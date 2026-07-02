Super Subbu Review:అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అనే భిన్నమైన అంశాన్ని హాస్యంతో చెప్పే ప్రయత్నం చేసిన 'సూపర్ సుబ్బు' నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సందీప్ కిషన్ నటన, కామెడీ, కథనం ప్రేక్షకులను మెప్పించాయా.. లేదా అన్న విషయం ఒకసారి చూద్దాం
కథ:
'సూపర్ సుబ్బు' కథ సుబ్రహ్మణ్యం అలియాస్ సుబ్బు (సందీప్ కిషన్) చుట్టూ సాగుతుంది. నిజాయితీగా ఉండే అతడికి మాకీపూర్ అనే గ్రామంలో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే ఉద్యోగం వస్తుంది. గ్రామ ప్రజలకు అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పడం అతని బాధ్యత. కానీ అక్కడి ప్రజల ఆలోచనలు, అపోహలు, విచిత్రమైన పరిస్థితులు అతని పనిని చాలా కష్టతరం చేస్తాయి.
ఒక సమస్యను పరిష్కరించేలోపే మరో సమస్య ఎదురవుతుంది. గ్రామంలో జరిగే చిన్న సంఘటన కూడా పెద్ద చర్చగా మారుతుంది. ఇదే సమయంలో ప్రేమ, కుటుంబ బాధ్యతలు, ఉద్యోగ ఒత్తిడి కూడా సుబ్బు జీవితంలో భాగమవుతాయి. చివరకు గ్రామ ప్రజల్లో మార్పు తీసుకురావడంలో అతను విజయం సాధించాడా? అతని ప్రయాణం ఎలా ముగిసింది? అనేదే మిగతా కథ.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్:
సందీప్ కిషన్ సుబ్బు పాత్రలో చాలా సహజంగా నటించాడు. అమాయకత్వం, బాధ్యత, హాస్యం అన్నింటినీ సమతుల్యంగా చూపించాడు. మిథిలా పాల్కర్ తన పాత్రలో ఉత్సాహంగా కనిపించింది. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా ఆమె నటన బాగుంది.
బ్రహ్మానందం కనిపించే సన్నివేశాలు మంచి నవ్వులు పంచుతాయి. గెటప్ శ్రీను, సంపూర్ణేష్ బాబు తమ కామెడీ టైమింగ్తో ఆకట్టుకున్నారు. మురళీ శర్మ ఎప్పటిలాగే తన అనుభవంతో పాత్రకు బలం తీసుకొచ్చారు. మిగిలిన నటీనటులు కూడా తమ పాత్రల పరిధిలో చక్కగా నటించారు.
టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు:
దర్శకుడు మల్లిక్ రామ్ సాధారణమైన కథను వినోదాత్మకంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ వంటి అంశాన్ని బోధనలా కాకుండా కామెడీ రూపంలో చూపించడం ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుంది. గ్రామీణ వాతావరణాన్ని చూపించిన కెమెరా పనితీరు బాగుంది. నేపథ్య సంగీతం, పాటలు కథకు తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి. నిర్మాణ విలువలు కూడా మంచి స్థాయిలో కనిపిస్తాయి. ప్రతి ఎపిసోడ్ సులభంగా ముందుకు సాగేలా ఎడిటింగ్ చేశారు.
విశ్లేషణ:
'సూపర్ సుబ్బు' పూర్తిగా నవ్వించే కామెడీ మాత్రమే కాదు. ఇందులో కుటుంబ విలువలు, అవగాహన అవసరం, సమాజంలో ఉన్న కొన్ని అపోహల గురించి కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. కొన్ని సన్నివేశాలు బాగా నవ్విస్తే, మరికొన్ని ఎమోషనల్గా అనిపిస్తాయి.
అయితే కొన్ని చోట్ల కథ నెమ్మదిగా సాగిన భావన కలుగుతుంది. కొన్ని ఎపిసోడ్ల్లో కామెడీ మరింత బలంగా ఉండి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది. అయినప్పటికీ మొత్తం మీద సిరీస్ బోర్ కొట్టకుండా సాగుతుంది. గ్రామీణ నేపథ్యం, పాత్రల మధ్య జరిగే సంఘటనలు ప్రేక్షకులను చివరి వరకు ఆసక్తిగా ఉంచుతాయి.
తీర్పు:
మొత్తంగా చూస్తే 'సూపర్ సుబ్బు' ఒక సరదా కుటుంబ కామెడీ-డ్రామా. నవ్వులతో పాటు చిన్న సామాజిక సందేశాన్ని కూడా అందిస్తుంది. సందీప్ కిషన్ నటన, కామెడీ ట్రాక్లు, గ్రామీణ నేపథ్యం ఈ సిరీస్కు ప్లస్ పాయింట్లు. కొన్ని చిన్న లోపాలు ఉన్నప్పటికీ వీకెండ్లో కుటుంబంతో కలిసి చూడదగిన వినోదాత్మక వెబ్ సిరీస్గా చెప్పొచ్చు. నెట్ఫ్లిక్స్ తొలి తెలుగు ఒరిజినల్గా ఇది మంచి ప్రారంభ ప్రయత్నంగా నిలుస్తుంది.
రేటింగ్: 2.5/5
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను
తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.