Sumathi Valavu Digital Streaming: ZEE5 లో మరో ఆసక్తికరమైన హారర్-థ్రిల్లర్ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమైంది. మలయాళ హారర్-కామెడీ “సుమతి వలవు” సెప్టెంబర్ 26 నుండి వరల్డ్ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. విశ్ణు శశి శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో అర్జున్ అశోకన్, గోకుల్ సురేష్, సైజు కురుప్, బాలു వర్గీస్, మాళవిక మనుోజ్, శివదా వంటి ప్రతిభావంతమైన నటులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా ప్రసారం కానుండటం ప్రత్యేకత.
కేరళలోని ఒక ప్రమాదకరమైన మలుపు పేరు మీదే ఈ సినిమా. ఆ ప్రాంతంలో సుమతి అనే యువతి దురదృష్టకరంగా ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆ మలుపు సుమతి వలవుగా పేరు పొందింది. అక్కడ జరిగే వింత సంఘటనలు, అదృశ్య శక్తులు, భయానక అనుభవాలు ఈ కథకు ప్రాణం పోశాయి. మలుపు దాటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో అజ్ఞాతమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకోవడం, గతం-వర్తమానం కలిసిపోవడం, మిథ్-రియాలిటీ మధ్య గీత చెదిరిపోవడం వంటి అంశాలు కథలో ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తాయి.
దర్శకుడు విశ్ణు శశి శంకర్ మాట్లాడుతూ – “సుమతి వలవు కేరళ ఫోక్లోర్కి వేర్లు కలిగి ఉన్నా, ప్రస్తుత కాలం ప్రేక్షకులకు సరిపోయేలా తీర్చిదిద్దాం. ఇది కేవలం భయం గురించే కాదు, విషాదాన్ని మోసే ప్రదేశాల్లో మిగిలే భావోద్వేగాల గురించీ ఉంటుంది” అని చెప్పారు.
నటుడు అర్జున్ అశోకన్ మాట్లాడుతూ – “ఈ సినిమా ప్రత్యేకం ఎందుకంటే భయానకతతో పాటు మానవ భావోద్వేగాలను కూడా కలిపింది. నా పాత్ర ద్వారా భయం, ధైర్యం, బలహీనతల మిశ్రమాన్ని కొత్తగా అనుభవించాను” అన్నారు.
అలాగే నటి మాళవిక మనుోజ్ మాట్లాడుతూ – “కేరళ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే ఈ కథలో భాగమవడం చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. మిస్టరీ, భావోద్వేగాలు, థ్రిల్ల్స్ అన్నీ కలగలిపిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని నమ్ముతున్నాను” అని అన్నారు.
“సుమతి వలవు” సెప్టెంబర్ 26నుంచి ZEE5 లో డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. మలయాళం, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులో ఉండే ఈ సినిమా హారర్ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వారికి తప్పక చూడదగ్గదిగా నిలుస్తుంది.
