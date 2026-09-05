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Teachers Day Movies: 'బడిపంతులు' నుంచి 'సార్' వరకు..వెండితెరపై గురుశిష్యుల బంధాన్ని ఆవిష్కరించిన టాలీవుడ్ చిత్రాలు!

Teachers Day Tollywood Movies: ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకొంటాం. విద్యార్థుల కెరీర్‌లను, జీవితాలను తీర్చిదిద్దడంలో ఉపాధ్యాయులు అందించే అవిశ్రాంత కృషిని, మార్గదర్శకత్వాన్ని గౌరవించడానికి ఈ రోజు ప్రత్యేకం. ఈ సందర్భంగా తెలుగు వెండితెరపై గురువుల ప్రాధాన్యతను, వారు సమాజంపై చూపే ప్రభావాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన కొన్ని చిరస్మరణీయ చిత్రాల గురించిన ప్రత్యేక కథనం ఇది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 05, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:42 PM IST
Teachers Day Movies: 'బడిపంతులు' నుంచి 'సార్' వరకు..వెండితెరపై గురుశిష్యుల బంధాన్ని ఆవిష్కరించిన టాలీవుడ్ చిత్రాలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Teachers Day Movies: 'బడిపంతులు' నుంచి 'సార్' వరకు..వెండితెరపై గురుశిష్యుల బంధాన్ని ఆవిష్కరించిన టాలీవుడ్ చిత్రాలు!
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