడ్లు, టెక్నికల్ టీమ్ వంటి అంశాలపై పూర్తి స్థాయి ఏర్పాట్లు ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుందని సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఓజీ 2 కంటే ముందుగా సెట్స్ పైకి సురేందర్ రెడ్డి సినిమా..
ఇక మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్, దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి కాంబినేషన్లో రాబోయే సినిమాపై కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ చక్కర్లు కొడుతుంది. ప్రస్తుతం ఆ సినిమా స్క్రిప్ట్పై పవన్ పూర్తిగా సంతృప్తి చెందలేదట. కొన్ని కీలక మార్పులు చేయాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. దర్శకుడు కూడా ఆ సూచనలకు అనుగుణంగా కథలో మార్పులు చేస్తున్నారని సమాచారం. అందువల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం కావడానికి మరికొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ చిత్రంలో రవితేజ మరో హీరోగా యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం.
ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి మాత్రం ‘ఓజీ 2’పైనే ఉంది. ఈ సినిమా ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? అధికారిక ప్రకటన ఎప్పుడు వస్తుంది? పవన్ కళ్యాణ్ మళ్లీ యాక్షన్ మోడ్లో ఎప్పుడు కనిపిస్తారు? అనే ప్రశ్నలు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. చిత్రబృందం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఈ వార్తలపై పూర్తి స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. అయితే 2019 ఎన్నికల లోపు ఈ రెండు చిత్రాలను విడుదల చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నట్టు సమాచారం. అందకు తగ్గట్టు జవవరి నుంచి ఈ రెండు సినిమాలకు డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం.
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