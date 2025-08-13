Surekha Vani: రోజురోజుకీ మరీ దారుణంగా.. ఏకంగా అలాంటి డ్రస్సులో సురేఖవాణి.. వీడియో వైరల్..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Surekha Vani Video: ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో.. ఎన్నో సినిమాల్లో.. కొన్ని కీలకపాత్రలో కనిపించింది సురేఖ వాణి. అమ్మగా, అక్కగా.. ఎక్కువ పాత్రను పోషిస్తూ ఎంతో హోమ్లీగా కనిపించేది. కానీ ప్రస్తుతం ఇంస్టాగ్రామ్ లో వైరల్ అవుతున్న (Surekha Vani Viral Video) ఈమె వీడియోలు మాత్రం ఎందుకు చాలా భిన్నంగా ఉంటున్నాయి..

Written by - Vishnupriya Chowdhary | Last Updated : Aug 13, 2025, 07:26 PM IST

Surekha Vani Viral Video Watch:
సురేఖ వాణి గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో ఎన్నో కీలక పాత్రల్లో కనిపించి మెప్పించింది. అయితే రోజులు గడిచే కొద్దీ ఆమెకు సినిమా (Surekha Vani Cinemas) అవకాశాలు తగ్గుతూ వచ్చాయి. 

అంతేకాకుండా ఆమె భర్త కూడా మరణించడంతో.. కొద్ది రోజులపాటు సినిమాలకు గ్యాప్ ఇచ్చింది సురేఖ వాణి. అయితే ఆ గ్యాప్ తర్వాత ఈమె ఎలా మారింది అనే విషయం అప్పట్లో అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. అప్పటివరకు సినిమాల్లో ఎంతో పద్ధతిగా కనిపించిన సురేఖ.. ఇంస్టాగ్రామ్ లో చాలా హాట్ గా (Surekha Vani Hot Photos) కనిపిస్తూ అందరిని షాప్ కి గురి చేస్తూ వచ్చింది.

ముఖ్యంగా సురేఖ వాణికి సుప్రీత అనే కూతురు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. సుప్రీత తన instagram లో యమ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. అయితే సుప్రీత ఎక్కువగా తన తల్లితోనే ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక వీళ్లిద్దరి ఫోటోలు, వీడియోలు ఇంస్టాగ్రామ్ లో తెగ ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకు ముఖ్య కారణం వీరిద్దరూ కూడా ఎప్పుడు చాలా మోడరన్ డ్రస్సుల్లో కనిపించడమే…

వీళ్ళిద్దరూ చేసే వీడియోలు కూడా కొత్త పాటలకు.. పొట్టి డ్రెస్సులు వేసుకొని మరీ డాన్స్ చేస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇదే క్రమంలో ఇప్పుడు తాజాగా సుప్రీతా మరోసారి వాళ్ళ అమ్మ వీడియో షేర్ చేసింది. ఈ వీడియోలో సురేఖ వాణి ఒక బ్లాక్ డ్రెస్ లో కనిపించగా(Surekha Vani Hot Instagram Reel).. ఆ బ్లాక్ డ్రెస్ కింద అసలు ఏమీ లేకపోవడం ప్రస్తుతం చర్చలకు దారితీస్తోంది. మరి ఇంతలా ఎక్స్పోజింగ్ చేయడం అవసరమా అంటూ చాలామంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. 

అయితే కొంతమంది మాత్రం ఎవరి ఇష్టం వారిది అని.. అలా మనం వేరే వాళ్ళ డ్రెస్సుల గురించి జడ్జ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా సురేఖ వాణి.. డ్రెస్ మాత్రం ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతుంది.

About the Author

Vishnupriya Chowdhary

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Surekha Vani viral videoViral newsViral latest newsSurekha Vani Instagram VideoSurekha Vani Black Dress Latest Viral Video

