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Super Subbu Review: అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్‌తో నవ్వించే ప్రయత్నం.. సిరీస్ ఎలా ఉందంటే?

Super Subbu Review: సందీప్ కిషన్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన నెట్‌ఫ్లిక్స్ తొలి తెలుగు ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ 'సూపర్ సుబ్బు' ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. కామెడీ, భావోద్వేగాలు, సామాజిక సందేశంతో వచ్చిన ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుందో చూద్దాం.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 02, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:16 PM IST
Super Subbu Review: అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్‌తో నవ్వించే ప్రయత్నం.. సిరీస్ ఎలా ఉందంటే?
Image Credit: super subbu review(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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