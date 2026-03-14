  • Vishal Video: ఎంజీఆర్ వివాదంపై రాజేంద్ర ప్రసాద్ క్షమాపణలు.!. ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చిన హీరో విశాల్.. వీడియో వైరల్..

Vishal Video: ఎంజీఆర్ వివాదంపై రాజేంద్ర ప్రసాద్ క్షమాపణలు.!. ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చిన హీరో విశాల్.. వీడియో వైరల్..

Vishal reacts on Rajendra prasad apologizes: నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ తన వ్యాఖ్యలపై ఇటీవల యూటర్న్ తీసుకున్నారు. ఉద్దేష పూర్వకంగా అనలేదని చెప్పారు. ఎంజీఆర్  అంటే తనకు ఎంతో గౌరవమన్నారు. దీనిపై తమిళ నటుడు విశాల్ బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 14, 2026, 12:46 PM IST
Vishal Video: ఎంజీఆర్ వివాదంపై రాజేంద్ర ప్రసాద్ క్షమాపణలు.!. ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చిన హీరో విశాల్.. వీడియో వైరల్..

Tamil hero vishal praises Rajendra prasad amid his apologizes controversy: నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇటీవల ఎక్కువగా వివాదాలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆయన ఇటీవల ఒక ఈవెంట్ లో తమిళుల ఆరాధ్య దైవం ఎంజీఆర్ గురించి ఇష్టమోచ్చినట్లు మాట్లాడారు. కాంతారావు గారిని చూస్తే ఎంజీఆర్ ఉచ్చ పొసుకునేవాడని మాట్లాడారు. దీనిపై దుమారం రాజుకుంది. తమిళ ఇండస్ట్రీతో పాటు, తమిళ తంబీలు కూడా వెంటనే రాజేంద్ర ప్రసాద్ దీనిపై క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే నంటూ స్పష్టం చేశారు. నడిగర్ సంఘం నుంచి నాజర్, హీరో విశాల్ లు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కు సారీ చెప్పాల్సిందే నంటూ తెల్చి చెప్పారు. దీనిపై ఇటీవల రాజేంద్ర ప్రసాద్ తన వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్ తీసుకున్నారు.

ఎంజీఆర్ అంటే తనకు అపార గౌరవమని, ఉద్దేష పూర్వకంగా అలా అనలేదని అన్నారు.  కానీ తన వ్యాఖ్యల వల్ల చాలా మంద మనోభావాలు దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో నైతిక బాధ్యత వహిస్తు క్షమాపణలు చెప్తున్నట్లు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు. దీనిపై తమిళ నటుడు నడిగర్ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి విశాల్ రియాక్ట్ అయ్యారు. ఎంజీఆర్ పై రాజేంద్ర ప్రసాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణలు చెప్పడంను ఆహ్వానిస్తున్నామని అన్నారు.

ఇది నిజమైన గొప్పతనం, వినయంకు నిదర్శనం అన్నారు. కొన్నిసార్లు తెలిసి, తెలియక తప్పులు జరుగుతాయని కానీ భేషజాలకు పోకుండా  జరిగిన దాన్ని అంగీకరించేవారు నిజమైన గొప్పవారని అన్నారు.

Read more:  Rajendra Prasad Video: ఉద్దేశపూర్వకంగా అనలేదు.!. ఎంజీఆర్ పై వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన రాజేంద్ర ప్రసాద్.. వీడియో..

ఈ క్రమంలో రాజేంద్రప్రసాద్ గారు హృదయపూర్వకంగా క్షమాపణ చెప్పడం  చాలా గొప్పవిషయమన్నారు.  దీంతో ఈ వివాదంపై నెలకొన్న రచ్చ కాస్త కూల్ అయిపోయినట్లు చెప్పుకొవచ్చు. మరోవైపు  గతంలో కూడా అలీ, బ్రహ్మనందం వంటి తోటి నటుల్ని తూలనాడి మరల ఇలాంటి వివాదాలు చేస్తున్నాడని నెటిజన్లు రాజేంద్ర ప్రసాద్ పై సెటైరికల్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

VishalRajendra Prasad controversyRajendra prasad on mgrTamil Industryvishal praises rajendra prasad

