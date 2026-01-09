English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • The Raja Saab Ticket Rates: తెలంగాణలో పెరిగిన రాజా సాబ్ టికెట్ రేట్స్.. అర్ధరాత్రి రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..

The Raja Saab Ticket Rates: తెలంగాణలో పెరిగిన రాజా సాబ్ టికెట్ రేట్స్.. అర్ధరాత్రి రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..

The Raja Saab Ticket Rates: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన ది రాజాసాబ్ సినిమా టికెట్స్ రేట్ల పెంపుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. అర్థరాత్రి దాటిన తర్వాత టికెట్ల పెంపుకు అనుమతి ఇస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 9, 2026, 12:45 PM IST

The Raja Saab Ticket Rates: తెలంగాణలో పెరిగిన రాజా సాబ్ టికెట్ రేట్స్.. అర్ధరాత్రి రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..

Telangana Governement Likely to Increase The Raja Saab Ticket Rates: నిన్న రాత్రి వరకు తెలంగాణలో ‘ది రాజా సాబ్’ ప్రీమియర్స్ తో పాటు టికెట్ రేట్స్ పెంపుకు నో చెప్పడంతో రాత్రి వరకు కూడా బుక్ మై షోలో టికెట్స్ ఓపెన్ కాలేదు. కానీ అనూహ్యంగా నేటి నుంచి ఈ నెల 11 వరకు సింగిల్‌ స్క్రీన్‌లలో రూ. 105 రూపాయలు, మల్టీప్లెక్స్‌ల్లో రూ. 132 పెంపునకు అనుమతి ఇచ్చారు. ఇక 12 నుంచి 18వ తేదీ వరకు సింగి స్క్రీన్‌లలో రూ. 62 రూపాయలు, మల్టీప్లెక్సుల్లో రూ. 89 రూపాయలు పెంచుకోవచ్చని తెలిపింది.  లాభాల్లో 20శాతం ఫిలిం ఫెడరేషన్‌కు ఇవ్వాలని సూచించింది.

దీంతో వివిధ యాప్స్ లలో కొత్త రేట్లు అమల్లోకి వచ్చాయి. అయితే గురువారం మిడ్ నైట్ వరకు సాధారణ టికెట్ ధరలే ఉండగా.. అర్థరాత్రి దాటిన తర్వాత మాత్రం మల్టీప్లెక్సుల్లో టికెట్ ధర రూ. 450, సింగిల్ స్క్రీన్స్ థియేటర్లలో రూ. 300 రూపాయలు చూపిస్తున్నాయి. చివరి క్షణంలో అయినా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై చిత్ర నిర్మాతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మొత్తంగా ఓ బడా హీరో సినిమా విడుదల ముందు వరకు ఎలాంటి ప్లానింగ్ లేకుండా చేయడం ఏంటని అభిమానులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.  మరోవైపు నిన్న అర్ధరాత్రి తెలంగాణలో వందలాది ప్రభాస్ అభిమానులు అర్థరాత్రి  థియేటర్ వద్దకు చేరుకోవడంతో గందరగోళం నెలకొంది. థియేటర్లలో ప్రీమియర్ షో వేయలేమని థియేటర్ యాజమాన్యం చెప్పినప్పటికీ..ప్రభాస్ అభిమానులు బాహుబలి జయహో అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ హంగామా సృష్టించారు. వందలాది మంది ఒక్కసారిగా థియేటర్‌లోకి దూసుకు వెళ్లి, షో వేసేవరకు కదిలేది లేదని సీట్లలో భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు. కొద్దిసేపు థియేటర్ పరిసరాల్లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగి, అభిమానులను శాంతింప జేశారు. అర్థరాత్రి తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ‘ది రాజాసాబ్‌’ సినిమా టికెట్స్‌ రేట్ల పెంపుకు అధికారికంగా అనుమతలు మంజూరు చేసింది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

