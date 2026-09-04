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Tamil Nadu CM Vijay: భార్య సంగీతను కలవడానికి సీఎం విజయ్ లండన్ టూర్..?

Tamil Nadu CM Vijay: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, ప్రముఖ నటుడు విజయ్ త్వరలో విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆయన చేయబోతున్న తొలి విదేశీ పర్యటన ఇదే. రాష్ట్రానికి కొత్త పెట్టుబడులు తీసుకురావడం, పారిశ్రామిక రంగాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయడం ఈ పర్యటన ప్రధాన ఉద్దేశంగా తెలుస్తోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 04, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:57 PM IST
Tamil Nadu CM Vijay: భార్య సంగీతను కలవడానికి సీఎం విజయ్ లండన్ టూర్..?
Image Credit: Tamil Nadu CM Vijay(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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