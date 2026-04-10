Border 2 Total Box Collections: ‘బార్డర్ 2’ టోటల్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. 2026లో బాలీవుడ్ తొలి హిట్ చిత్రం వసూళ్లు ఇవే..

Border 2 Box office World Wide Collections: సన్ని దేవోల్ హిందీలో మాస్ యాక్షన్ సినిమాలంటే ఆయనే గుర్తుకు వస్తారు. మధ్యలో హీరోగా వెనకబడ్డ.. 3 క్రితం విడుదలైన ‘గదర్ 2’ చిత్రంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర తన సత్తా ఏంటో చూపెట్టాడు. లాస్ట్ ఇయర్ ‘జాట్’తో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న సన్ని డియోల్.. తాజాగా ‘బార్డర్ 2’ చిత్రంతో పలకరించారు. ఈ యేడాది రిపబ్లిక్ డే కానుకగా రిలీజైన ఈ సినిమా మంచి వసూళ్లను రాబట్టింది. 1997లో జేపీ దత్తా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బార్డర్’ సినిమా అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో అక్షయ్ ఖన్నా, జాకీ ష్రాఫ్, సునీల్ శెట్టి హీరోలుగా ఉన్నారు. 1971 భారత్, పాకిస్థాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. తాజాగా విడుదలైన ఈ సినిమా కూడా 1971 యుద్ధ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాను అనురాగ్ సింగ్ డైరెక్ట్ చేశాడు.
ఈ సినిమా హిందీలో రూ. 340 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. ఇక ఓవర్సీస్ లో మరి ఇరగదీయలేదు. ఓవరాల్ గా రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. ఈ సినిమా రూ. 56 కోట్ల రేంజ్ లో గ్రాస్ కలెక్షన్స్ మార్క్ ను అందుకుంది. టోటల్ గా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 456 కోట్ల రేంజ్ లో వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెప్పాయి. మొత్తంగా ఈ సినిమా రూ. 250 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా రూ. 200 కోట్ల లాభాలతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా నెట్ ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
మొత్తంగా బార్డర్ మాదిరే బార్డర్ 2లో సన్ని డియోల్ 68 యేళ్ల వయసులో హీరోగా కనిపించాడు. అంతేకాదు హిందీ చిత్రసీమలో 60 ప్లస్ ఏజ్ లో వరుసగా మూడు బాక్సాఫీస్ హిట్స్ తో షేక్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోగా సన్ని డియోల్ రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. ఈ చిత్రంలో ఇతర ముఖ్యపాత్రలో వరుణ్ ధావన్, అహన్ శెట్టి, దల్జీత్ దోసంజి ముఖ్యపాత్రల్లో యాక్ట్ చేశారు. మొత్తంగా ఆయా హీరోలు తమ పాత్రలకు ప్రాణం పోసారు. ఇక బార్డర్ లో సునీల్ శెట్టి నటిస్తే.. ఈ సీక్వెల్ లో అతని కుమారుడు అహన్ శెట్టి యాక్ట్ చేశాడు. ఓవరాల్ గా 2026లో తొలి బాక్సాఫీస్ హిట్ గా నిలిచిన సినిమా ‘బార్డర్ 2’ సినిమా రికార్డులు క్రియేట్ చేయడం విశేషం.
