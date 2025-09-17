English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sushmita Sen Love: 12 మందితో అఫైర్..పెళ్లి కాకుండానే బిడ్డకు తల్లైన 49 ఏళ్ల హీరోయిన్..!

Sushmita Sen Love Life: సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది హీరోయిన్లు పెళ్లి కాకుండానే ఒంటరిగా జీవితాన్ని లీడ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఓ నటి 49 ఏళ్ల దాటినా పెళ్లంటూ చేసుకోకుండా.. 12 మందితో అఫైర్ పెట్టుకుంది. వారిలో ఎవ్వరితోనూ పెళ్లి పీటల వరకు తీసుకురాలేదు. 49 ఏళ్ల వయసులో బిడ్డలకు తల్లైంది. ఆమె ఎవరు? ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 17, 2025, 01:59 PM IST

Trending Photos

Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
8
gold river
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Jio: జియో 3 నెలల చౌకైన రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. 1.5 జీబీ డేటా, ఓటీటీలు కూడా..!
5
Jio 3 months recharge plan
Jio: జియో 3 నెలల చౌకైన రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. 1.5 జీబీ డేటా, ఓటీటీలు కూడా..!
Sushmita Sen Love: 12 మందితో అఫైర్..పెళ్లి కాకుండానే బిడ్డకు తల్లైన 49 ఏళ్ల హీరోయిన్..!

Sushmita Sen Love Life: సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది హీరోయిన్లు పెళ్లి కాకుండానే ఒంటరిగా జీవితాన్ని లీడ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఓ నటి 49 ఏళ్ల దాటినా పెళ్లంటూ చేసుకోకుండా.. 12 మందితో అఫైర్ పెట్టుకుంది. వారిలో ఎవ్వరితోనూ పెళ్లి పీటల వరకు తీసుకురాలేదు. 49 ఏళ్ల వయసులో బిడ్డలకు తల్లైంది. ఆమె ఎవరు? ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
ఈ 49 ఏళ్ల హీరోయిన్‌కు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 7.5 మిలియన్ల మందికి పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. అంత వయసులోనూ ఆమె ముఖంపై ఛాయ తగ్గలేదు. సోషల్ మీడియాలో తరచూ తన వర్కౌట్ వీడియోలు, ఫోటోషూట్‌లను హీరోయిన్ పోస్ట్ చేస్తుంటుంది. ఆమె బాలీవుడ్ తో పాటు టాలీవుడ్‌లోనూ అనేక చిత్రాల్లో నటించింది. అయితే ఆమె జీవితంలో ఇప్పటివరకు 12 మందితో అఫైర్ పెట్టకుంది. కానీ, వాళ్లలో ఎవ్వర్ని పెళ్లి దాకా ఆమె తీసుకురాలేదు. పెళ్లి కాకుండానే 49 ఏళ్ల వయసులో ఆమె బిడ్డలకు తల్లై.. ఒంటరిగా జీవిస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇంతకీ ఆమె మరెవరో కాదు బాలీవుడ్ వెటరన్ హీరోయిన్ సుష్మితా సేన్. 1975 నవంబర్ 19న హైదరాబాద్‌లో జన్మించిన సుష్మిత.. 1994లో మిస్ యూనివర్స్ టైటిల్ గెలిచిన తొలి భారతీయ మహిళగా చరిత్ర సృష్టించింది. మోడలింగ్ పై ఆసక్తి ఉన్న ఆమె సినిమాలపై మనసు పారేసుకుంది. 1996లో 'దస్తక్' సినిమాతో బాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైంది.  

హీరోయిన్‌గా అడుగుపెట్టిన తొలి చిత్రంతోనే ఆమె ఎన్నో ప్రశంసలు అందుకుంది. అందం, నటనతోనే కాకుండా ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంతోనూ ఆమె ఎక్కువ మందితో సంబంధం పెట్టుకుంది. దాదాపుగా 12 మందితో సుష్మితా సేన్ డేటింగ్ చేసిందనే రూమర్లు ఉన్నాయి. రోహ్మాన్ షాల్, విక్రమ్ భట్, లలిత్ మోడీ, రణదీప్ హుడా, వసీం అక్రమ్ వంటి సెలబ్రిటీలతో ఆమె అఫైర్ పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ వీరిలో ఒక్కరితో కూడా ఆమె పెళ్లి పీటల వరకు రాలేదు. 

Sushmita Sen Love Life: Affair with 12 Celebrities and became a mom at the age of 49-who is she?

హీరోయిన్ సుస్మితా సేన్..తన లైఫ్‌లో విచిత్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ వచ్చింది. ఎంతమందితో అఫైర్ పెట్టుకున్నా ఆమె పెళ్లి చేసుకోకపోయినా.. ఇద్దరు అమ్మాయిలను ఆమె దత్తత తీసుకుంది. రెనే, అలీసా అనే ఇద్దరు ఆడపిల్లలను ఆమె దత్తత తీసుకుంది. ప్రస్తుతం సినిమాలకు కాస్త దూరంగా ఉన్న సుస్మితా సేన్.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం చాలా యాక్టివ్ గా కనిపిస్తుంది. 

సుష్మితా సేన్ 49 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె అందంతో కుర్రాళ్లను కట్టిపడేస్తుంది. ఆమె సినిమాల్లో నటించకపోయినా.. ఆమెకు విపరీతమైన ఫాలోవర్స్ ఉండడానికి కారణం ఆమె అందమే. అందచందాలతో ఆమె చేసే వర్కౌట్ వీడియోలు ఎక్కువ మందిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. తరచూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆమెకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలను సుష్మితా సేన్ షేర్ చేస్తుంటుంది. 

Also Read: Flipkart Sale: కేవలం రూ.6,000కే Samsung Galaxy..మునుపెన్నడూ లేని భారీ తగ్గింపు ఈ వెబ్‌సైట్‌లో..!

Also Read: Hardik Pandya: దుబాయిలో అమ్మాయి రూమ్‌కి వెళ్లిన హార్దిక్ పాండ్యా..వీడియోలు తెగ వైరల్ అయ్యాయి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Sushmita SenSushmita Sen AgeSushmita Sen AffairsSushmita Sen adopted kidsSushmita Sen dating

Trending News