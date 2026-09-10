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‘మండాడి’ మూవీ రివ్యూ.. సూరి, సుహాస్‌ల స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఎలా ఉందంటే..!!

Mandadi Movie Review: సుహాస్ తెలుగులో డిఫరెంట్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారాడు. మరోవైపు తమిళ హీరో సూరి మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించారు. మదిమారన్ పుగళేంది దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 10, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:52 PM IST
‘మండాడి’ మూవీ రివ్యూ.. సూరి, సుహాస్‌ల స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఎలా ఉందంటే..!!
Image Credit: Mandadi Movie Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘మండాడి’ మూవీ రివ్యూ.. సూరి, సుహాస్‌ల స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఎలా ఉందంటే..!!
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