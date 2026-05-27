/Veerabhadrudu Box Office Collections: రూ. 250 కోట్ల క్లబ్బులో ‘వీరభద్రుడు’.. లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత సూర్య బాక్సాఫీస్ కుమ్ముడు..

Suriya Come Back movie: సూర్య గత కొంత కాలంగా సాలిడ్ హిట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. సరైన స్టోరీతో హిట్ పడితే ఎలా ఉంటుందో ‘వీరభద్రుడు’ సినిమాతో మరోసారి ప్రూవ్ అయింది. తమిళంలో ఈ సినిమా ‘కరుప్పు’ పేరుతో విడుదలైంది. తెలుగులో ‘వీరభద్రుడు’ పేరుతో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేసారు. ఆర్జే బాలాజీ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాను ఎస్ఆర్ ప్రభు నిర్మించారు. అయితే ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు ఆర్ధికపరమైన కారణాలతో ఒక రోజు ఆలస్యంగా థియేటర్స్లో విడుదలైంది. లేట్గా వచ్చినా.. లేటెస్ట్గా అన్నట్టుగా ఈ సినిమా తమిళనాట పాటు తెలుగులో మంచి వసూళ్లను సాధిస్తోంది.
సూర్య కెరీర్లోనే హైయ్యస్ట్ వసూళ్లు..
తమిళనాట సూర్య గత సినిమాల రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. అంతేకాదు సూర్య కెరీర్లోనే ఈ సినిమా అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన సినిమాగా నిలిచింది. ఇప్పటి వరకు రూ. 250 కోట్ల గ్రాస్ (120 కోట్ల షేర్ ) రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ సినిమా రూ. 275 కోట్ల నుంచి రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ను రాబట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. తెలుగులో ఈ సినిమా రూ. 14 కోట్ల షేర్ (రూ.28 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టింది. మొత్తంగా తెలుగులో చాలా కాలం తర్వాత క్లీన్ హిట్గా నిలిచి సూర్య ఖాతాలో ఓ హిట్ కూడా పడింది. తెలుగులో చేసిన బిజినెస్ పై దాదాపు రూ. 7 కోట్ల లాభం వచ్చింది. మరోవైపు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 70 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 71 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా రూ. 250 కోట్ల గ్రాస్ (రూ.120 కోట్ల షేర్) రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెప్పాయి. మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు రూ. 50 కోట్ల లాభాలతో బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
వీరభద్రుడులో దేవుడి పాత్రలో సూర్య..
ఈ సినిమాలో సూర్య ‘వీరభద్రుడు’గా దేవుడు పాత్రలో అద్బుత అభినయం చేశాడు. ఓ సామాన్య లాయర్గా మారి వ్యవస్థను ఎలా ప్రక్షాళన చేసి తన భక్తులకు ఎలా న్యాయం చేసాడనేది కాస్త వినోదాత్మకంగా చెప్పే ప్రయత్నం ప్రేక్షకులను అమితంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమాలో త్రిష, ఆర్జే బాలాజీ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే న్యాయ వ్యవస్థలోని లోపాలపై తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ముందు ముందు ఎలాంటి వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి.
