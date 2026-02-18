Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక పెళ్లి వేళ.. విజయ్ కి మాత్రమే లిప్ కిస్ ఇస్తాను అంటూ వ్యాఖ్యలు చేసిన స్టార్ హీరోయిన్..!

Vijay Devarakonda: ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు… దక్షిణ భారత సినీ ప్రేక్షకులకు ఎంతో ఇష్టమైన తమన్నా. దాదాపు 20 సంవత్సరాలకు పైగా సాగిన తన సినిమా ప్రయాణంలో, లిప్లాక్ లేదా ముద్దు సన్నివేశాలకు దూరంగా ఉండాలనే నిర్ణయాన్ని తమన్నా పాటించింది. ఈ విషయం గురించి ఆమె ఎన్నో ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా ఓపెన్గా చెప్పింది. “నేను అలాంటి సన్నివేశాలు చేయను” అనే స్పష్టమైన నిబంధనతోనే సినిమాలు ఎంచుకుంటానని ఆమె చెప్పింది.
అయితే, కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఓ ఇంటర్వ్యూలో తమన్నా చేసిన ఓ వ్యాఖ్య అప్పట్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. “ఒకవేళ లిప్లాక్ చేయాల్సి వస్తే, అది విజయ్ దేవరకొండతో మాత్రమే” అని ఆమె సరదాగా అన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో ఈ వ్యాఖ్య పెద్దగా వివాదం కాకపోయినా, ఇప్పుడు విజయ్ – రష్మిక పెళ్లి వార్తలతో ఈ విషయం మళ్లీ బయటకు వచ్చింది.
విజయ్ దేవరకొండను చాలా మంది యువత “యూత్ ఐకాన్”గా చూస్తారు. అతని నటన, స్టైల్, తెరపై కనిపించే ఎనర్జీ వల్లే తమన్నా అలా చెప్పి ఉండవచ్చని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. అయితే ఆమె నిజంగా అలా ఎందుకు చెప్పిందో అన్న విషయం ఇప్పటికీ స్పష్టంగా తెలియదు.
ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, తర్వాతి కాలంలో తమన్నా తన పాత నిర్ణయాన్ని కొంతవరకు మార్చుకుంది. ఆమె నటించిన వెబ్ సిరీస్ లస్ట్ స్టోరీస్ 2 లో లిప్లాక్ సన్నివేశాల్లో కనిపించింది. ఆ సమయంలో తన పాత్రకు అవసరం కావడం వల్లే అలా నటించానని ఆమె వివరణ ఇచ్చింది.
ఇప్పటివరకు తమన్నా, విజయ్ దేవరకొండ ఇద్దరూ కలిసి ఒక్క సినిమాలో కూడా నటించలేదు. అయినా కూడా, ఒక పాత వ్యాఖ్య ఆధారంగా ఇప్పుడు పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ఇది కేవలం సోషల్ మీడియాలో వచ్చే మాటలే తప్ప, వాస్తవానికి పెద్ద అర్థం లేదని సినీ వర్గాలు అంటున్నాయి. అయినప్పటికీ, సెలబ్రిటీల మాటలు ఎలా మళ్లీ మళ్లీ వైరల్ అవుతాయో చెప్పడానికి ఇదొక మంచి ఉదాహరణ.
ALSO READ: Star Actress: మగాళ్లు ఇంకా వర్జీన్ భార్యలు కావాలంటే ఎలా.?.. హీరోయిన్ ఘోరమైన మాటలు..
ALSO READ: Rashmika Vijay Wedding: తమ పెళ్లికి వచ్చే అతిథులకు సీరియస్ కండిషన్స్ పెట్టిన విజయ్, రష్మిక మందన్నా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook