English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mirai 1st day Collections:‘మిరాయ్’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఊహకందని మాస్ ఊచకోత..

Mirai 1st day World Wide Box Collections: తేజ సజ్జ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘మిరాయ్’. కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన  ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పై టిజీ విశ్వ ప్రసాద్ భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. ఈ శుక్రవారం విడుదలైన ఈ చిత్రం పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు మొదటి రోజు ఎవరి ఊహలకు అందని రీతిలో మాస్ ఊచకోత కోసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 13, 2025, 01:44 PM IST

Trending Photos

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
5
Kavya Maran
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
5
Mithun Chakraborty Wife
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
Mirai 1st day Collections:‘మిరాయ్’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఊహకందని మాస్ ఊచకోత..

Mirai 1st day World Wide Box Collections: తేజ సజ్జ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా తనేంటో ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. తాజాగా ఇపుడు హీరోగా వరుస హిట్లతో దూసుకుపోతున్నాడు. తాజాగా ఈయన  హీరోగా ‘మిరాయ్’ సినిమాతో పలకరించాడు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే నుంచే సూపర్ పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. అది వసూళ్ల రూపంలో కురిపించింది. ఈ సినిమా యూఎస్ మార్కెట్ లో తొలి రోజు దాదాపు $ 700 K డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసింది. త్వరలో $ 1 మిలియన్ డాలర్ వైపు పరుగులు తీస్తోంది. ఈ సినిమా తొలి రోజే రూ. 27.20 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 17 కోట్ల షేర్ ) కలెక్షన్స్ ను రాబట్టి సంచలనం రేపింది. రెండో రోజు కూడా ఈ సినిమా మంచి వసూళ్లనే రాబట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ సినిమా హిందీలో రూ. 1.70 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి సంచలనం రేపింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అంతేకాదు ‘మిరాయ్’ సినిమా తొలి రోజే దాదాపు 50 శాతం రివకరీ చేసింది. మొత్తంగా ఈ సినిమాతో తేజ సజ్జ హీరోగా మరో హిట్ ను అందుకున్నాడు.  ఈ చిత్రాన్ని హిందీలో కరణ్ జోహార్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. మిగతా భాషల్లో ఆయా రాష్ట్రాల్లోని అగ్ర నిర్మాణ సంస్థలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాయి. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 27 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ  సినిమా కర్ణాటక, హిందీ ఇతర భాషలతో పాటు ఓవర్సీస్ కలిపి మిరాయ్ చిత్రం రూ. 36.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ చేసింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా ఈ రోజు, రేపటితో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. 

ఈ  సినిమాలో తేజ సజ్జ నటనతో పాటు సంపాతి ఎపిసోడ్స్.. మంచు మనోజ్ తన విలనిజం బాగా పండింది. శ్రియ, జగపతి బాబు, జయరామ్ యాక్టింగ్ ఈ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణ. టెక్నికల్ పరంగా ఈ సినిమాలో గ్రాఫిక్స్ కు వంక పెట్టని విధంగా తెరపై చక్కగా యూజ్ చేసుకున్నారు. సినిమాకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెద్ద ఎస్సెట్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు ఇంటర్వెల్ తర్వాత ప్రతి 15 నిమిషాలకు ఎలివేషన్ సీన్స్ తో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేయగలిగాడు. మొత్తంగా 2025లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచే అవకాశాలున్నాయి. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mirai 1st Day CollectionsMirai 1st Day World Wide Box Office CollectionsMirai first ReviewMirai ColletionsTeja Sajja

Trending News