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Peddi Ticket Rates hike:‘పెద్ది’ టికెట్ రేట్స్ పెంపుకు అనుమతులు ఇస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీవో..

Telangana Government Hike Peddi Ticket Rates: రామ్ చరణ్ హీరోగా వృద్ధి సినిమాపై పతాకంపై మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్ఫణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పెద్ది’. రామ్ చరణ్  టైటిల్‌ రోల్  లో నటించిన ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటించింది. బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వం వహించారు. ఈ రోజు ప్రీమియర్స్‌తో విడుదల కానున్న ఈ సినిమాకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం టికెట్ రేట్స్ పెంచుకోవడానికి ప్రత్యేక అనుమతులు మంజూరు చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 03, 2026, 05:02 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:10 AM IST
Peddi Ticket Rates hike:‘పెద్ది’ టికెట్ రేట్స్ పెంపుకు అనుమతులు ఇస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీవో..
Image Credit: Peddi Ticket Rates (Movie/Photos)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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