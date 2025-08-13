Surekha Vani: రోజురోజుకీ మరీ దారుణంగా.. ఏకంగా అలాంటి డ్రస్సులో సురేఖవాణి.. వీడియో వైరల్..!

Surekha Vani Viral Video Watch:
సురేఖ వాణి గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో ఎన్నో కీలక పాత్రల్లో కనిపించి మెప్పించింది. అయితే రోజులు గడిచే కొద్దీ ఆమెకు సినిమా (Surekha Vani Cinemas) అవకాశాలు తగ్గుతూ వచ్చాయి.
అంతేకాకుండా ఆమె భర్త కూడా మరణించడంతో.. కొద్ది రోజులపాటు సినిమాలకు గ్యాప్ ఇచ్చింది సురేఖ వాణి. అయితే ఆ గ్యాప్ తర్వాత ఈమె ఎలా మారింది అనే విషయం అప్పట్లో అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. అప్పటివరకు సినిమాల్లో ఎంతో పద్ధతిగా కనిపించిన సురేఖ.. ఇంస్టాగ్రామ్ లో చాలా హాట్ గా (Surekha Vani Hot Photos) కనిపిస్తూ అందరిని షాప్ కి గురి చేస్తూ వచ్చింది.
ముఖ్యంగా సురేఖ వాణికి సుప్రీత అనే కూతురు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. సుప్రీత తన instagram లో యమ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. అయితే సుప్రీత ఎక్కువగా తన తల్లితోనే ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక వీళ్లిద్దరి ఫోటోలు, వీడియోలు ఇంస్టాగ్రామ్ లో తెగ ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకు ముఖ్య కారణం వీరిద్దరూ కూడా ఎప్పుడు చాలా మోడరన్ డ్రస్సుల్లో కనిపించడమే…
వీళ్ళిద్దరూ చేసే వీడియోలు కూడా కొత్త పాటలకు.. పొట్టి డ్రెస్సులు వేసుకొని మరీ డాన్స్ చేస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇదే క్రమంలో ఇప్పుడు తాజాగా సుప్రీతా మరోసారి వాళ్ళ అమ్మ వీడియో షేర్ చేసింది. ఈ వీడియోలో సురేఖ వాణి ఒక బ్లాక్ డ్రెస్ లో కనిపించగా(Surekha Vani Hot Instagram Reel).. ఆ బ్లాక్ డ్రెస్ కింద అసలు ఏమీ లేకపోవడం ప్రస్తుతం చర్చలకు దారితీస్తోంది. మరి ఇంతలా ఎక్స్పోజింగ్ చేయడం అవసరమా అంటూ చాలామంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
అయితే కొంతమంది మాత్రం ఎవరి ఇష్టం వారిది అని.. అలా మనం వేరే వాళ్ళ డ్రెస్సుల గురించి జడ్జ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా సురేఖ వాణి.. డ్రెస్ మాత్రం ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతుంది.
Also Read: Business Idea: రూ.120 ఖర్చుతో 5 - 6 లక్షల రూపాయలు సంపాదన! రైతులే రారాజులు!
Also Read: Airtel OTT: ఎయిర్టెల్ కస్టమర్లకు శుభవార్త..ఒకే రీఛార్జ్తో అన్నీ ఓటీటీలు FREE!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook