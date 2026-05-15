/Veerabhadrudu Movie Review:‘వీరభద్రుడు’ మూవీ రివ్యూ.. వెండితెరపై కొత్త దేవుడు..!

మూవీ రివ్యూ: వీరభద్రుడు (Veerabhadrudu)
నటీనటులు: సూర్య, ఆర్జే బాలాజీ, త్రిష, ఇంద్రాన్స్, నట్టి సుబ్రమణ్యం, సుప్రీత్ తదితరులు
సినిమాటోగ్రఫీ: జీకే విష్ణు
సంగీతం: సాయి అభ్యంకర్
ఎడిటర్: కళైవాణన్
నిర్మాతలు: ఎస్ఆర్ ప్రభు, ఎస్ఆర్ ప్రకాష్ బాబు
దర్శకుడు: ఆర్జే బాలాజీ
రిలీజ్ డేట్:15-5-2026
కొన్నేళ్లుగా సూర్య ఆయన ఇమేజ్ కు తగ్గ సినిమాలు రావడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్జే బాలజీ దర్శకత్వంలో ‘కరుప్పు’ సినిమాతో పలకరించాడు. తెలుగులో ‘వీరభద్రుడు’ పేరుతో విడుదలైంది. త్రిష ఈ సినిమాలో మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించింది. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ ఎక్స్ పెక్టేషన్స్ ను ఈ సినిమా అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ:
తమిళనాడుకు చెందిన ఒక తండ్రీ కూతురు హైదరాబాద్ నగరానికి వస్తారు. అనారోగ్యంతో ఉన్న తన కూతురు (అనఘా మాయ)కు కాలేయ మార్పిడికి సంబంధించిన శస్త్ర చికిత్స చేయించి తన కూతురును బతికించుకవాలనుకుంటాడు తండ్రి (ఇంద్రాన్స్). ఈ క్రమంలో ఆపరేషన్ కోసం ఇంట్లో తరతరాలుగా ఉన్న నగలను హైదరాబాద్ నగరంలో తాకట్టు పెడితే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయని ఎవరో చెప్పడంతో నగలతో నగరానికి వస్తారు. నగరంల అడుగు పెట్టీ పెట్టగానే వారి వద్దన్న నగలను కొంత మంది దుండగులు కొట్టేస్తారు. దాంతో పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి కంప్లైంట్ చేస్తారు. ఇక పోలీసులు ఆ నగలను వెతికి పట్టుకుంటారు కానీ.. వాటిని కోర్టుకు హ్యాండోవర్ చేస్తారు. ఆ నగలను వెనక్కి తెచ్చుకోవడానికి ఆ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఓ కానిస్టేబుల్ సాయంతో బేబీ కృష్ణ (ఆర్జే బాలాజీ) అనే ఓ లాయర్ ను కలుస్తాడు. అతను ఈ కేసును ఎటూ తేల్చుకుండా వారివద్ద డబ్బులు లాగుతూ వాయిదాల మీద వాయిదాలు కోరుతూ వారిని దివాళా తీసే పరిస్థితికి దాకా తీసుకొస్తాడు. మొత్తంగా ప్రతి హియరింగ్ కు తండ్రి కూతుళ్ల నుంచి అవసరానికి మించి లాగుతారు. వారిని పీల్చి పిప్పి చేస్తుంటారు. ఓ దశలో ఆ తండ్రి బాధ కట్టలు తెంచుకుంటుంది. ఇక ఆ దేవుడే దిక్కు అంటూ కోర్టు ఎదురుగా ఉన్న వీరభద్రుడు (సూర్య)ను వేడుకుంటాడు. అతనికి న్యాయం చేయడానికి ఆ దేవుడే భూమిపైకి దిగివస్తాడు. అప్పుడే బేబీ కృష్ణ దేవుడికి ఒక సవాల్ విసురుతాడు. తన మహిమలు పక్కనపెట్టి కేవలం మనిషిలాగా, చట్టప్రకారం న్యాయపోరాటం చేసి కోర్టు కేసు గెలవాలని సవాల్ విసురుతాడు.. దాన్ని స్వీకరించిన వీరభద్రుడు ఏం చేసాడు.. మనిషిగా తన పోరాటం చేసి న్యా వవస్థపై విజయం సాధించాడా లేదా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
‘వీరభద్రుడు’ సినిమా కథను దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ ‘ఓ మై గాడ్’ సినిమాను ప్రేరణగా తీసుకొని తెరకెక్కించినట్టు తెలుస్తుంది. దాదాపు అదే ఛాయలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా మన దేశంలో న్యాయం అనేది పేదలకు బడుగు, బలహీన వర్గాలకు అందని ద్రాక్ష అనే విషయాన్ని చూపెట్టాడు. ఓ కేసు కోసం కోర్టుకు వచ్చిన వ్యక్తులు గెలిచిన వ్యక్తులు.. ఓడినవాడు అక్కడే ఏడిస్తే.. గెలిచిన వాడు ఇంటికెళ్లి ఏడుస్తాడనే సామెత గుర్తుకు తెచ్చాడు. అందులో ఓ పాత్రధారి.. తాను చనిపోలేదని చెప్పి కోర్టు మెట్లు ఎక్కుతాడు. తాను చనిపోయినట్టు అతని ఊరి ఎమ్మెల్యే డెడ్ సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేసి