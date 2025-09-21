English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sumathi Valavu: సుమతి వలవు.. మిస్టరీ, సూపర్‌నేచురల్ థ్రిల్లర్.. సెప్టెంబర్ 26న ZEE5 లో వరల్డ్ డిజిటల్ ప్రీమియర్

Sumathi Valavu Streaming: ZEE5.. కొత్త కథలు అందించడంలో ఎప్పుడు ముందుంటుంది.. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు సరికొత్త మిస్టర్ సూపర్ నాచురల్ థ్రిల్లర్ని త్వరలోనే.. వరల్డ్ డిజిటల్ ప్రీమియర్ వేయనుంది. ఇంతకీ ఆ సినిమా ఏమిటి.. ఆ కథ ఏమిటి అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 21, 2025, 09:00 PM IST

Trending Photos

DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ బొనాంజా.. 252 శాతం డీఏ పెరుగుదల!
6
Dearness allowance
DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ బొనాంజా.. 252 శాతం డీఏ పెరుగుదల!
Gold Price: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ.55,000 మాత్రమే..దసరా ముందు సామాన్యులకు తీపికబురు!
7
gold price
Gold Price: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ.55,000 మాత్రమే..దసరా ముందు సామాన్యులకు తీపికబురు!
Old 50 Rupees Sale: రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.20 లక్షలు పొందండి.. నమ్మడం లేదా?
7
50 Rupees Note
Old 50 Rupees Sale: రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.20 లక్షలు పొందండి.. నమ్మడం లేదా?
Tollywood Star Hero Divorce: షాకింగ్.. విడాకుల దిశగా తెలుగు స్టార్ హీరో..!
5
Tollywood Hero
Tollywood Star Hero Divorce: షాకింగ్.. విడాకుల దిశగా తెలుగు స్టార్ హీరో..!
Sumathi Valavu: సుమతి వలవు.. మిస్టరీ, సూపర్‌నేచురల్ థ్రిల్లర్.. సెప్టెంబర్ 26న ZEE5 లో వరల్డ్ డిజిటల్ ప్రీమియర్

Sumathi Valavu Digital Streaming:  ZEE5 లో మరో ఆసక్తికరమైన హారర్-థ్రిల్లర్ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమైంది. మలయాళ హారర్-కామెడీ “సుమతి వలవు” సెప్టెంబర్ 26 నుండి వరల్డ్ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. విశ్ణు శశి శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో అర్జున్ అశోకన్, గోకుల్ సురేష్, సైజు కురుప్, బాలു వర్గీస్, మాళవిక మనుోజ్, శివదా వంటి ప్రతిభావంతమైన నటులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా ప్రసారం కానుండటం ప్రత్యేకత.

Add Zee News as a Preferred Source

కేరళలోని ఒక ప్రమాదకరమైన మలుపు పేరు మీదే ఈ సినిమా. ఆ ప్రాంతంలో సుమతి అనే యువతి దురదృష్టకరంగా ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆ మలుపు సుమతి వలవుగా పేరు పొందింది. అక్కడ జరిగే వింత సంఘటనలు, అదృశ్య శక్తులు, భయానక అనుభవాలు ఈ కథకు ప్రాణం పోశాయి. మలుపు దాటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో అజ్ఞాతమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకోవడం, గతం-వర్తమానం కలిసిపోవడం, మిథ్-రియాలిటీ మధ్య గీత చెదిరిపోవడం వంటి అంశాలు కథలో ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తాయి.

దర్శకుడు విశ్ణు శశి శంకర్ మాట్లాడుతూ – “సుమతి వలవు కేరళ ఫోక్‌లోర్‌కి వేర్లు కలిగి ఉన్నా, ప్రస్తుత కాలం ప్రేక్షకులకు సరిపోయేలా తీర్చిదిద్దాం. ఇది కేవలం భయం గురించే కాదు, విషాదాన్ని మోసే ప్రదేశాల్లో మిగిలే భావోద్వేగాల గురించీ ఉంటుంది” అని చెప్పారు.

నటుడు అర్జున్ అశోకన్ మాట్లాడుతూ – “ఈ సినిమా ప్రత్యేకం ఎందుకంటే భయానకతతో పాటు మానవ భావోద్వేగాలను కూడా కలిపింది. నా పాత్ర ద్వారా భయం, ధైర్యం, బలహీనతల మిశ్రమాన్ని కొత్తగా అనుభవించాను” అన్నారు.

అలాగే నటి మాళవిక మనుోజ్ మాట్లాడుతూ – “కేరళ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే ఈ కథలో భాగమవడం చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. మిస్టరీ, భావోద్వేగాలు, థ్రిల్ల్స్ అన్నీ కలగలిపిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని నమ్ముతున్నాను” అని అన్నారు.

“సుమతి వలవు” సెప్టెంబర్ 26నుంచి ZEE5 లో డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. మలయాళం, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులో ఉండే ఈ సినిమా హారర్ థ్రిల్లర్‌లను ఇష్టపడే వారికి తప్పక చూడదగ్గదిగా నిలుస్తుంది.

Also Read: USA: ట్రంప్ దెబ్బ.. విమాన ఛార్జీలకు రెక్కలు..భారత్ నుంచి అమెరికాకు రెట్టింపు ఛార్జీలు..!!   

Also Read: Indian Techies: ట్రంప్ నిర్ణయాలతో భారత టెకీల్లో  కలవరం.. జీతం అంతా వీసా ఛార్జీలకే..!!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sumathi ValavuSumathi Valavu ZEE5Sumathi Valavu digital premiereSumathi Valavu streaming dateSumathi Valavu cast

Trending News