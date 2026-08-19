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Actor Govinda: హీరో గోవిందా రచ్చలో కీలక పరిణామం.. కొడుకుతో కలసి బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టుకు సునీతా అహుజా.. ఎందుకంటే..?..

Govinda divorce row: సునీతా అహుజా తన కొడుకు యశ్వర్ధన్ అహుజాతో కలిసి బాంద్రాలోని ఫ్యామిలీ కోర్టుకు వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు వీరి మధ్య ఏంజరుగుందని బాలీవుడ్ లో రచ్చ మొదలైంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 19, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:03 PM IST
Actor Govinda: హీరో గోవిందా రచ్చలో కీలక పరిణామం.. కొడుకుతో కలసి బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టుకు సునీతా అహుజా.. ఎందుకంటే..?..
Image Credit: sunitaahujainbandracourt

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Actor Govinda: హీరో గోవిందా రచ్చలో కీలక పరిణామం.. కొడుకుతో కలసి బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టుకు సునీతా అహుజా.. ఎందుకంటే..?..
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