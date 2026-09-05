Teachers Day Movies: 'బడిపంతులు' నుంచి 'సార్' వరకు..వెండితెరపై గురుశిష్యుల బంధాన్ని ఆవిష్కరించిన టాలీవుడ్ చిత్రాలు!

Teachers Day Tollywood Movies: సెప్టెంబర్ 5 వచ్చిందంటే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది బ్లాక్బోర్డ్, చాక్ పీస్, క్లాస్రూమ్ కంటే మన జీవితంలో ఏదో ఒక దశలో మనల్ని మార్చిన ఒక గురువే. మనలో దాగి ఉన్న సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి, పడిపోయినప్పుడు నిలబెట్టేది ఉపాధ్యాయుడే. తెలుగు సినిమా కూడా గురు-శిష్యుల పవిత్రమైన బంధాన్ని, విద్యావ్యవస్థలోని మార్పులను ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాల ద్వారా ఆవిష్కరించింది. వెండితెరపై గురువులుగా అలరించి, సమాజానికి విలువైన పాఠాలు నేర్పిన కొన్ని చిరస్మరణీయ తెలుగు చిత్రాల ప్రత్యేక కథనం ఇది.
1) బడిపంతులు (1972)
తెలుగు సినీ చరిత్రలో నిలిచిపోయిన మహోన్నత చిత్రం 'బడిపంతులు'. ఇందులో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ (నందమూరి తారక రామారావు) (NTR) బడిపంతులుగా కంటికి రెప్పలా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దే పాత్రలో జీవించారు. క్రమశిక్షణ, నైతిక విలువలు, విద్యాబోధనలో ఆయన చూపిన నిబద్ధత ఇప్పటికీ తరాలపాటు గుర్తుండిపోతుంది.
2) మాస్టర్ (1997)
సురేష్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి తెలుగు లెక్చరర్ 'రాజ్కుమార్' పాత్రలో నటించారు. కాలేజీలో దారితప్పిన, గొడవలు పడే యువతను క్రమశిక్షణలోకి తెచ్చి మార్చే గురువుగా ఆయన కనిపించారు. గురువు అంటే కేవలం కఠినంగా ఉండటం మాత్రమే కాదు, విద్యార్థులతో కలిసిపోయి వారిలో ఉన్న మంచిని బయటకు తీసి, ఆదర్శవంతమైన ఆలోచనను మార్చగలరని ఈ పాత్ర నిరూపించింది.
3) సుందరకాండ (1992)
కె. రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో వెంకటేష్ లెక్చరర్గా నటించిన ఈ చిత్రం, వినోదాన్ని పంచుతూనే ఉపాధ్యాయుడికి ఉండాల్సిన బాధ్యతను, లెక్చరర్, విద్యార్థి మధ్య ఉండాల్సిన పవిత్ర బంధాన్ని చాలా చక్కగా చిత్రీకరించింది.
4) గోల్కొండ హైస్కూల్ (2011)
హరి మోహన్ పరువు రాసిన 'ది మెన్ వితిన్' (The Men Within) పుస్తకం ఆధారంగా మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగంటి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. సుమంత్ ఇందులో క్రికెట్ కోచ్ 'సంపత్'గా నటించారు. విద్యార్థుల్లో గెలవాలనే నమ్మకం తగ్గిపోయినప్పుడు, వారికి కేవలం ఆట మాత్రమే కాకుండా, ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్లీ ప్రయత్నించి విజయం సాధించడం ఎలాగో నేర్పిన గురు పాత్ర ఇది.
5) సార్ (2023)
వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో ధనుష్ లెక్చరర్ 'బాల గంగాధర్ తిలక్'గా అద్భుతంగా నటించారు. విద్యావ్యవస్థలోని వ్యాపారీకరణను, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల ప్రభావాన్ని ఎండగడుతూ, పేద విద్యార్థులకు నాణ్యమైన చదువు అందించడానికి పోరాడే పాత్ర ఇది. చదువు అనేది కేవలం వ్యాపారం కాదు, ప్రతి ఒక్కరి హక్కు అని ఈ చిత్రం చాటిచెప్పింది.
6) ఇతర చిత్రాలు...
'ఠాగూర్'లో ప్రొఫెసర్గా చిరంజీవి భౌతికశాస్త్రం బోధిస్తూనే, విద్యార్థుల సహాయంతో అవినీతిపై పోరాడే పాత్రలో నటించారు. ఇది ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులలో సామాజిక స్పృహను ఎలా పెంపొందించవచ్చో చూపించింది. అలాగే 'రిపబ్లిక్' లో సాయి ధరమ్ తేజ్ రాజ్యాంగ విలువలను, ప్రజాస్వామ్య బాధ్యతలను నేర్పించే గొప్ప మార్గదర్శకుడిగా కనిపించారు.
మంచి గురువు కేవలం సమాధానాలు ఇవ్వడమే కాదు, మనమే స్వయంగా సమాధానాలు వెతుక్కునేలా చేస్తాడు. కొన్ని పాఠాలు పుస్తకాల్లో ఉండవు.. అవి గురువుల రూపంలోనే మన జీవితంలోకి వస్తాయి.
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