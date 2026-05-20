Swapna Dutt NTR: "ఎన్టీఆర్ వల్లే నా పెళ్లి జరిగింది.." టాలీవుడ్ లేడీ ప్రొడ్యూసర్ ఎమోషనల్!

Swapna Dutt Marriage NTR: టాలీవుడ్ యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు (మే 20) సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు ఆయనకు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) సినిమాతో అంతర్జాతీయంగా తిరుగులేని క్రేజ్ సొంతం చేసుకున్న తారక్.. ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో 'డ్రాగన్' అనే భారీ పాన్-ఇండియా చిత్రంలో నటిస్తున్నారు.
తాజాగా ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రశాంత్ నీల్ 'డ్రాగన్' సినిమా నుంచి గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేసింది చిత్రబృందం. ఈ క్రమంలో తారక్ గతంలో చేసిన కొన్ని అరుదైన సాయం గురించి ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ప్రముఖ నిర్మాత అశ్వినిదత్ కుమార్తె, స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ స్వప్నా దత్ పంచుకున్న ఆసక్తికర విషయాల గురించి అభిమానులు తెగ చర్చించుకుంటున్నారు.
షూటింగ్ ఆపేసి.. నాన్నతో మాట్లాడారు!
టాలీవుడ్ నిర్మాత స్వప్నా దత్ 2010లో ప్రసాద్ వర్మను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే, వీరిద్దరి పెళ్లి వెనుక హీరోయిన్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కీలక పాత్ర పోషించారనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్వప్న ఆనాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు.
"నేను ప్రేమలో ఉన్న సమయంలో ఆ విషయాన్ని మొదట తారక్కు (హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్) చెప్పాను. దాంతో ఆయన ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే ఇంట్లో మాట్లాడమన్నారు. కానీ, మా ఇంట్లో అప్పట్లో ప్రేమ వివాహానికి ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేదని తారక్తో అన్నాను. దాంతో ఆయన స్పందిస్తూ.. 'ఇలాంటి విషయాల్లో అస్సలు లేట్ చేయకూడదు, మీ నాన్నగారితో నేనే స్వయంగా మాట్లాడతాను' అని ధైర్యం చెప్పారు" అని స్వప్నా దత్ చెప్పుకొచ్చారు.
స్వప్నా దత్ అన్నట్లుగానే ఎన్టీఆర్ ఆ సమయంలో జరుగుతున్న తన సినిమా షూటింగ్ను కాసేపు పక్కన పెట్టి, నేరుగా అశ్వినిదత్ గారి ఇంటికి వెళ్లి స్వప్న ప్రేమ విషయం గురించి మాట్లాడారట. అశ్వినిదత్ కుటుంబానికి, నందమూరి కుటుంబానికి దశాబ్దాలుగా ఉన్న అనుబంధం వల్ల తారక్ మాటను ఆయన కాదనలేకపోయారు. అలా ఎన్టీఆర్ చొరవతోనే తమ పెళ్లి జరిగిందని, ఆ సాయాన్ని జీవితంలో మర్చిపోలేనని స్వప్నా దత్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
కెరీర్ పరంగా దూసుకుపోతున్న స్వప్న..నాడు ఎన్టీఆర్ సాయంతో వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన స్వప్నా దత్, నేడు టాలీవుడ్లో సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్గా రాణిస్తున్నారు. 'వైజయంతీ మూవీస్', 'స్వప్న సినిమాస్' బ్యానర్లపై వైవిధ్యమైన, భారీ చిత్రాలను నిర్మిస్తూ నిర్మాతగా తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు.
