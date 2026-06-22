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Okkadu Re Release: మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. 4Kలో బ్లాక్ బస్టర్ ‘ఒక్కడు’ రీ రిలీజ్..

Okkadu Re Release: ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో రీ రిలీజ్‌ల ట్రెండ్ ఎక్కువ అయిందనే చెప్పాలి. ఇందులో ఎక్కువగా మహేష్ బాబు చిత్రాలే ఎక్కువగా రీ రిలీజ్‌లో రికార్డుల మీద రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన ఒకప్పటి బ్లాక్ బస్టర్ ‘ఒక్కడు’ చిత్రాన్ని తెలుగులో రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 22, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:38 AM IST
Okkadu Re Release: మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. 4Kలో బ్లాక్ బస్టర్ ‘ఒక్కడు’ రీ రిలీజ్..
Image Credit: Okkadu Re Release (Movie Poster/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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