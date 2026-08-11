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Govinda Wife: వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి .!. భర్త గోవిందాపై సునీతా అహుజా సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Sunita ahuja fires on govinda: ముంబై విమానాశ్రయంలో గోవిందా, కోమల్ రాణి కలిసి ఉన్న వీడియోలు, ఫొటోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. వీరిద్దరి మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఉందంటూ ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 11, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:56 PM IST
Govinda Wife: వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి .!. భర్త గోవిందాపై సునీతా అహుజా సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: govinda(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Govinda Wife: వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి .!. భర్త గోవిందాపై సునీతా అహుజా సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
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