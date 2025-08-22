JSK Janaki vs state of kerala Streaming: ZEE5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న పవర్ ఫుల్ లీగల్ డ్రామా ‘J.S.K - జానకి V v/s స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ’..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

JSK Janaki vs state of kerala Streaming: భారతదేశంలోని అతిపెద్ద స్వదేశీ OTT మాధ్యమం అయిన ZEE5 2025లో మరో సూపర్‌హిట్ ప్రీమియర్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. సురేశ్ గోపీ, అనుపమ పరమేశ్వరన్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా మలయాళంలో సూపర్ హిట్టైయింది. ఇపుడీ చిత్రం తెలుగులో జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 22, 2025, 04:20 PM IST

JSK Janaki vs state of kerala Streaming: సంక్రాంతికి వస్తున్నం వంటి బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ తో పాటు  రాబిన్‌హుడ్, భైరవం వంటి  తెలుగు  చిత్రాలను  అందించిన తర్వాత ZEE5 తెలుగు ఇప్పుడు  విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న మలయాళీ  లీగల్ డ్రామా మూవీ ‘J.S.K - జానకి V v/s స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ’ చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే తమిళం, మలయాళ, కన్నడ, హిందీ భాషలలో సక్సెస్ ఫుల్ గా స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

సురేష్ గోపి, అనుపమ పరమేశ్వరన్ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేసిన J.S.K చిత్రానికి  ప్రవీణ్ నారాయణన్ దర్శకత్వం వహించారు. కాస్మోస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై J. ఫణీంద్ర కుమార్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ప్రఖ్యాత న్యాయవాది డేవిడ్ అబెల్ డోనోవన్ (సురేష్ గోపి) సాయంతో  లైంగిక వేధింపుల నుండి బయటపడిన జానకి విద్యాధరన్ (అనుపమ పరమేశ్వరన్) చుట్టూ తిరిగే కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది  న్యాయం కోసం పోరాడుతున్న ఓ యువతి, న్యాయవాది చివరకు గెలిచారా? లేదా? అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.  అసలు జానకి లైఫ్ లో  ఏం జరిగింది? న్యాయం కోసం ఎందుకు పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది. లాంటి అనే ప్రశ్నల్ని లేవనెత్తేలా ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ ఇంట్రెస్ట్ గా  కట్ చేశారు మేకర్స్.

ఈ చిత్రంలో గిరీష్ నారాయణన్ స్వరపరిచిన పాటలు, గిబ్రాన్ అందించిన ఆర్ఆర్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్  గా నిలిచాయి. ఈ చిత్రానికి రెనదివే సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. ఈ రోజు నుంచి  ‘J.S.K - జానకి V vs. స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ’ తెలుగు లో ప్రత్యేక డిజిటల్ ప్రీమియర్‌ను ZEE5లో లో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. ఈ వీకెండ్‌ను ఉత్కంఠభరితమైన కోర్టు డ్రామాతో ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వారికి ఈ సినిమ ఖచ్చితంగా నచ్చతుంది.

ZEE5 గురించి...

జీ5 భార‌త‌దేశ‌పు యంగ‌స్ట్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫార్మ్. వివిధ భాషల్లో అనేక సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లతో మూడు పువ్వులు.. ఆరు కాయలుగా వర్ధిల్లుతుంది. మిలియ‌న్ల కొద్దీ ఫ్యాన్స్ ఈ ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్ కు ఉన్నారు. గ్లోబ‌ల్ కంటెంట్ ప‌వ‌ర్ హౌస్ జీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంట‌ర్‌ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (జీఎల్‌) నుంచి శాఖ‌గా మొద‌లైంది జీ5. అత్య‌ద్భుత‌మైన వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ గా పేరు తెచ్చుకుంది. 3,500 చిత్రాల లైబ్ర‌రీ ఉన్న ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇది. 1,750 టీవీ షోలు, 700 ఒరిజిన‌ల్స్, 5 ల‌క్ష‌ల‌కు పైగా ఆన్ డిమాండ్ కంటెంట్ ఈ సంస్థకు ఉన్నాయి.  12 భాష‌ల్లో (హిందీ, ఇంగ్లిష్‌, భోజ్‌పురి, గుజ‌రాతీ,  బెంగాలీ, మ‌ల‌యాళం, తెలుగు, త‌మిళ్‌, మ‌రాఠీ, ఒరియా,పంజాబీ)లో అందుబాటులో ఉంది. బెస్ట్ ఒరిజిన‌ల్స్, ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ మూవీస్‌, ఎడ్‌టెక్‌, సినీ ప్లేస్‌, న్యూస్‌ టీవీ షోస్‌, మ్యూజిక్‌, కిడ్స్ షోస్‌, , లైవ్ టీవీ, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ విభాగాల్లో ఆడియన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. 

