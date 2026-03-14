Vishal Video: ఎంజీఆర్ వివాదంపై రాజేంద్ర ప్రసాద్ క్షమాపణలు.!. ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చిన హీరో విశాల్.. వీడియో వైరల్..

Tamil hero vishal praises Rajendra prasad amid his apologizes controversy: నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇటీవల ఎక్కువగా వివాదాలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆయన ఇటీవల ఒక ఈవెంట్ లో తమిళుల ఆరాధ్య దైవం ఎంజీఆర్ గురించి ఇష్టమోచ్చినట్లు మాట్లాడారు. కాంతారావు గారిని చూస్తే ఎంజీఆర్ ఉచ్చ పొసుకునేవాడని మాట్లాడారు. దీనిపై దుమారం రాజుకుంది. తమిళ ఇండస్ట్రీతో పాటు, తమిళ తంబీలు కూడా వెంటనే రాజేంద్ర ప్రసాద్ దీనిపై క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే నంటూ స్పష్టం చేశారు. నడిగర్ సంఘం నుంచి నాజర్, హీరో విశాల్ లు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కు సారీ చెప్పాల్సిందే నంటూ తెల్చి చెప్పారు. దీనిపై ఇటీవల రాజేంద్ర ప్రసాద్ తన వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్ తీసుకున్నారు.
నిత్యం పక్కవారిపై ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడి తర్వాత సారీ చెప్పే నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ క్షమాపణలకు థ్యాంక్స్ చెప్పిన తమిళ నటుడు విశాల్. pic.twitter.com/dgz6p92ylP
— greatandhra (@greatandhranews) March 14, 2026
ఎంజీఆర్ అంటే తనకు అపార గౌరవమని, ఉద్దేష పూర్వకంగా అలా అనలేదని అన్నారు. కానీ తన వ్యాఖ్యల వల్ల చాలా మంద మనోభావాలు దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో నైతిక బాధ్యత వహిస్తు క్షమాపణలు చెప్తున్నట్లు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు. దీనిపై తమిళ నటుడు నడిగర్ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి విశాల్ రియాక్ట్ అయ్యారు. ఎంజీఆర్ పై రాజేంద్ర ప్రసాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణలు చెప్పడంను ఆహ్వానిస్తున్నామని అన్నారు.
ఇది నిజమైన గొప్పతనం, వినయంకు నిదర్శనం అన్నారు. కొన్నిసార్లు తెలిసి, తెలియక తప్పులు జరుగుతాయని కానీ భేషజాలకు పోకుండా జరిగిన దాన్ని అంగీకరించేవారు నిజమైన గొప్పవారని అన్నారు.
ఈ క్రమంలో రాజేంద్రప్రసాద్ గారు హృదయపూర్వకంగా క్షమాపణ చెప్పడం చాలా గొప్పవిషయమన్నారు. దీంతో ఈ వివాదంపై నెలకొన్న రచ్చ కాస్త కూల్ అయిపోయినట్లు చెప్పుకొవచ్చు. మరోవైపు గతంలో కూడా అలీ, బ్రహ్మనందం వంటి తోటి నటుల్ని తూలనాడి మరల ఇలాంటి వివాదాలు చేస్తున్నాడని నెటిజన్లు రాజేంద్ర ప్రసాద్ పై సెటైరికల్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
