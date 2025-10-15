Trimukha Teaser: సన్ని లియోన్ నటించిన ప్యాన్ ఇండియా మూవీ ‘త్రిముఖ’ టీజర్ విడుదలకు ముహూర్తం ఖరారు..

Trimukha Teaser Update: సన్నీ లియోన్ లీడ్ రోల్లో అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద శ్రీదేవి మద్దాలి, రమేష్ మద్దాలి నిర్మించిన మూవీ ‘త్రిముఖ’. రాజేష్ నాయుడు దర్శకత్వం వహించారు. ఐదు భాషల్లో ఏకకాలంలో పిక్చరైజ్ చేస్తున్నారు. భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్గా రానున్న ఈ చిత్రాన్ని హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇక ఈ మూవీ కాన్సెప్ట్ ఏమిటనేది అందరికీ తెలిసేలా టీజర్ను అక్టోబర్ 18న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. దాదాపు రూ. 14 కోట్లతో భారీ స్థాయిలో నిర్మించబడిన ఈ ప్రాజెక్ట్ క్వాలిటీ విషయంలో మేకర్స్ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. విజువల్ వండర్గా ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 18న టీజర్తో పాటుగా, రిలీజ్ డేట్ని అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేయనున్నారు. అయితే ఈ మూవీ మీద ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసే నేపథ్యంలో తాజాగా ఓ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు. ‘త్రిముఖ’ పోస్టర్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా, ట్రేడ్ సర్కిళ్లలో సెంటర్ అట్రాక్షన్ గా మారిందనే చెప్పాలి.
ఈ సినిమా గురించి మేకర్స్ మాట్లాడుతూ.. ‘త్రిముఖ’ చిత్రం జర్నీ మాకెంతో ప్రత్యేకమని చెప్పుకొచ్చారు. ఐదు భాషల్లో సినిమాను నిర్మించడం అనేది మామూలు విషయం కాదన్నారు. అక్టోబర్ 18న విడుదలయ్యే టీజర్తో మేం ఎలాంటి ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేసామో ప్రేక్షకులకు తెలుస్తుందన్నారు. ఇప్పటికే విడుదల చేయబోతున్న టీజర్ తో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రేమికుల్లో మరింత క్యూరియాసిటీని పెంచుతుందని మేము ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. డిసెంబర్లో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ విడుదల కోసం మేం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని చెప్పుకొచ్చారు.
‘త్రిముఖ’ సినిమాలో సన్నీ లియోన్తో పాటుగా యోగేష్ కల్లె, అకృతి అగర్వాల్, CID ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. మొట్టా రాజేంద్రన్, ఆశు రెడ్డి, ప్రవీణ్, షకలక శంకర్, సుమన్, రవి ప్రకాష్, జీవా, సమ్మెట గాంధీ, జెమినీ సురేశ్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఈ మూవీకి స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్గా కృష్ణ మాస్టర్, డ్యాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్గా బాబీ మాస్టర్ పనిచేసారు. ఈ సినిమాకి ఎడిటర్గా ఆర్కే, అఖిల బలరామ్ పని చేశారు. ఈ చిత్రానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా రవి అల్తి వ్యవహరించారు.
Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..
Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.