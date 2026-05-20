Sunny Leone Reality show host: సన్ని లియోన్ హోస్ట్ గా MTV స్ప్లిట్స్విల్లా ప్రతిష్ఠాత్మక షో 16వ సీజన్ ‘ప్యార్ యా పైసా’ (MTV Splitsvilla X6: Pyaar ya Paisa) పేరుతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. తెలుగులో ప్రేమ కావాలా ? పైసా కావాలా అనే పేరుతో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ సీజన్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా ఈ షో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతుంది. మే 12 నుండి ప్రతివారం శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో రాత్రి 7 గంటలకు ‘జియో హాట్స్టార్’(JioHotstar), ఎమ్టీవీ ఛానల్లో ప్రసారమవుతోంది.
సరికొత్త ట్విస్ట్.. ‘ప్యార్ విల్లా’వర్సెస్ ‘పైసా విల్లా’: తమిళనాడులోని అందమైన మహాబలిపురం తీర ప్రాంతంలో ఈ సీజన్ షూటింగ్ జరుపుకుంది. ఈ సారి షోలో పాల్గొనేందుకు 33 మంది సింగిల్ యువతీ యువకులు ఎంపికయ్యారు. గత సీజన్ ముగింపులో కంటెస్టెంట్లు దిగ్విజయ్, కాశిష్ వదిలివెళ్లిన ఉత్కంఠభరితమైన మలుపు ఆధారంగా ఈ కొత్త సీజన్ ఉండబోతుంది. ఇందులో కంటెస్టెంట్లను ‘ప్యార్ విల్లా’ (ప్రేమ విల్లా) ‘పైసా విల్లా’ (డబ్బువిల్లా) అనే రెండు విభాగాలుగా దీనిని విభజించారు. ప్రేమ, డబ్బు మధ్య జరిగే ఈ ఆసక్తికరమైన పోరాటంలో ఎవరు గెలుస్తారు? ఎవరు తమకు జోడీని వెతుక్కుంటారు? అనేది ఈ సీజన్ ముఖ్య కథాంశం అని చెప్పాలి.
క్వీన్ ఆఫ్ హా..
ఈ భారీ రియాలిటీ షోకు ‘క్వీన్ ఆఫ్ హార్ట్స్’ సన్నీ లియోన్ హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ షోతో ఆమెకు పదేళ్ల సుదీర్ఘమైన అనుబంధం ఉంది. ఈసారి ఆమెతో పాటు‘కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్స్’ కరణ్ కుంద్రా కో-హోస్ట్గా వ్యవహరించనున్నారు. వీరిద్దరు ఈ షోకు సరికొత్త జోష్ నింపబోతున్నారు. వీరికి తోడుగా షోలో డ్రామా, గందరగోళం, ట్విస్టులను పెంచడానికి ‘మిస్చిఫ్ మేకర్స్’గా పాపులర్ సెలబ్రిటీలు నియా శర్మ, ఉర్ఫీ జంటగా రంగంలోకి దిగారు.
ఈ సందర్భంగా హోస్ట్ సన్నీ లియోన్ మాట్లాడుతూ..
‘స్ప్లిట్స్ విల్లా’ ఎల్లప్పుడూ నా మనసుకు చాలా దగ్గరైన షో. ప్రస్తుత తరం యువతలో ప్రేమ, బంధాలు వారు తీసుకునే నిర్ణయాలు కాలానికి అనుగుణంగా ఎలా మారుతున్నాయో ఈ షో ప్రొజెక్ట్ చేస్తోందన్నారు. ఈ సీజన్లో తీసుకొచ్చిన ‘ప్యార్ యా పైసా’ (ప్రేమ లేదా డబ్బు) అనే ట్విస్ట్ కంటెస్టెంట్ల భావోద్వేగాలకు, బంధాలకు పెద్ద పరీక్షగా నిలవబోతోందన్నారు. ఎన్నో ఊహించని సర్ప్రైజ్లతో రాబోతున్నఈ సరికొత్త డ్రామాను వీక్షించడానికి అభిమానులు సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి