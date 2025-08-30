English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rajini Kanth on Balakrishna Video: కత్తితో కాదురా కంటి చూపుతో చంపేస్తా.!. బాలయ్య డైలాగులతో హల్ చల్ చేసిన రజనీ కాంత్.. వీడియో..

Nandamuri Bala krishna: నందమూరీ బాలకృష్ణపై సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రశంసలు కురిపించారు. అంతేకాకుండా ఆయన నటించిన కొన్ని సినిమాల్లోని పంచ్ డైలాగ్ లు కూడా విన్పించారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 30, 2025, 08:20 PM IST
  • బాలయ్యపై ప్రశంసలు కురిపించిన రజనీకాంత్..
  • ఆయన గొప్ప వ్యక్తి అంటూ వ్యాఖ్యలు..

Rajini Kanth on Balakrishna Video: కత్తితో కాదురా కంటి చూపుతో చంపేస్తా.!. బాలయ్య డైలాగులతో హల్ చల్ చేసిన రజనీ కాంత్.. వీడియో..

Suprerstar Rajini kanth Praises nandamuri Balakrishna: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నందమూరీ బాలకృష్ణపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆయన ఇండస్ట్రీకి వచ్చి 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న నేపథ్యంలో బాలయ్యపై తనకున్న ప్రత్యేకమైన అభిమానంను, ప్రేమను చాటుకున్నారు. బాలయ్య ఎక్కడుంటే అక్కడ నవ్వులు ఉంటాయన్నారు. ఆయన చుట్టుపక్కల అస్సలు నెగెటివిటి ఉండదన్నారు.

 ఆయన ఉన్న చోట  సంతోషం ఉంటుందన్నారు. అంతే కాకుండా బాలయ్య సినిమాల్ని ఆయన అభిమానులే కాకుండా మిగత హీరోల అభిమానులు కూడా వచ్చి చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పుకొచ్చారు.

అంతే కాకుండా.. నందమూరీ బాలకృష్ణ సినిమాల్లోని కొన్ని పంచ్ డైలాగ్ లు కూడా కొట్టి రజనీకాంత్ అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు. రజనీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. ఫ్లూటు జింక ముందు ఊదు.. సింహం ముందు కాదని డైలాగ్ కొట్టారు. ఆ తర్వాత కత్తితో కాదురా.. కంటి చూపుతో చంపేస్తా.. అంటూ కూడా మరో డైలాగ్ ను పేల్చారు.

అయితే.. ఇలాంటి పంచ్ డైలాగ్ లను కొట్టడం బాలయ్యకు మాత్రమే సాధ్యమౌతుందని రజనీ కాంత్ అన్నారు. అంతే కాకుండా..ఆయన ఇండస్ట్రీలో 75 సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి చేసుకొవాలని మనస్పూర్తిగా ఆదేవుడ్ని కోరుకుంటున్నట్లు ఐలవ్యూ బాలయ్య అంటూ తన అభిమానంను అందరితో పంచుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

