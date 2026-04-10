Border 2 Total Box Collections: ‘బార్డర్ 2’ టోటల్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. 2026లో బాలీవుడ్ తొలి హిట్ చిత్రం వసూళ్లు ఇవే..

Border 2 Box office Collections: బాలీవుడ్ సహా అన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో ఒక సినిమా హిట్ అయితే.. దాని కొనసాగింపుగా తెరకెక్కిన చిత్రాలే ఎక్కువగా హిట్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ‘దురంధర్’ సినిమాకు సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ‘దురంధర్ 2’ సినిమా ఒక దాన్ని మించి మరొకటి హిట్ గా నిలిచింది. అయితే ఎపుడో 29 యేళ్ల క్రితం విడుదలైన ‘బార్డర్’ సినిమాకు  సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ‘బార్డర్ 2’ అదే రేంజ్ లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర డీసెంట్ వసూళ్లనే రాబట్టింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 10, 2026, 01:53 PM IST

Trending Photos

Royal Enfield Electric: ఎట్టకేలకు వచ్చేసింది.. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ధర ఇదే! ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే..!!
6
royal enfield flying flea c6
Royal Enfield Electric: ఎట్టకేలకు వచ్చేసింది.. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ధర ఇదే! ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే..!!
Bank Holiday 9 April: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు..ఇప్పుడే పనులన్నీ పూర్తి చేసుకోండి..అత్యవసరంగా సెలవు ఎందుకంటే?
5
Bank Holiday
Bank Holiday 9 April: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు..ఇప్పుడే పనులన్నీ పూర్తి చేసుకోండి..అత్యవసరంగా సెలవు ఎందుకంటే?
Gold Price Mystery: యుద్ధంలోనూ తగ్గిన బంగారం.. అసలు గుట్టు విప్పిన వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సీఈఓ..!!
7
Why Gold Price falling
Gold Price Mystery: యుద్ధంలోనూ తగ్గిన బంగారం.. అసలు గుట్టు విప్పిన వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సీఈఓ..!!
Mars-mercury: కుజ-బుధ గ్రహాల కలయిక.. ఏప్రిల్ 11 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం!
6
Mars Mercury
Mars-mercury: కుజ-బుధ గ్రహాల కలయిక.. ఏప్రిల్ 11 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం!
Border 2 Total Box Collections: ‘బార్డర్ 2’ టోటల్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. 2026లో బాలీవుడ్ తొలి హిట్ చిత్రం వసూళ్లు ఇవే..

Border 2 Box office World Wide Collections: సన్ని దేవోల్ హిందీలో మాస్ యాక్షన్ సినిమాలంటే ఆయనే గుర్తుకు వస్తారు. మధ్యలో  హీరోగా వెనకబడ్డ.. 3 క్రితం విడుదలైన ‘గదర్ 2’ చిత్రంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర తన సత్తా ఏంటో చూపెట్టాడు. లాస్ట్ ఇయర్ ‘జాట్’తో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న సన్ని డియోల్.. తాజాగా ‘బార్డర్ 2’ చిత్రంతో పలకరించారు. ఈ యేడాది రిపబ్లిక్ డే కానుకగా రిలీజైన  ఈ సినిమా మంచి వసూళ్లను రాబట్టింది. 1997లో జేపీ దత్తా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బార్డర్’ సినిమా అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో అక్షయ్ ఖన్నా, జాకీ ష్రాఫ్, సునీల్ శెట్టి హీరోలుగా ఉన్నారు. 1971 భారత్, పాకిస్థాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. తాజాగా విడుదలైన ఈ సినిమా కూడా 1971 యుద్ధ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాను అనురాగ్ సింగ్ డైరెక్ట్ చేశాడు. 

ఈ సినిమా హిందీలో రూ. 340 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. ఇక ఓవర్సీస్ లో మరి ఇరగదీయలేదు. ఓవరాల్ గా రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. ఈ సినిమా రూ. 56 కోట్ల రేంజ్ లో గ్రాస్ కలెక్షన్స్ మార్క్ ను అందుకుంది. టోటల్ గా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 456 కోట్ల రేంజ్ లో వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెప్పాయి. మొత్తంగా ఈ సినిమా రూ. 250 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా రూ. 200 కోట్ల లాభాలతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా  నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా నెట్ ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. 

మొత్తంగా బార్డర్ మాదిరే బార్డర్ 2లో సన్ని డియోల్ 68 యేళ్ల వయసులో హీరోగా కనిపించాడు. అంతేకాదు హిందీ చిత్రసీమలో 60 ప్లస్ ఏజ్ లో వరుసగా మూడు బాక్సాఫీస్ హిట్స్ తో షేక్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ  హీరోగా సన్ని డియోల్  రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. ఈ చిత్రంలో  ఇతర ముఖ్యపాత్రలో వరుణ్ ధావన్, అహన్ శెట్టి, దల్జీత్ దోసంజి ముఖ్యపాత్రల్లో యాక్ట్ చేశారు. మొత్తంగా ఆయా హీరోలు తమ పాత్రలకు ప్రాణం పోసారు. ఇక బార్డర్ లో సునీల్ శెట్టి నటిస్తే.. ఈ సీక్వెల్ లో అతని కుమారుడు అహన్ శెట్టి యాక్ట్ చేశాడు. ఓవరాల్ గా 2026లో తొలి బాక్సాఫీస్ హిట్ గా నిలిచిన సినిమా ‘బార్డర్ 2’ సినిమా రికార్డులు క్రియేట్ చేయడం విశేషం. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Border 2 Total Box CollectionsBorder 2 Total World Wide Box Office CollectionsBorder 2 Box office CollectionsBorder 2 reviewborder 2