అతని ఆస్తి కాజేస్తాడు. అతనిపై పోరాటంలో 17 యేళ్లు గడిచిపోతాయి. దీంతో చేసేది లేక కోర్టు పక్కనే ఉండే హోటల్లో టీ అందిస్తూ కాలం వెళ్లదీస్తూ ఉంటాడు. మొత్తంగా మన భారత న్యాయ వ్యవస్థను దేవుడే దిగివచ్చినా బాగు చేయలేరనే విషయాన్ని సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పాడు. మన దేశంలో న్యాయం జరగడం అనేది ఎంత ఆలస్యం అవుతుందో అయోధ్య రామ మందిరం ఇష్యూనే పెద్ద ఉదాహరణ. బ్రిటిష్ కాలం నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్న ఈ కేసు ఎట్టకేలకు 2020 తర్వాత క్లియర్ అయింది. ఇలాంటి కేసులు కోకోల్లలు. ముఖ్యంగా కోర్టుకు వచ్చిన క్లైయింట్స్ నుంచి లాయర్స్ ఎలా జలగల్లా పీల్చి పిప్పి చేస్తుంటారనే విషయంతో పాటు జడ్జి, లాయర్స్ ల లాలూచీలను కళ్లకు కట్టికట్టినట్టు చూపించాడు. అలా అని అందరిని ఒక గాటన కట్టిపడేయలేము. ఇందులో కొంత మంది మాత్రమే నీతి నిజాయితీ గల లాయర్స్, జడ్జీలు మన దేశంలో ఉన్నారు. వారిని వేళ్లపై లెక్కపెట్టవచ్చు.
ఒక ముఖ్యంగా సామాన్యుడైన తండ్రీ కూతుళ్ల ఎపిసోడ్ ప్రతి ఒక్కరిని కదలిస్తుంది. ఎమోషనల్ సీన్స్ కు చూసే ప్రేక్షకులకు కన్నీళ్లు ఆగవు. మరోవైపు ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని తెరకెక్కించిన కథ అందని ఆలోచింపజేస్తుంది. సూర్య లాంటి హీరో ఈ కథకు ఓకే చెప్పడం అతని గట్స్ కు నిదర్శనం.
సోషల్ మెసేజ్ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ రాసుకున్న స్క్రీన్ప్లే సినిమాకు మేజర్ హైలైట్. న్యాయం ఆలస్యమైతే అది అన్యాయం కిందే లెక్క అనే పాయింట్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన విధానం అందిని ఆలోచింపజేస్తుంది. సెకండాఫ్ ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్ కాస్త డోస్ ఎక్కువయ్యాయి. మన దేశంలో ఏదైనా పనిజరగాలంటే బలం అయినా.. ఆయుధం అయినా.. అధికారం అయినా.. డబ్బు అయినా ఉండాలనే అంశాన్ని బలంగా చెప్పాలనుకున్నాడు. కోర్టు రూమ్ డ్రామాగా వచ్చే ఈ సినిమాలో కొన్ని డైలాగ్స్ విజిల్స్ వేయిస్తాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ ఉన్నంత స్టఫ్ సెకండాఫ్ లో తేలిపోయింది. సెకండాఫ్ లో దర్శకుడికి కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమి రాలేదు. ఈ సినిమా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పెద్ద ఎస్సెట్. సినిమాలో దాదాపు నలభై నిమిషాల వరకు హీరో లేకపోయినా.. కథ నడిపించిన విధానం ఆకట్టుకుంది. వీఎఫ్ఎక్స్ చాలా పూర్ గా ఉంది. ఏదో గల్లీలో సినిమా మాదిరి కనిపిస్తుంది. కథలో చివరి వరకు ఎమోషన్ ను కంటిన్యూ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు.
నటీనటులు:
సూర్య ఈ సినిమాలో వీరభద్రుడి పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. వెండితెరపై కొత్త దేవుడిగా అలరించాడు. అతని స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్.. లుక్స్ , నటన అన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యాయి. సినిమాలో శృంగార రసం తప్ప అన్ని రసాలను పండించాడు. లాయర్ పాత్రలో ఆర్జే బాలాజీ ఒదిగిపోయిన తీరు ఆకట్టుకుంటుంది. బేబీ కృష్ణ నటనను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము. కామెడీ పండిస్తూనే తనదైన విలనిజం, క్రూయాలిటీని పండించాడు. విలనిజం ఈ రకంగా కూడా చేయవచ్చా అనే రీతిలో మెప్పించాడు. ఈ సినిమాలో త్రిష కు పెద్దగా నటించాల్సిన పని రాలేదు. తండ్రీకూతుళ్లుగా నటించిన ఇంద్రాన్స్, అనఘా మాయ సినిమాలో తన నటనతో జీవంచేశారు. ఎమోషనల్ సీన్స్ లో వారి నటన పీక్స్.
పంచ్ లైన్: ‘వీరభద్రుడు’.. వెండితెరపై కొత్త దేవుడు..
రేటింగ్: 2.5/5
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.