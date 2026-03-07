Telangana Gaddar Film Awards 2025: గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ 2025 ప్రకటన.. చిరు, కమల్ లకు ఎన్టీఆర్, పైడి జై రాజ్ పురస్కారాలు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Gaddar Film Awards 2025: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే.. 2024 యేడాది నుంచి అవార్డులు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. అటు 2014 నుంచి 2023 వరకు ఉత్తమ చిత్రంతో పాటు ద్వితీయ, తృతీయ చిత్రాలకు అవార్డులను అందజేసింది. తాజాగా 2025 యేడాదికి గాను గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ను అనౌన్స్ చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 7, 2026, 12:59 PM IST

Telangana Gaddar Film Awards 2025: తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఎపుడూ ఆగిపోయిన నంది ఫిల్మ్ అవార్డుల స్థానంలో ప్రజా గాయకుడు గద్దర్ పేరిట సినిమా కళాకారులకు అవార్డులు ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించడమే కాకుండా.. తొలిసారి 2024 యేడాదికి పలువురు ప్రముఖులకు అవార్డులను అందజేసింది. అటు 2014 తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయ్యాకా సెన్సార్ అయిన చిత్రాలకు ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ ద్వితీయ చిత్రం, ఉత్తమ తృతీయ చిత్రాలకు సంబంధించిన అవార్డులను అందజేసింది. వీటితో పాటు స్పెషల్ జ్యూరీ ప్రత్యేక అవార్డులను 6 నుంచి 8కి పెంచింది. 

మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఎన్టీఆర్ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డును పద్మవిభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత మెగాస్టార్ చిరంజీవికి అనౌన్స్ చేసింది. అటు పైడి జై రాజ్ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డును కమల్ హాసన్ కు ప్రకటించింది. అటు బి.ఎన్.రెడ్డి ఫిల్మ్ అవార్డును సీనియర్ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావును ఎంపిక చేసారు. అటు నాగిరెడ్డి & చక్రపాణి అవార్డును ప్రముఖ నిర్మాత వైజయంతి మూవీస్ అధినేత అశ్వనీదత్ ఎంపిక అయ్యారు. అటు టీ.ఎల్. కాంతారావు ఫిల్మ్ అవార్డును ఆర్. నారాయణ మూర్తికి.. రఘుపతి వెంకయ్య ఫిల్మ్ అవార్డును ప్రసాద్ గ్రూప్ అధినేత రమేశ్ ప్రసాద్ ను ఎంపిక చేశారు. సి. నారాయణ రెడ్డి ఫిల్మ్ అవార్డును ప్రముఖ పాటల రచయత సుద్దాల అశోక్ తేజ ఎంపిక అయ్యారు. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు అవార్డుకు జయసుధను ఎంపిక చేశారు. నారాయణ రెడ్డి, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు అవార్డులను తొలిసారి ప్రవేశ పెట్టారు. 

మరోవైపు ఉత్తమ చిత్రంగా రాజు వెడ్స్ రాంబాయ్.. ద్వితీయ చిత్రంగా.. దండోరా, తృతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా ప్రీ వెడ్డింగ్ షో.. జాతీయ సమగ్రత చిత్రం విభాగంలో తండేల్ మూవీ ఎంపిక అయింది. ఉత్తమ పర్యావరణ చిత్రంగా ఈగ్వా, బెస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ అవార్డుగా లిటిల్ హార్ట్స్ ను ఎంపిక చేశారు. ఉత్తమ వినోదాత్మక చిత్రంగా ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సినిమా ఎంపికైంది. బెస్ట్ సోషల్ ఫిల్మ్ గా .. కోర్టు.. మిరాయ్.. స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ విభాగంలో అవార్డు గెలుచుకుంది. ఉత్తమ బాలల చిత్రంగా.. అనగనగా.. బెస్ట్ డైరెక్టర్ గా.. సాయిలు కంపాటి.. 

అక్కినేని నాగ  చైతన్య తండేల్ సినిమాలోని నటనకు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డుకు ఎంపిక చేశారు. రష్మిక మందన్న.. ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ లోని నటకు ఉత్తమ నటిగా ఎంపిక అయింది. బెస్ట్ సోపర్టింగ్ యాక్టర్ గా కోర్టు సినిమాలోని నటనకు శివాజీ ఎంపిక అయ్యారు. బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్ట్రెస్ గా .. భూమిక (యూఫోరియా), దండోరా సినిమాలోని మ్యూజిక్ కు గాను మార్కె కే రూబిన్ బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్..

బెస్ట్ మేల్ ప్లే బ్యాక్ సింగర్.. అనురాగ్ కులకర్ణి (రాజు వెడ్స్ రాంబాయి..రాంబాయ్ నీ మీదా మనసు ఆయనే)

బెస్ట్ ఫీమేల్ ప్లే బ్యాక్ సింగర్.. సాహితి చాగంటి (కన్నప్ప.. సంగమై చేరి)

బెస్ట్ కమెడియన్.. శ్రీ కృష్ణ తేజ రెడ్డి (జిగ్రీస్)

బెస్ట్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్.. మాస్టర్ రోహన్ రెడ్డి (ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో)

బెస్ట్ స్టోరీ రైటర్ .. గుణశేఖర్ (యూఫోరియా)

బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్.. అనిల్ రావిపూడి (సంక్రాంతికి వస్తున్నాం)

బెస్ట్ సాహిత్యం.. నంద కిషోర్ (కుబేర)

బెస్ట్  సినిమాటోగ్రఫీ.. కార్తిక్ ఘట్టమనేని (మిరాయ్)

బెస్ట్ ఎడిటర్ -  శ్రీకర్ ప్రసాద్ (మిరాయ్)

బెస్ట్ ఆడియోగ్రాఫర్ - MR రాధాకృష్ణన్ (కిష్కింధపురి)

బెస్ట్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్- తోట తరణి (ఛాంపియన్)

బెస్ట్ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ - పీటర్ హెయిన్స్

బెస్ట్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ - వై.గోవింద రాజు 

బెస్ట్ క్యాస్టూమ్ డిజైనర్ - చంద్రకాంత్ సోనావాణి, అజయ్ కుమార్ నంభాల (ఛాంపియన్)

Trending News