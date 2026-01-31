English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sumathi Shatakam: ఘనంగా తిరుపతిలో ‘సుమతి శతకం’ ట్రైలర్ లాంఛ్.. ఫిబ్రవరి 6న విడుదల..

Sumathi Shatakam: ఎంఎం నాయుడు రచన దర్శకత్వంలో విజన్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘సుమతీ శతకం’. అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జోడిగా నటిస్తున్నారు.  ఈ మూవీలో టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్ట, JDV ప్రసాద్, ఆకెళ్ళ గోపి కృష్ణ, కిరణ్ విజయ్, మిర్చి కిరణ్, నెల్లూరు నీరజ, మలక్ పేట్ శైలజ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.  తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ తిరుపతిలో ఘనంగా జరిగింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 31, 2026, 05:00 AM IST

Sumathi Shatakam Trailer Launch Event: ‘సుమతీ శతకం’ ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ తీసుకొచ్చింది.  ఈ చిత్రానికి నహిద్ మహమ్మద్ ఎడిటింగ్ చేశారు.  ఎస్ హలేష్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా పనిచేశారు. ఇప్పటికే  ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన మైత్రి మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సంస్థ ద్వారా ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్ర బృందం తిరుపతిలోని శ్రీరామ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు.
 
ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ నాయుడు మాట్లాడుతూ... ముందుగా మా సినిమా ట్రైలర్ ను ఇంత గ్రాండ్ గా లాంచ్ చేసిన శ్రీరామ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ యాజమాన్యానికి, విద్యార్థులకు నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఈ సినిమా ఇంత బాగా రావడానికి ప్రధాన కారణం మా నిర్మాత సాయి గారు. ఎక్కడా రాజీపడకుండా, ఖర్చుకు వెనుకాడకుండా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారన్నారు.  ఆయనకు నేను ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటానన్నారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా హీరో అమర్ దీప్.. మన పక్కింటి అబ్బాయిలా కనిపిస్తూనే అద్భుతమైన నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు. షూటింగ్ సమయంలో చేతికి తీవ్రమైన గాయమైనా, సర్జరీ జరిగే పరిస్థితి వచ్చినా, సినిమా కోసం ఆ బాధను భరించి షూటింగ్ పూర్తి చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. కామెడీతో పాటు సస్పెన్స్, డివోషనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆకట్టకుంటాయన్నారు.

నిర్మాత సుధాకర్ మాట్లాడుతూ... "శ్రీరామ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మా 'సుమతి శతకం' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్  జరగడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఇక్కడ విద్యార్థుల నుండి వచ్చిన స్పందన బాగుందన్నారు.  మేము మా ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలను రాయలసీమ నుంచే ప్రారంభించాము. కర్నూలు, అనంతపురం, కడప ప్రాంతాల్లో ప్రేక్షకుల ఆదరణ అద్భుతంగా ఉంది. ముఖ్యంగా నిన్న నా సొంత ఊరు మదనపల్లిలో,  ఇప్పుడు ఇక్కడ తిరుపతిలో మాకు దక్కిన రెస్పాన్స్ మరువలేనిదన్నారు.  ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'మైత్రి మూవీ మేకర్స్' ద్వారా ఫిబ్రవరి 6న రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్రాండ్ గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రం పక్కా కామెడీతో కూడిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా మిమ్మల్ని అలరిస్తుందన్నారు. ఈ వేడుక నిర్వహించడానికి అవకాశం ఇచ్చిన కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ జయచంద్ర గారికి, విద్యార్థులకు మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. అందరూ తప్పకుండా థియేటర్లో సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేయండని పిలుపునిచ్చారు.

 హీరోయిన్ షైని మాట్లాడుతూ... "మీ అందరినీ ఇలా చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. మీ ఎనర్జీ చూస్తుంటేనే చాలా ఉత్సాహంగా అనిపిస్తోందన్నారు. ఫిబ్రవరి 6న విడుదల కాబోతున్న ‘సుమతీ శతకం’ సినిమా తప్పక విజయం సాధిస్తుందన్నారు.

హీరో అమర్‌దీప్ మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం. శ్రీరామ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఈరోజు ఉన్న పాజిటివ్ వైబ్ చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. నా కెరీర్ ‘రామ’ అనే పేరుతోనే మొదలైంది. ఇప్పుడు అదే పేరున్న కాలేజీలో మా ‘సుమతి శతకం’ ట్రైలర్ లాంచ్ జరగడం  ఒక మంచి సెంటిమెంట్‌గా భావిస్తున్నాను. నేను కూడా మీలాగే కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్‌ని, మీ ఎనర్జీ చూస్తుంటే నా కాలేజీ రోజులు గుర్తొస్తున్నాయన్నారు.  అనంతపురంలో ఒక సామాన్య స్థాయి నుంచి వచ్చిన నాకు మీరు ఎంతో ప్రేమను అందించారన్నారు. ఈ సినిమా కోసం నా ప్రాణం పెట్టి పనిచేశాను. షూటింగ్ సమయంలో గాయాలైనా వెనకాడకుండా కష్టపడ్డాను. ఇందులో మంచి కామెడీతో పాటు డివైన్ ఎలిమెంట్స్, సస్పెన్స్, ఎమోషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. . 'ఒక్క ఛాన్స్' ఇవ్వండి, నేనేంటో ఈ సినిమాతో నిరూపించుకుంటాను. మా సినిమా కచ్చితంగా మిమ్మల్ని అలరిస్తుందని ప్రామిస్ చేస్తున్నారు.  ఫిబ్రవరి 6న విడుదలవుతున్న ఈ సినిమా విజయం సాధిస్తుందనే ఆషాభావం వ్యక్తం చేశారు.  

