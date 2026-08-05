/Sundeep Kishan: సందీప్ కిషన్ కరికాల టైటిల్ పోస్టర్ విడుదల.. రెండు భాగాలుగా రానున్న భారీ చిత్రం

Sundeep Kishan:శంబాల సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న దర్శకుడు యుగంధర్ ముని, హీరో సందీప్ కిషన్తో రూపొందిస్తున్న కొత్త సినిమా ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ప్రారంభం నుంచే ఈ సినిమాపై మంచి ఆసక్తి నెలకొంది.
తాజాగా చిత్ర బృందం సినిమా టైటిల్ను ప్రకటిస్తూ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. ఈ చిత్రానికి కరికాల అనే పేరు ఖరారు చేశారు. టైటిల్తో పాటు విడుదలైన పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
ఫస్ట్ లుక్లో సందీప్ కిషన్ చాలా విభిన్నమైన గెటప్లో కనిపించారు. గుర్రంపై స్వారీ చేస్తూ, చేతిలో ఖడ్గంతో రాజసంగా కనిపించిన ఆయన లుక్ ఆకట్టుకుంటోంది. పోస్టర్లోని ఫాంటసీ వాతావరణం, విజువల్స్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచాయి.
ఈ చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. మొదటి భాగం 2027 జూలై 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుండగా, రెండో భాగం 2027 అక్టోబర్ 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఒకేసారి రెండు భాగాల విడుదల తేదీలను ప్రకటించడం విశేషంగా మారింది. దీనితో చిత్ర బృందం తమ ప్రాజెక్ట్పై ఉన్న నమ్మకాన్ని తెలియజేసినట్టుగా కనిపిస్తోంది.
కరికాలను సోషియో-ఫాంటసీ కథాంశంతో భారీ స్థాయిలో రూపొందిస్తున్నారు. ఆకట్టుకునే ప్రపంచ నిర్మాణం, నాణ్యమైన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, భారీ ప్రొడక్షన్ డిజైన్, ఆసక్తికరమైన కథతో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించేలా సినిమా ఉండనుందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు.
ఇప్పటికే విడుదలైన టైటిల్ పోస్టర్కు సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన వస్తోంది. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా కోసం సినీ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఈ చిత్రానికి శ్రీచరణ్ పాకాల సంగీతం అందిస్తున్నారు. నటీనటులు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణులు, అలాగే సినిమా గురించి మరిన్ని వివరాలను చిత్ర బృందం త్వరలో అధికారికంగా ప్రకటించనుంది. ప్రస్తుతం కరికాల టైటిల్ పోస్టర్ సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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