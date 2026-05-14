/Veerabhadrudu: సూర్య ‘వీరభధ్రుడు’ సినిమాకు బిగ్ షాక్.. మార్నింగ్ షోస్ క్యాన్సిల్..

ఈ మధ్యకాలంలో బడా హీరోల సినిమాలకు అవాంతరాలు ఏర్పడుతున్నాయి. సినిమా రిలీజ్ ముందు వరకు వచ్చిన ఆగిపోయిన సందర్భాలున్నాయి. గతేడాది చివర్లో బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా చివరి నిమిషంలో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లెమ్స్ తో రిలీజ్ ఆగిపోయింది. ఏపీలో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే అయిన బాలకృష్ణ సినిమా ఆగిపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ తర్వాత ఎలాగో అలా ఈ సినిమా ఒక వారం ఆలస్యంగా విడుదలైంది. దీంతో జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. ఈ సినిమా అనుకున్నంత రేంజ్ లో మెప్పించలేకపోయింది. ఇక తమిళనాడులో విజయ్ నటించిన ‘జన నాయగన్’ సినిమా సెన్సార్ ప్రాబ్లెమ్స్ కారణంగా ఆగిపోయింది. విజయ్ సీఎం కావడంతో సినిమా విడుదలకు ఉన్న అడ్డంకులు తొలిగిపోనున్నట్టు తెలుస్తుంది.
తాజాగా సూర్య హీరోగా త్రిష కథానాయికగా నటించిన ‘కరుప్పు’ తెలుగులో ‘వీరభధ్రుడు’ టైటిల్ తో రాబోతుంది. ఈ రోజు విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం అనుకోని కారణాల వల్ల అన్ని చోట్ల మార్నింగ్ షోస్ రద్దు చేశారు. దీనిపై నిర్మాతతో పాటు సూర్య తన అభిమానులకు క్షమాపణలు కోరాడు. అయితే ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లెమ్స్ కారణంగా ఈ సినిమా ఆగిపోయినట్టు కోలీవుడ్ మీడియా కోడై కూస్తుంది.
అయితే ఈ ఇష్యూ మరికాసేట్లో పూర్తై ఈ మాట్నీ నుంచి విడుదల అవుతుందా లేకపోతే రేపటి లేదా మరో వారంకు ఈ సినిమా పోస్ట్ పోన్ అవుతుందా అనేది చూడాలి. ఏది ఏమైనా తన అభిమాన హీరో సినిమా చూడాలనుకునే ప్రేక్షకులకు ఇది ఓ రకంగా షాకింగ్ న్యూసే అని చెప్పాలి.
‘వీరభద్రుడు’ సినిమా విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 7 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే రూ. 7.5 కోట్లు రాబట్టాలి. ఇక తమిళంలో రూ. 40 కోట్లు.. కేరళతో పాటు రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ లో రూ. 8 కోట్లు.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 15 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 70 కోట్ల రేంజ్ లో ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 71 కోట్ల షేర్ (రూ. 140 కోట్ల గ్రాస్)వసూళ్లను రాబడితే ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకుంటుంది.
