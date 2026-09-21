/జోరు మీదున్న సూర్య.. ఒకే యేడాది మూడు చిత్రాలతో దూకుడు..

Telugu Heroes Slow: టాలీవుడ్లో ఒకరిద్దరు హీరోలు తప్పిస్తే మిగిలిన హీరోలంతా నిదానమే ప్రధానం అంటున్నారు. కానీ సూర్య అదే సమయంలో ఆలస్యం అమృతం విషం అంటూ ఒక దాని తర్వాత మరో సినిమాను లైన్లో పెడుతున్నాడు. ఒకప్పుడు ఏడాదికి రెండు మూడు సినిమాలు చేసిన నాని లాంటి హీరోలు కూడా రెండేళ్లకో సినిమా చేస్తున్నారు.
ఈ విషయంలో తమిళ హీరో స్టార్ సూర్య అందరికీ స్పీడ్ అంటే ఏంటో చూపిస్తున్నాడు. 2026లో ఇప్పటికే వీరభద్రుడు, విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్తో హిట్ మీద హిట్ అందుకున్నాడు. దీపావళికి ‘సీన్’ సితార చూపించడానికి రెడీ అవుతున్నారు. విజయ్ తర్వాత అజిత్ కూడా సినిమాలు తగ్గించేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తమిళంలో వరుస హిట్స్తో నెంబర్ వన్ ప్లేస్పై కన్నేసినట్టు తెలుస్తుంది.
టైర్ 2 హీరోలు కూడా రెండేళ్లకో సినిమా..
నాని, నాగచైతన్య, సాయి ధరమ్ తేజ్ లాంటి హీరోలు కూడా రెండేళ్లకో సినిమా చేస్తున్నారు. వీళ్ళే కాదు సిద్దు జొన్నలగడ్డ, గోపీచంద్, శర్వానంద్, అడివి శేష్, నిఖిల్, కిరణ్ అబ్బవరం, రోషన్ మేక లాంటి టైర్ 2 హీరోలు కూడా ఏడాదికి ఒక్క సినిమా కూడా చేయడం లేదు. అదేంటంటే.. కంటెంట్ అండ్ క్వాలిటీ అంటూ సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతున్నారు. వారి చెప్పేదాంట్లో నిజముంది. మరి సూర్య కంటెంట్తో పాటు క్వాలిటీ కమ్ స్పీడ్గా వస్తున్నాడు. మరి సూర్య క్వాలిటీ కంటెంట్తోనే వచ్చి రెండు హిట్లు ఇచ్చారు.. మూడో సినిమా కూడా ప్రామిసింగ్గానే కనిపిస్తుంది.
పాన్ ఇండియా స్టార్స్ పరిస్థితి అయితే మరీ దారుణం.. మహేష్ ‘వారణాసి’ కోసం, ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ కోసం ఏళ్లకు ఏళ్లు త్యాగాలు చేస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్ పుష్ప తర్వాత ‘రాకా’ రాక కోసం మళ్లీ అదే పని చేస్తున్నాడు. ప్రభాస్ ఒకేసారి మూడు సినిమాలు సెట్స్పై పెట్టినా.. రెండేళ్ళకో సినిమా వస్తుంది. రామ్ చరణ్, పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి స్టార్స్ సైతం ఇదే స్లో అండ్ స్టడీ ఫార్ములాతోనే ముందుకు పోతున్నారు.
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