Teach For Change 2026: హైదరాబాద్‌లో లక్ష్మీ మంచు ‘టీచ్ ఫర్ చేంజ్’ 2026 కార్యక్రమం.. హాజరైన తెలుగు సెలబ్రిటీలు

Lakshmi Manchu: హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన లక్ష్మీ మంచు ‘టీచ్ ఫర్ చేంజ్’ వార్షిక నిధుల సేకరణ కార్యక్రమం 2026 అత్యంత ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వ, కార్పొరేట్, సినీ.. విద్యా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధికి తమ మద్దతును ప్రకటించారు. వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందించడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ వేదిక ద్వారా స్పష్టంగా తెలియజేశారు.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Mar 29, 2026, 01:28 PM IST

Teach For Change 2026: హైదరాబాద్‌లో లక్ష్మీ మంచు ‘టీచ్ ఫర్ చేంజ్’ 2026 కార్యక్రమం.. హాజరైన తెలుగు సెలబ్రిటీలు

Teach For Change : హైదరాబాద్‌లో లక్ష్మీ మంచు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ‘టీచ్ ఫర్ చేంజ్’ వార్షిక నిధుల సేకరణ కార్యక్రమం 2026 ఎంతో ఘనంగా జరిగింది. ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ సమర్పణలో ఈ ఈవెంట్ హెచ్ఐసీసీ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ, కార్పొరేట్, సినీ మరియు విద్యా రంగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొని ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధికి తమ మద్దతును తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా తెలంగాణ ఇరిగేషన్ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, మహిళా మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సీతక్క, ఐటీ ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ హాజరయ్యారు. వారు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పిల్లలకు మంచి విద్య అందించడం ఎంతో ముఖ్యమని తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యం వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందించడం. పిల్లల భవిష్యత్తు మెరుగుపడాలంటే ప్రభుత్వం, సంస్థలు, వాలంటీర్లు కలిసి పని చేయాలని ఈ వేదికలో స్పష్టం చేశారు. ప్రతి చిన్నారికి సమాన అవకాశాలు కల్పించాలనే సందేశం అందించారు.

ఈ వేడుకలో భాగంగా సినీ ప్రముఖులు ర్యాంప్ వాక్ చేసి ఆకట్టుకున్నారు. ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన దుస్తులు మరియు ఆభరణాలతో ఫ్యాషన్ షో జరిగింది. ఈ ప్రదర్శనలో సేవ భావనతో పాటు కళాత్మకత కూడా కనిపించింది. లక్ష్మీ మంచు, పాయల్ రాజ్‌పుట్, హెబ్బా పటేల్, ఫరియా అబ్దుల్లా, నందిత స్వేత, అమృత అయ్యర్, ప్రియదర్శి వంటి పలువురు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

‘టీచ్ ఫర్ చేంజ్’ సంస్థను లక్ష్మీ మంచు 2014లో ప్రారంభించారు. ఈ సంస్థ ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయడం కోసం స్మార్ట్ క్లాస్‌రూమ్స్, ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ, డిజిటల్ లెర్నింగ్ వంటి పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఈ సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా 3 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులకు సహాయం చేసింది. అలాగే 1,549 ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మద్దతు అందించింది.

లక్ష్మీ మంచు మాట్లాడుతూ, ప్రతి చిన్నారికి మంచి విద్య అందాలని తన లక్ష్యం అని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా చాలా మంది కలిసి పిల్లల భవిష్యత్తును మార్చగలమని ఆమె తెలిపారు.

ఈ ఈవెంట్‌కు ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ ప్రధాన స్పాన్సర్‌గా ఉండగా, నవోటెల్ హెచ్ఐసీసీ సహకారం అందించింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధికి ఆసక్తి ఉన్నవారు teachforchange.in ద్వారా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కావాలని నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు.

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

