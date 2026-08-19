/Actor Govinda: హీరో గోవిందా రచ్చలో కీలక పరిణామం.. కొడుకుతో కలసి బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టుకు సునీతా అహుజా.. ఎందుకంటే..?..

Sunita ahuja visits bandra family court with son amid row with govinda: గత కొన్ని రోజులుగా బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో హీరో గోవిందా, సునీతా అహుజాల మధ్య వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. ముఖ్యంగా గోవిందా , కోమల్ రాణి స్వర్ణాకర్ తో ఎయిర్ పోర్టుల్లో కన్పించడం పై సునీతా అహుజా సీరియస్ అయ్యారు. కూతురు వయసున్న యువతితో తిరగటం ఏంటని మండిపడ్డారు. కోమల్ గోవిందా షుగర్ డాడీలా మారారని అన్నారు. అంతే కాకుండా.. గోవిందా, కోమల్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఇక వీరి మధ్య ఇప్పటికే డైవర్స్ కోసం వివాదం నడుస్తుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
సునీతా అహుజా చేసిన ఆరోపణలపై గోవిందా సైతం మాస్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు. హద్దుల్లో ఉండాలని హెచ్చరించాడు. ఈ రచ్చకొనసాగుతుండగా.. సునీతా అహుజా, తన కుమారుడితో కలిసి బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టులో కన్పించడం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న వారి వివాహ బంధంలో సమస్యలున్నాయనే ఊహాగానాల మధ్య, బుధవారం సునీత తన కుమారుడు యశ్వర్ధన్ అహుజా, వారి న్యాయవాదితో కలిసి ముంబైలోని బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టులో కనిపించారు. వారి కుటుంబ న్యాయస్థాన సందర్శనకు గల కారణం గురించి ఇప్పటివరకు అధికారిక వివరాలు బైటకు రాలేదు.
ఇక ఫోటోగ్రాఫర్లు వీరిని చుట్టుముట్టినప్పుడు సునీతా అహుజా.. తనదైన చమత్కారంతో, "పుట్టినరోజు జరుపుకోవడానికి కోర్టుకు వచ్చానని చెప్పి తన కారు ఎక్కింది. ఇక ఆమె కొడుకు సైతం ఫోటొలు తీయడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాడు. దీనిపై రచ్చ రాజుకుంది. ఇక నటుడు గోవింద, సునీత 1987 మార్చిలో రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్నారు.
వారి వివాహం కొంతకాలం పాటు గోప్యంగా ఉంచారు. ఆతర్వాత 1989లో వారి కుమార్తె టీనా అహుజా జన్మించిన తమ రిలేషన్ బైటపెట్టారు. ఈ దంపతులకు 1997లో యశ్వర్ధన్ అహుజా అనే కుమారుడు కూడా జన్మించాడు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం బాంద్రా కోర్టుకు సునీతా ఎందుకు వెళ్లారన్నదానిపై నెట్టింట ఆసక్తికర రచ్చనడుస్తొంది.
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