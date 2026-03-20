Telangana Gaddar Film Awards 2025: తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ లో ఏపీ ప్రభుత్వానికి చిరు విజ్ఞప్తి..

TGFA Awards 2025: తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ఛైర్మన్, ప్రముఖ సినీ నిర్మాత దిల్ రాజ్ అవార్డుల జాబితాను వెల్లడించారు. తెలుగు సినిమా ప్రపంచం అభివృద్దికి పాటుబడిన వారిపేరుతో సినీప్రముఖులను ఘనంగా సత్కరించారు. ఇకపై తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది రోజున ఈ అవార్డులను ప్రధానం చేయనున్నట్టు తెలిపారు. తెలంగాణలో గద్ధర్ అవార్డులిస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించగానే.. కొన్ని వర్గాలనుంచి విమర్శలు వచ్చాయి. కాలక్రమంలో విమర్శించిన వారే... తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని అభినందించే విధంగా సినిమా అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో సమతూకం పాటించారు. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ అభివృద్ధికి పాటుపడిన వారిని గుర్తుచేసుకునే విధంగా అవార్డుల్లో స్థానం కల్పించారు. సినిమా పరిశ్రమంటే కేవలం తెలంగాణకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారనే విమర్శలకు తావులేకుండా... తెలుగు సినిమా అభివృద్ధి పాలుపంచుకున్న వారిని గుర్తించి ఉగాదికి గద్దర్ అవార్డులకు ఎంపిక చేసి సముచితంగా గౌరవించారు.
తెలంగాణలో తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చాల సందర్భాల్లో ప్రస్తావించారు. తెలుగు సినిమా మనుగడకు, పరిశ్రమ అభివృద్ధికి పునాదులు వేసిన వారిపేరుతోనూ గద్ధర్ సినిమా అవార్డుల్లో గౌరవప్రదమైన స్థానమిచ్చారు.
సినిమా అవార్డులతో పాటు... సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి భాగస్వామ్యులైన వారిపేరుతో ప్రత్యేక అవార్డులను ప్రధానం చేశారు. సినిమా పరిశ్రమ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బలమైన పునాదులు వేసిన ప్రముఖులను సినిమా పరిశ్రమ గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా వారిపేర్లతో ప్రత్యేక అవార్డులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చి ఆయా లెజెండ్స్ ను కూడా సత్కరించింది.
తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు వెన్నెముకగా నిలిచిన విశ్వవిఖ్యాతన నటసార్వభౌముడు నందమూరి తారకరామారావు జాతీయ అవార్డు మెగాస్టార్ చిరంజీవిని వరించింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతులు మీదుగా చిరు ఈ అవార్డును అందుకున్నాడు. తెలుగు సినిమా నిలబడేందుకు గట్టిపునాదులు వేసిన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అధినేత, తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిమాన నటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు సినిమా పురస్కరాన్ని... దశాబ్ధాలుగా తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో చెరగని ముద్ర వేసిన సహజ నటి జయసుధకు అందుకున్నారు.
భాషతో సంబంధంలేకుండా హావభావాలతో అన్నివర్గాల ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న హీరో కమల్ హాసన్ ను పైడిజయరాజ్ అవార్డుతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సత్కరించడం విశేషం. నిర్మాతగా, నటుడిగా ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న పైడిజయరాజ్ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ఎంతోగానే పాటుపడ్డారు.
తెలుగు సాహిత్య విలువలతో అద్భుతపైమ పదాలతో పాటలుగా మార్చిన డాక్టర్ సి నారాయణరెడ్డి అవార్డును గద్దర్ సినిమా అవార్డుల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని కల్పించారు. తొలి అవార్డులను సినిమా పాటల రచయిత సుద్ధాల అశోక్ తేజను డాక్టర్ సి.నారాయణ రెడ్డి అవార్డుతో గౌరవించింది.
బీఎన్రెడ్డి ఫిల్మ్ అవార్డుకు- సింగీతం శ్రీనివాసరావును అందజేశారు. నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అవార్డు ను - ప్రముఖ సినీ నిర్మాత అశ్వనీ దత్ ను అందజేశారు. కె.ఎల్.కాంతారావు ఫిల్మ్ అవార్డు కు - విలువలతో కూడిన సినిమాలతో నటుడు, నిర్మాత, దర్శకులుగా, నిజజీవితంలోనూ విలువలతో కూడిన జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్న ఆర్. నారాయణమూర్తి సీఎం చేతులు మీదుగా అందుకోవడం విశేషం. రఘుపతి వెంకయ్య ఫిల్మ్ అవార్డు ను - రమేశ్ ప్రసాద్ అందుకున్నారు. ఫీచర్ ఫిల్మ్స్ విభాగంలో ఉత్తమ చిత్రంగా - రాజు వెడ్స్ రాంబాయి.. ఉత్తమ ద్వితీయ చిత్రంగా - దండోరా.. ఉత్తమ తృతీయ చిత్రంగా - ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో సినిమాలకు అవార్డులను అందజేశారు.
ఉత్తమ జాతీయ సమగ్రత సినిమా కేటగిరీలో - తండేల్ సినిమాకు అవార్డును ఇచ్చారు. ఉత్తమ పర్యావరణ సినిమాగా - ఇగ్వాను ఎంపిక అందజేశారు. . ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్ గా - లిటిల్ హార్ట్స్ సినిమా అవార్డును అందుకున్నారు. ఉత్తమ వినోదాత్మక సినిమాగా -సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమా ఎంపిక కావడం విశేషం.
ఉత్తమ సామాజిక సందేశాత్మక సినిమా కేటగిరీలో - ‘కోర్ట్’ సినిమాను అవార్డును అందజేశారు. బెస్ట్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఫిల్మ్ కేటగిరీలో - మిరాయ్ సినిమాకు అవార్డు ఇచ్చారు. . ఉత్తమ బాలల సినిమాగా - అనగనగా సినిమా అవార్డుకు ఎంపికైంది. ఉత్తమ దర్శకుడుగా - రాజు వెడ్స్ రాంబాయి సినిమా దర్శకులు సాయిలును సత్కరించారు. ఉత్తమ నటుడుగా - తండేల్ సినిమాలో నటించిన అక్కినేని నాగ చైతన్య తో పాటుఃఉత్తమ నటిగా - కన్నడ బామ తెలంగాణ కొత్తకోడలు రష్మిక ది గర్ల్ఫ్రెండ్ సినిమాలో నటనకు అవార్డువర్డించింది. వీరికి ముఖ్యమంత్రి అవార్డు అందజేయడం విశేషం. మిగిలిన విభాగాల్లో అవార్డుల వచ్చిన వారిని మల్లు భట్టి విక్రమార్క, దిల్ రాజు, నాగార్జున అందజేయడం విశేషం. చివర్లో చిరంజీవి మాట్లాడుతూ.. హైదరాబాద్ చిత్ర పరిశ్రమకు కేంద్ర స్థానంగా మారింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి .. గద్దర్ పేరిట సినిమా అవార్డ్స్ ను తిరిగి ప్రవేశపెట్టడం అభినందనీయం. మరోవైపు చిత్ర పరిశ్రమకు దగ్గరగా ఉండే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఏపీలో ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ తిరిగి ప్రవేశపెట్టాలని ఈ అవార్డ్స్ వేదికగా రిక్వెస్ట్ చేశాడు.
