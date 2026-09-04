/Tamil Nadu CM Vijay: భార్య సంగీతను కలవడానికి సీఎం విజయ్ లండన్ టూర్..?

Tamil Nadu CM Vijay: సెప్టెంబర్ 10 నుంచి 16 వరకు విజయ్ బ్రిటన్లో పర్యటించనున్నట్లు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలు, వ్యాపార ప్రముఖులతో ఆయన సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. తమిళనాడులో పెట్టుబడులు పెట్టేలా కంపెనీలను ఆకర్షించేందుకు ఈ సమావేశాలు ఉపయోగపడనున్నాయి. దీంతో విజయ్ పర్యటనకు రాజకీయంగా కూడా ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది.
అయితే ఈ అధికారిక పర్యటన మరో కారణంతో కూడా వార్తల్లో నిలుస్తోంది. విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితంపై గత కొంతకాలంగా అనేక వార్తలు, ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయన భార్య సంగీతతో సంబంధాలు, వారి కుటుంబ పరిస్థితిపై తమిళ సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
కొంతకాలం క్రితం సంగీత విడాకుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఆమె ఆ కేసును వెనక్కి తీసుకున్నట్లు కూడా ప్రచారం జరిగింది. ఈ పరిణామాలతో విజయ్, సంగీత మధ్య ఉన్న విభేదాలు తగ్గిపోయాయా అనే చర్చ మొదలైంది. ఇద్దరూ మళ్లీ కలిసి జీవించబోతున్నారనే వార్తలు కూడా సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో లండన్ పర్యటనపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. విజయ్ భార్య సంగీత, కుమార్తె దివ్య ప్రస్తుతం లండన్లో ఉంటున్నారని వార్తలు ఉన్నాయి. దీంతో యూకే పర్యటనలో విజయ్ తన కుటుంబాన్ని కలుస్తారా అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇదిలా ఉంటే, నటి త్రిష కూడా ప్రస్తుతం యూరప్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆమె ఓ సినిమా షూటింగ్ కోసం అక్కడ ఉన్నారని తెలుస్తోంది. విజయ్ కూడా అదే సమయంలో యూరప్కు వెళ్లడంతో సోషల్ మీడియాలో మరో రకమైన చర్చ మొదలైంది. విజయ్ను త్రిష కలుస్తారా అనే ఊహాగానాలు కూడా నడుస్తున్నాయి.
అయితే విజయ్ లండన్ పర్యటనలో ఎవరిని కలుస్తారనే విషయంపై ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పష్టత లేదు. ఆయన పర్యటనకు ప్రధాన కారణం మాత్రం తమిళనాడుకు పెట్టుబడులు తీసుకురావడమే. కుటుంబం, సినీ వర్గాలకు సంబంధించిన విషయాలపై వస్తున్న వార్తలను అధికారిక సమాచారం వచ్చేవరకు ఊహాగానాలుగానే చూడాల్సి ఉంటుంది.
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