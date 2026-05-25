/Jana Nayagan Release Date: అపుడు అన్న ఎన్టీఆర్.. నేడు విజయ్ ‘జన నాయగన్’ కు సేమ్ సీన్ రిపీట్..

Vijay Vs NTR: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ తాను రాజకీయాల్లోకి వెళ్లి తర్వాత మళ్లీ సినిమాలు చేయనని భీషణ ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. పాలిటిక్స్లోకి వెళ్లిన తర్వాత జననాయకుడిగానే ఉంటానని చెబుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ‘జన నాయగన్’ సినిమానే తన చివరి మూవీ అని చెబుతున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఖరారైనట్టు తెలుస్తుంది. తాజాగా ఈ సినిమా సెన్సార్ బోర్డ్ అడ్డంకులు దాటుకొని, ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా జూన్ 22న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతున్నట్లు కోలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
ఇప్పటికే సెన్సార్ క్లియరెన్స్ సమస్యల కారణంగా ఈ ఏడాది జనవరి 9న విడుదల కావాల్సిన సినిమా వాయిదా పడింది. మాజీ సీఎం స్టాలిన్ జన నాయగన్ మూవీని అడ్డుకున్నారని పలు వార్తలు వినిపించాయి. విజయ్ సీఎం అయ్యాక చిత్రాన్ని విడుదల చేయాలంటూ ఫ్యాన్స్ నుంచి రిక్వెస్ట్లు మొదలయ్యాయి. అంతేకాదు ఈ సినిమా టైటిల్స్ కార్డ్స్లో సీఎం విజయ్ పేరుతో టైటిల్స్ ప్లే చేయాలంటూ ఇప్పటికే ఆయన అభిమానులు పట్టుపడుతున్నారు.
హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను KVN ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై కే.వెంకట నారాయణ నిర్మించారు. ఇక అప్పట్లో అన్న ఎన్టీఆర్ స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘శ్రీ మద్విరాట్ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర’ సినిమా కూడా ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాకముందు షూటింగ్ పూర్తైయింది. దాదాపు రెండేళ్లు సెన్సార్ చక్రబంధంలో చిక్కుకున్న ఈ సినిమా ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విడుదల అయింది. మొత్తంగా ఇపుడు అదే తరహాలో విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక విడుదల కాబోతున్న సినిమాగా ‘జన నాయగన్’ సినిమా రికార్డు క్రియేట్ చేయబోతుంది.
