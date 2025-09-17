Sushmita Sen Love: 12 మందితో అఫైర్..పెళ్లి కాకుండానే బిడ్డకు తల్లైన 49 ఏళ్ల హీరోయిన్..!

Sushmita Sen Love Life: సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది హీరోయిన్లు పెళ్లి కాకుండానే ఒంటరిగా జీవితాన్ని లీడ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఓ నటి 49 ఏళ్ల దాటినా పెళ్లంటూ చేసుకోకుండా.. 12 మందితో అఫైర్ పెట్టుకుంది. వారిలో ఎవ్వరితోనూ పెళ్లి పీటల వరకు తీసుకురాలేదు. 49 ఏళ్ల వయసులో బిడ్డలకు తల్లైంది. ఆమె ఎవరు? ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ 49 ఏళ్ల హీరోయిన్కు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 7.5 మిలియన్ల మందికి పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. అంత వయసులోనూ ఆమె ముఖంపై ఛాయ తగ్గలేదు. సోషల్ మీడియాలో తరచూ తన వర్కౌట్ వీడియోలు, ఫోటోషూట్లను హీరోయిన్ పోస్ట్ చేస్తుంటుంది. ఆమె బాలీవుడ్ తో పాటు టాలీవుడ్లోనూ అనేక చిత్రాల్లో నటించింది. అయితే ఆమె జీవితంలో ఇప్పటివరకు 12 మందితో అఫైర్ పెట్టకుంది. కానీ, వాళ్లలో ఎవ్వర్ని పెళ్లి దాకా ఆమె తీసుకురాలేదు. పెళ్లి కాకుండానే 49 ఏళ్ల వయసులో ఆమె బిడ్డలకు తల్లై.. ఒంటరిగా జీవిస్తుంది.
ఇంతకీ ఆమె మరెవరో కాదు బాలీవుడ్ వెటరన్ హీరోయిన్ సుష్మితా సేన్. 1975 నవంబర్ 19న హైదరాబాద్లో జన్మించిన సుష్మిత.. 1994లో మిస్ యూనివర్స్ టైటిల్ గెలిచిన తొలి భారతీయ మహిళగా చరిత్ర సృష్టించింది. మోడలింగ్ పై ఆసక్తి ఉన్న ఆమె సినిమాలపై మనసు పారేసుకుంది. 1996లో 'దస్తక్' సినిమాతో బాలీవుడ్లో హీరోయిన్గా పరిచయమైంది.
హీరోయిన్గా అడుగుపెట్టిన తొలి చిత్రంతోనే ఆమె ఎన్నో ప్రశంసలు అందుకుంది. అందం, నటనతోనే కాకుండా ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంతోనూ ఆమె ఎక్కువ మందితో సంబంధం పెట్టుకుంది. దాదాపుగా 12 మందితో సుష్మితా సేన్ డేటింగ్ చేసిందనే రూమర్లు ఉన్నాయి. రోహ్మాన్ షాల్, విక్రమ్ భట్, లలిత్ మోడీ, రణదీప్ హుడా, వసీం అక్రమ్ వంటి సెలబ్రిటీలతో ఆమె అఫైర్ పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ వీరిలో ఒక్కరితో కూడా ఆమె పెళ్లి పీటల వరకు రాలేదు.
హీరోయిన్ సుస్మితా సేన్..తన లైఫ్లో విచిత్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ వచ్చింది. ఎంతమందితో అఫైర్ పెట్టుకున్నా ఆమె పెళ్లి చేసుకోకపోయినా.. ఇద్దరు అమ్మాయిలను ఆమె దత్తత తీసుకుంది. రెనే, అలీసా అనే ఇద్దరు ఆడపిల్లలను ఆమె దత్తత తీసుకుంది. ప్రస్తుతం సినిమాలకు కాస్త దూరంగా ఉన్న సుస్మితా సేన్.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం చాలా యాక్టివ్ గా కనిపిస్తుంది.
సుష్మితా సేన్ 49 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె అందంతో కుర్రాళ్లను కట్టిపడేస్తుంది. ఆమె సినిమాల్లో నటించకపోయినా.. ఆమెకు విపరీతమైన ఫాలోవర్స్ ఉండడానికి కారణం ఆమె అందమే. అందచందాలతో ఆమె చేసే వర్కౌట్ వీడియోలు ఎక్కువ మందిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. తరచూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆమెకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలను సుష్మితా సేన్ షేర్ చేస్తుంటుంది.
