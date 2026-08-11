/Govinda Wife: వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి .!. భర్త గోవిందాపై సునీతా అహుజా సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Sunita Ahuja fires on her husband govinda: బాలీవుడ్ లో ఇటీవల సీనియర్ నటుడు గోవిందా ఆయన భార్య సునితా అహుజాల మధ్య వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. ఇప్పటికే తన భర్తకు అనేక మంది హీరోయిన్లు, అమ్మాయిలతో అఫైర్ లున్నాయని సునీతా అహుజా అనేక ఆరోపణలు చేశారు. అంతే కాకుండా తన భర్తంటే తనకు ఇంకా ఇష్టమని, ఆయన 50 మందితో అఫైర్ లు పెట్టుకున్న వదలనని చెప్పారు. ఇటీవల గోవిందా సైతం తన భార్య చేసిన కామెంట్స్ పై రియాక్ట్ అయ్యారు. స్వీట్ షాపులో ఉన్న వ్యక్తి ఆకలితో ఉండలేడు కదా.. అని తన అఫైర్ ల గురించి ఇన్ డైరెక్ట్ గా భార్య చేస్తున్న ఆరోపణలకు కౌంటర్ లు ఇచ్చారు.
తన భార్యంటే ఎంతో ఇష్టమని, తనపై ఆరోపణలు చేస్తు వార్తలలో ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తుందని గోవిందా చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో సునీతా అహుజా మరోసారి తన భర్తపై చేసిన వ్యాఖ్యలు రచ్చగా మారాయి. గోవిందా తన తాజా చిత్రం 'రూపా' ప్రమోషన్ల నిమిత్తం నూతన నటి కోమల్ రాణి స్వర్ణకర్తో కలిసి ముంబై విమానాశ్రయంలో కనిపించడంపై సునీత తీవ్రంగా స్పందించారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఆమె మాట్లాడుతూ, "వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అన్న సామెత విన్నారా? ఆయన బుద్ధి గడ్డితిన్నది, ఇంకా ఏంచేస్తామని భర్తను ఏకీపారేసింది. తన భర్తకు అఫైర్ లున్నాయంటే కొంత మంది తనను ట్రోల్స్ చేశారని, ఇప్పుడు మీ కళ్లకు కన్పిస్తుందా అంటూ సెటైర్లు వేశారు.
సోషల్ మీడియాలో గోవిందాను 'చీటర్ నెం.1' అని సంబోధించడంపై ఆమెను వివరణ కోరగా, 'ఈ ప్రశ్నను గోవిందా అభిమానులను అడగాలని ఫైర్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం గోవిందా, కోమల్ రాణి 'రూపా' అనే చిత్రంలో జంటగా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ప్రమోషన్లలో ఈ జంట ఇద్దరు కలిసివెళ్తుంటే ఇంత రచ్చ ఏంటని గోవిందా అభిమానులు సునీతా అహుజాకు కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook