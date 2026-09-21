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జోరు మీదున్న సూర్య.. ఒకే యేడాది మూడు చిత్రాలతో దూకుడు..

Suriya Speed: టాలీవుడ్ హీరోల సినిమాల స్పీడ్ ఎందుకు ఇంతలా తగ్గిపోయింది.. గ్యాప్ ఇవ్వకుండా సినిమాలు చేస్తే ఫ్లాపులు వస్తాయనే భయం అందరిలోనూ పట్టుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది. నిలకడగా సినిమాలు యేడాదికి రెండేళ్లకు ఒక్క సినిమా చేస్తే చాలనుకుంటున్నారు. కానీ  కోలీవుడ్ హీరో సూర్య బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్లాక్ బస్టర్స్ కొడుతతున్నారు. వరుసగా రెండు హిట్స్‌ అందుకున్న సూర్య హాట్రిక్ కోసం మరో సినిమాతో త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. సూర్యకు సాధ్యమైంది. మన తెలుగు స్టార్ హీరోలకు ఎందుకు సాధ్యం కావడం లేదు.  అసలు మనోళ్లకు సాధ్యం కాని స్పీడ్ సూర్యకు ఎలా సాధ్యమైంది..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 21, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:04 AM IST
జోరు మీదున్న సూర్య.. ఒకే యేడాది మూడు చిత్రాలతో దూకుడు..
Image Credit: Suriya (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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జోరు మీదున్న సూర్య.. ఒకే యేడాది మూడు చిత్రాలతో దూకుడు..
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