Suman Shetty Remuneration In Bigg Boss: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లో తనదైన కామెడీతో, అమాయకమైన ప్రవర్తనతో ప్రేక్షకులను అలరించిన నటుడు సుమన్ శెట్టి ప్రయాణం ముగిసింది. టాప్ 7 కంటెస్టెంట్గా ఎలిమినేట్ అయిన ఆయన, హౌస్ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆయన గెలుచుకున్న కప్పు కంటే, ఆయన అందుకున్న భారీ రెమ్యునరేషన్ గురించే ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది.
విన్నర్ ప్రైజ్ మనీకి ధీటుగా రెమ్యునరేషన్?
సినీ పరిశ్రమలో ఐదు భాషల్లో 300కు పైగా సినిమాల్లో నటించిన సీనియర్ నటుడు కావడం వల్ల సుమన్ శెట్టికి బిగ్ బాస్ యాజమాన్యం భారీ పారితోషికం ఆఫర్ చేసినట్లు సమాచారం. సుమన్ శెట్టికి ఓ వారానికి సుమారు రూ.3.14 లక్షల రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆయన మొత్తం 14 వారాల పాటు బిగ్బాస్ హౌస్లో గడిపిన క్రమంలో సుమన్ శెట్టికి దాదాపుగా రూ.44 లక్షల వరకు అందుకోనున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. బిగ్ బాస్ విజేతకు వచ్చే ప్రైజ్ మనీ (టాక్స్ పోను), సుమన్ శెట్టి అందుకున్న ఈ రెమ్యునరేషన్ దాదాపు సమానంగా ఉండటం విశేషం.
ఇంటర్వ్యూలో సుమన్ శెట్టి పంచుకున్న విశేషాలు..
తన బిగ్ బాస్ జర్నీ గురించి సుమన్ శెట్టి పలు ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. తాను బిగ్ బాస్లోకి వెళ్లడానికి ప్రధాన కారణం తన కుమారుడు గౌతమ్ శెట్టి అని, భార్య లాస్య మద్దతు వల్లే 14 వారాలు ఉండగలిగానని తెలిపారు. హౌస్లోకి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరిలాగే తాను కూడా కెప్టెన్ అవ్వాలని కోరుకున్నానని, ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
హౌస్లో 'మిస్టర్ కూల్'గా ఉన్న సుమన్ శెట్టి, సంజన, కళ్యాణ్ విషయంలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంపై స్పందించారు. "తప్పు చేయనప్పుడు నిందలు వేస్తే ఎవరికైనా కోపం రావడం సహజం" అని తన వైఖరిని స్పష్టం చేశారు.
తనను వెండితెరకు పరిచయం చేసిన దర్శకుడు తేజ తనకు దేవుడితో సమానమని, ఆయన వల్లే తాను ఈ స్థితిలో ఉన్నానని కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొచ్చారు. షూటింగ్ సమయం నుండి భరణితో ఉన్న స్నేహం హౌస్లో మరింత బలపడిందని, ఇద్దరం ఒకే బెడ్ పంచుకునేంత క్లోజ్ అయ్యామని వివరించారు.
టాప్ 5లో నిలవలేకపోయినా, ఎక్కడా వివాదాలకు తావివ్వకుండా 'పాజిటివ్' ఇమేజ్తో బయటకు వచ్చారు సుమన్ శెట్టి. నంది అవార్డు గ్రహీత అయిన ఈ సీనియర్ కమెడియన్, బిగ్ బాస్ ద్వారా బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరయ్యారు.
Also Read: Srisailam Sparsha Darshan: శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు తీపికబురు! 'స్పర్శ దర్శనం' వేళలు పెంపు..పూర్తి వివరాలివే!
Also Read: Job Calendar 2026: నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్ తీపికబురు..ప్రతిఏటా 'జాబ్ క్యాలెండర్' ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook