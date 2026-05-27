Veerabhadrudu Box Office Collections: రూ. 250 కోట్ల క్లబ్బులో ‘వీరభద్రుడు’.. లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత సూర్య బాక్సాఫీస్ కుమ్ముడు..

Veerabhadrudu Box Office Collections: తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య తన రేంజ్‌కు తగ్గ హిట్ కొట్టి కొన్నేళ్లు అవుతుంది. మధ్యలో ఇతను నటించిన ‘ఆకాశమే నీ హద్దురా’, జై భీమ్ సినిమాలు మంచి టాక్ తెచ్చుకున్నాయి. ఇవి థియేట్రికల్‌గా కాకుండా ఓటీటీ వేదికగా విడుదలై మంచి టాక్ తెచ్చుకున్నాయి. కానీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరైన హిట్ కొట్టి దశాబ్దం అవుతుంది. తాజాగా ఇతను ‘వీరభద్రుడు’ సినిమాతో పలకరించాడు. ఈ సినిమా తమిళనాట రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది.  
Published: May 27, 2026, 02:24 PM IST|Updated: May 27, 2026, 02:24 PM IST
కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

