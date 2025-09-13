Mirai 1st day Collections:‘మిరాయ్’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఊహకందని మాస్ ఊచకోత..

Mirai 1st day World Wide Box Collections: తేజ సజ్జ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా తనేంటో ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. తాజాగా ఇపుడు హీరోగా వరుస హిట్లతో దూసుకుపోతున్నాడు. తాజాగా ఈయన హీరోగా ‘మిరాయ్’ సినిమాతో పలకరించాడు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే నుంచే సూపర్ పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. అది వసూళ్ల రూపంలో కురిపించింది. ఈ సినిమా యూఎస్ మార్కెట్ లో తొలి రోజు దాదాపు $ 700 K డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసింది. త్వరలో $ 1 మిలియన్ డాలర్ వైపు పరుగులు తీస్తోంది. ఈ సినిమా తొలి రోజే రూ. 27.20 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 17 కోట్ల షేర్ ) కలెక్షన్స్ ను రాబట్టి సంచలనం రేపింది. రెండో రోజు కూడా ఈ సినిమా మంచి వసూళ్లనే రాబట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ సినిమా హిందీలో రూ. 1.70 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి సంచలనం రేపింది.
అంతేకాదు ‘మిరాయ్’ సినిమా తొలి రోజే దాదాపు 50 శాతం రివకరీ చేసింది. మొత్తంగా ఈ సినిమాతో తేజ సజ్జ హీరోగా మరో హిట్ ను అందుకున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని హిందీలో కరణ్ జోహార్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. మిగతా భాషల్లో ఆయా రాష్ట్రాల్లోని అగ్ర నిర్మాణ సంస్థలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాయి. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 27 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా కర్ణాటక, హిందీ ఇతర భాషలతో పాటు ఓవర్సీస్ కలిపి మిరాయ్ చిత్రం రూ. 36.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ చేసింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా ఈ రోజు, రేపటితో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని లాభాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది.
ఈ సినిమాలో తేజ సజ్జ నటనతో పాటు సంపాతి ఎపిసోడ్స్.. మంచు మనోజ్ తన విలనిజం బాగా పండింది. శ్రియ, జగపతి బాబు, జయరామ్ యాక్టింగ్ ఈ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణ. టెక్నికల్ పరంగా ఈ సినిమాలో గ్రాఫిక్స్ కు వంక పెట్టని విధంగా తెరపై చక్కగా యూజ్ చేసుకున్నారు. సినిమాకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెద్ద ఎస్సెట్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు ఇంటర్వెల్ తర్వాత ప్రతి 15 నిమిషాలకు ఎలివేషన్ సీన్స్ తో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేయగలిగాడు. మొత్తంగా 2025లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచే అవకాశాలున్నాయి.
