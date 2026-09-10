మూవీ రివ్యూ: మండాడి (Mandadi)
నటీనటులు: సూరి, సుహాస్, మహిమ నంబియార్, రవీంద్ర విజయ్, సత్యరాజ్, బాల శరవణన్, మిథున్ తదితరులు
సంగీతం: జీవి ప్రకాశ్ కుమార్
ఎడిటింగ్: ప్రదీప్ ఈ రాఘవ్
సినిమాటోగ్రఫీ: ఎస్ ఆర్ కథిర్
నిర్మాతలు: ఎల్రెడ్ కుమార్, వెట్రిమారన్
డైరెక్టర్: మదిమారన్ పుగళేంది
తమిళ నటుడు సూరి, తెలుగు నటుడు సుహాస్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మండాడి’. బిగ్ యాక్షన్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘మండాడి’. ఈ రోజు ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. పడవ పందేల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్తో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ను అలరించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
ఆంధ్రాలో సంక్రాంతికి కోడి పందాలు ఎంత ఫేమసో.. కళింగ పట్నం పడవల పందేలాకు పెట్టింది పేరు. ఆ ఊరులో ముత్తు కాళి (సూరి), సాట్టా పుల్లి (సుహాస్) పడవులను నడపడంలో ఆరితేరిన వాళ్లు. ఇద్దరు ప్రాణ స్నేహితులు. అయితే కొన్ని అనివార్య కారణాలతో కాళి ఉన్న ఊరిని వదిలిపెట్టి హైదరాబాద్లో 20 ఏళ్లుగా బతుకు వెళ్లదీస్తూ ఉంటాడు. ఈ రెండు దశాబ్దాల కాలంలో పులి కళింగ పట్నానికి రాజు అవుతాడు. అక్కడ అతను చెప్పిందే శాసనం. అన్ని వ్యాపారాలు అతని ఆధీనంలో ఉంటాయి. అయితే ఆ ఊర్లో జాతర జరగుతున్న సమయంలో పులి కొడుకు కిషోర్ పై దాడికి తెగపడతాడు శీను (రవీంద్ర విజయ్). దాంతో తన కొడుకుపై దాడి చేసిన శీనును చంపాలని తిరుగుతుంటాడు. మరోవైపు పారిపోయిన యువకుడిని ఊర్లో అప్పగించడానికి తిరిగి వస్తాడ కాళి. ఈ నేపథ్యంలో పులి చేస్తోన్న అక్రమాలు తెలుసుకుంటాడు. ఈ నేపథ్యంలో తన టీమ్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకొని పడవ పందేలాలకు రెడీ అయిపోతాడు. అసలు ప్రాణ స్నేహితులుగా ఉన్న పులి, కాళి ఎందుకు విడిపోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకు శత్రువులుగా మారారు. ఈ క్రమంలో ఏం జరిగిందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
డైరెక్టర్ మదిమారన్ పుగళేంది ఈ కథకు ఎంచుకున్న నేపథ్యాన్ని మెచ్చుకొని తీరాల్సిందే. ఈ సినిమా కోసం నటీనటులను తీర్చి దిద్దిన విధానం కూడా బాగుంది. సినిమా తెరకెక్కించడమే కాదు.. దాన్ని అంతే అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన విధానాన్ని మెచ్చుకోవాల్సిందే. అంతేకాదు సముద్రం మధ్యలో పడవ పందాలను అంతే అద్భుతంగా విజువలైజ్ చేసిన తీరుకు ఫిదా కావల్సిందే. ఇందులో గ్రీన్ మ్యాట్.. VFX సినిమాల కోసం వాడటం ఓకే కానీ.. కొన్ని సీన్స్ను సహజత్వానికి దగ్గరగా సముద్రంలో తెరకెక్కించిన విధానం బాగుంది. సుహాస్ ఈ సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టాడు. అటు సూరి కూడా తక్కువ తినలేదు.
మొత్తంగా క్రికెట్, హాకి నేపథ్యంలో జరిగే స్పోర్ట్స్ డ్రామా చూసిన ప్రేక్షకులు పడవ పందాలు కొత్తగా అనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ పాత్రల పరిచయం.. రెండు పాత్రల మధ్య సంఘర్షణ చూపించాడు. సెకాండాఫ్లో అసలు కథలోకి వెళ్లి సినిమాపై అంచనాలు పెంచడంలో సఫలీకృతుడయ్యాడు. ఇద్దరు పోటాపోటీగా నటించారు. జిగ్రీ దోస్తులు ఎలా శత్రువులుగా మారారు. అక్కడ ప్రెజెంటేషన్లో తేడాలున్నా.. దాన్ని చూపించి విధానాన్ని మెచ్చుకోవాల్సిందే. ఇంటర్వెల్ నుంచి క్లైమాక్స్ వరకు సినిమా మొత్తాన్ని సుమద్రంలో షూట్ చేసిన విధానం మెచ్చుకొని తీరాల్సిందే. రెగ్యులర్ సినిమాలు చూసే ప్రేక్షకులకు కొత్త ఫీల్ ఇచ్చే సినిమా.
ఈ చిత్రానికి జీవి ప్రకాష్ ఇచ్చిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అదిరిపోయింది. ఎస్ ఆర్ కథిర్ సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. ఎడిటర్ తన కత్తెరకు మరింత పదును పెడితే బాగుండేది. దర్శకుడు మదిమారన్ తన రాసకున్న కథను అంతే అద్భుతంగా విజువలైజ్ చేసిన విధానం బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
సూరి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కమెడియన్ నుంచి ఇపుడు హీరోగా తన నటనతో సినిమా సినిమాకు మెరుగు పరుచుకుంటున్నాడు. సినిమాలోని పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేశాడు. సుహాస్ కూడా తన యాక్టింగ్తో మెప్పించాడు. మహిమ నంబియార్ మంచి పాత్ర దొరికింది. సత్యరాజ్ ఉన్నంతో పర్వలేదనిపించాడు. మిగిలిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు.
పంచ్ లైన్: ‘మండాడి’.. మెప్పించే స్పోర్ట్స్ డ్రామా..!
రేటింగ్: 2.5/5
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