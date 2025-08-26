Sundarakanda Censor Report: ‘సుందరకాండ’ సెన్సార్ రిపోర్ట్.. నారా రోహిత్ హిట్టు కొట్టినట్టేనా..!

Sundarakanda Censor Talk Report Review: నారా రోహిత్ .. తెలుగులో నారా చంద్రబాబు నాయుడు తమ్ముడు కుమారుడిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తాజాగా ఇపుడు ‘సుందరకాండ’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. వినాయక చవితి కానుకగా విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా సెన్సార్ పూర్తి చేసుకుంది. వాళ్లు U/A సర్టిఫికేట్ జారీ చేశారు. వెంకటేష్ నిమ్మలపూడి ఈ సినిమాతో డైరెక్టర్ గా టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఈ సందర్భంగా సెన్సార్ వాళ్లు ఇన్ సైడ్ టాక్ వివరాల్లోకి వెళితే.. సినిమా ప్రారంభమైన 10 నిముషాల్లోనే అసలు కథ మొదలవుతుంది. ఈ సందర్బంగా హీరో క్యారెక్టర్ కు సంబంధించి ఇంట్రో.. ముఖ్యంగా అతనికి కాబోయే భార్యకు ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి అనేవి చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయట. రెండు ప్రేమకథలను ఫస్ట్ హాఫ్ లో చూపించడం కొత్తగా ఉంది.
ఫస్ట్ హాఫ్ లో వచ్చే మూడు పాటలు కూడా సిట్యుయేషన్, ప్లేసెమెంట్ బాగుందనే టాక్ ఉంది. కథలో కామెడీ ప్రేక్షకులను కితకితలు పెట్టడం ఖాయం అని చెబుతున్నారు. సత్య, సునైనా జోడీ బాగుంది.. అభినవ్, వాసుకి, నరేష్ విజయ కృష్ణ, రూపలక్ష్మి మధ్య సీన్స్ బాగున్నాయి.
ఇంటర్వెల్ ఈ సినిమాకి మెయిన్ హైలెట్. ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ అదిరిపోయింది. ఇంటర్వెల్ తర్వాత స్క్రీన్ ప్లే పరుగులు పెడుతుందట.
హీరో తనకి తగిలిన షాక్ నుంచి బయటపడి తన ప్రేమని ఎలా గెలిచాడు అనేది ఆధ్యంతం ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఆడియన్స్ ఊహించని విధంగా స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది. సెకండ్ హాఫ్ లో వచ్చే రెండు సాంగ్స్ సిట్యువేషనల్ గా ఉంది. ఈ మధ్యకాలంలో కుటుంబ కథా చిత్రాలు రావడం లేదు. అందులో ఈ సినిమా బాగా వచ్చిందన్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ, మ్యూజిక్, ఎడిటింగ్, ఆర్ట్...అన్నీ స్టోరీని ఎలివేట్ చేసేలా ఉన్నాయట. మొత్తంగా నారా రోహిత్ కు హీరోగా కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చేలా ఉందన్నారు.
