System Movie: అధికారం, న్యాయం మధ్య పోరాటాన్ని తెలిపే 'SYSTEM’.. ఆసక్తిరేకిస్తోన్న ట్రైలర్..

System OTT Streaming: ప్రైమ్ వీడియో గత కొన్నేళ్లుగా తన ఓటీటీ ప్రేక్షకుల కోసం సరికొత్త కాన్సెప్ట్ లతో సినిమాలను నిర్మిస్తోంది. ఈ కోవలో ప్రైమ్ ఒరిజినల్ సినిమా SYSTEM సినిమాను నిర్మించింది. సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఇది అధికారం, న్యాయం మధ్య జరిగే పోరాటం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. కోర్ట్ డ్రామా నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రానికి అశ్విని అయ్యర్ తివారి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక, అశుతోష్ గోవరికేర్ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమా మే 22 నుంచి ప్రైమ్ వీడియో లో మన దేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 240కి పైగా దేశాల్లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
ట్రైలర్లో నేహా అనే యంగ్ లాయర్ పాత్రలో సోనాక్షి సిన్హా కనిపించారు. తన తండ్రి లాగే లాయర్ గా సక్సెస్ కావాలని ప్రయత్నించే వకీల్ పాత్రలో కనిపించబోతుంది. ఈ క్రమంలో కోర్ట్ స్టెనోగ్రాఫర్ సారిక పాత్రలో జ్యోతిక నటిస్తోంది. అయితే సారికకు కొన్నిఉద్దేశాలు కూడా ఉంటాయి. కోర్ట్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగాలు, ఆలోచింపజేసే డైలాగులతో ట్రైలర్ అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా ఉంది.
“పవర్ ముందు నిజం నిలబడగలదా? న్యాయం గెలుస్తుందా?” అనే ప్రశ్నను సినిమా ప్రధానంగా ఈ సినిమా ఉండబోతుంది. దర్శకురాలు అశ్విని అయ్యర్ తివారి మాట్లాడుతూ, నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉండే కథతో ఈ సినిమా రూపొందించినట్టు తెలిపారు. అలాగే సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక ఈ చిత్రంలో పోటా పోటీగా నటించినట్టు తెలిపారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 22న విడుదల కాబోతుంది.
