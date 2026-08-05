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Sundeep Kishan: సందీప్ కిషన్ కరికాల టైటిల్ పోస్టర్ విడుదల.. రెండు భాగాలుగా రానున్న భారీ చిత్రం

Sundeep Kishan: సందీప్ కిషన్ హీరోగా యుగంధర్ ముని తెరకెక్కిస్తున్న కరికాల సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదలయ్యాయి. రెండు భాగాలుగా రానున్న ఈ పాన్ ఇండియా చిత్రం తొలి భాగం 2027 జూలై 2న, రెండో భాగం అక్టోబర్ 28న విడుదల కానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 05, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:02 PM IST
Sundeep Kishan: సందీప్ కిషన్ కరికాల టైటిల్ పోస్టర్ విడుదల.. రెండు భాగాలుగా రానున్న భారీ చిత్రం
Image Credit: Sundeep Kishan(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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