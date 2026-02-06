Sumathi Sathakam Review: ‘సుమతీ శతకం’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!

విజన్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై సాయి కొమ్మాలపాటి నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సుమతీ శతకం’. ఎం.ఎం.నాయుడు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో సీరియల్ నటుడు అమర్ దీప్ చౌదరి హీరోగా నటించారు. అతని సరసన శైలి చౌదరి కథానాయికగా నటించింది. పూర్తి గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ రోజే ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించేలా ఉందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో వైకుంఠపురంలో ఉండే కృష్ణ (అమర్ దీప్ చౌదరి)కి చిన్నప్పటి నుంచి పెళ్లంటే ఇష్టం. అంతేకాదు ఎక్కడా పెళ్లైనా అక్కడ డాన్స్ చేస్తూ సందడి చేస్తుంటాడు. అంతేకాదు పెళ్లంటూ చేసుకుంటే ఊర్లో తిరునాళ్లు జరిగే సమయంలో గుడిలో పెళ్లి చేసుకోవాలని మొక్కుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో పెరిగిన పెద్దవాడైన కృష్ణ ఈ ఊర్లోనే కిరాణా కొట్టు నడిపిస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో పక్క ఊర్లో ఉండే అంగన్ వాడీ టీచర్ అయిన సుమతి (శైలి చైదరి)ని తొలి చూపులోనే ప్రేమిస్తాడు. ఆమె కూడా అతన్ని ప్రేమిస్తుంది. తీరా కృష్ణ .. సుమతిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంనే సమయంలో సుమతిని ఓ దేవత ఆవహిస్తూ ఉంటుంది. దీంతో అమ్మాయి ఊరి ప్రజలు ఆమెను దేవతలా కొలుస్తారు. దేవతాలా కొలిచే సుమతీని కృష్ణ పెళ్లి చేసుకోవానికి ఊరి ప్రజలను ఎలా కన్విన్స్ చేశాడు. ఈ క్రమంలో కృష్ణ ఉండే ఊరి గుడి తిరునాళ్లకు సంబంధించిన ఓ ఇబ్బంది వచ్చి పడుతుంది. చివరకు ఊరి ప్రాబ్లెమ్ కృష్ణ ఎలా సాల్వ్ చేసాడు. తను ప్రేమించిన సుమతితో అతని పెళ్లి అయిందా లేదా అనేదే ‘సుమతీ శతకం’ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు ఎం.ఎం.నాయుడు ఈ సినిమాను పూర్తి గ్రామీణ నేపథ్యంలో క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ మూవీగా తెరకెక్కించాడు. ముఖ్యంగా హీరోకు చిన్నప్పటి నుంచే పెళ్లి అంటే ఇష్టమో ఓ సీన్ లో చూపించాడు. స్కూళ్లో మాస్టారు ఓ సందర్బంలో హోం వర్క్ చేయని వాళ్లకు ఈ రోజు పెళ్లి ఉంటుందని చెబుతాడు. మాస్టారు పెళ్లి జరిపిస్తాడని హోం వర్క్ చేయలేదని అమాయకంగా చెప్పే టైపు. అలా సాగుతున్న అతను పక్క ఊర్లో అంగన్ వాడి స్కూళ్లో పనిచేసే సుమతిని ప్రేమించడం వంటిని రొటిన్ గా ఉన్నా.. అమ్మాయికి దేవత ఆవహించడం అనే కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కామెడీ పండించే ప్రయత్నం చేశాడు. మరోవైపు ఊరి ప్రజలు కూడా గుడికి తిరునాళ్లు వస్తున్న సందర్బంగా రంగులు వేసే క్రమంలో ఒకరితో ఒకరికి విభేదాలు రావడం. అందులోంచి కామెడీ పుట్టించే ప్రయత్నం చేశాడు. మరోవైపు ఆ ఊరి సర్పంచ్ పాత్రలో మహష్ విట్ట మంచి నటన కనబరిచాడు. ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ కావాలని కొంత మంది చేసే అతి .. అతని పాత్రలో చూపించాడు దర్శకుడు. అతని క్యారెక్టర్ సినిమాకు హెల్ప్ అయింది. మధ్యలో సర్పంచ్ కు వేరే యువతితో ఇల్లీగల్ ఎఫైర్ వంటివి కామెడీ కోసం పెట్టినట్టు ఉన్నాడు. అంతేకాదు హీరోయిన్ సుమతీ ఉండే ఊరి ప్రజలు.. ఆమెను దేవతలా కొలుస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో అతను వాళ్లను ఎలా ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఊరి ప్రజలు.. గుడికి రంగులు వేసే క్రమంలో వాళ్ల మధ్య విభేదాలు రావడం. దాన్ని హీరో ఎలా సాల్వ్ చేసాడనేది రొటిన్ గా ఉన్నా.. బాగుంది. మొత్తంగా గ్రామీణ నేపథ్యంలో పూర్తి క్లీన్ ఎంటర్టైన్ గా ఈ సినిమాను దర్శకుడు రూపొందించాడనే చెప్పాలి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. కోనసీమ అందాలను కెమెరాలో బాగానే చూపెట్టాడు. మ్యూజిక్ బాగుంది. రెండు పాటలు బాగున్నాయి. ఎడిటర్ సినిమాను ఇంకాస్త ట్రిమ్ చేసుంటే బాగుండేది.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
అమర్ దీప్ చౌదరి.. సీరియల్ లో నటించిన అనుభవంతో అతని నటనలో ఈజ్ కనిపించింది.కానీ సీన్స్ లో వేరే హీరోలను ఇమిటేట్ చేస్తున్నట్టు కనిపించింది. అది తనదైన రూట్లో చేస్తే నటుడిగా ఇంకో మెట్టు ఎక్కుతాడు. హీరోయిన్ శైలి చౌదరి కూడా క్యూట్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంది. ఇక ఊరి సర్పంచ్ పాత్రలో మహేష్ విట్టా బాగా నటించాడు. హీరో ఫ్రెండ్ పాత్రలో నటించిన నటుడితో పాటు మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘సుమతీ శతకం’..ఆకట్టుకునే విలేజ్ లవ్ స్టోరీ
రేటింగ్: 3/5
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.