/తెలంగాణ పల్లె కథలకు అండగా నిలబడుతున్న అగ్ర నిర్మాణ సంస్థలు.. ‘ఇడుపుకాయితం’, తాజాగా ‘పల్లబురుసు’ మూవీలు..

Telangana Nativity: తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇక్కడ భాష, యాసలకు ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ఇక్కడ ప్రాంత నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు తెరకెక్కి విజయం సాధించాయి. దిల్ రాజు నిర్మాణంలో నటుడు వేణు ఎల్డండి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బలగం’ మూవీ ఎంత పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో తెలిసిందే కదా. ఈ మూవీ తర్వాత దిల్ రాజు మరోసారి అదే దర్శకుడితో దేవీశ్రీ ప్రసాద్ హీరోగా ‘ఎల్లమ్మ’ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. గతేడాది ‘రాజు వెడ్స్ రాంబాయ్’ సినిమా తెలంగాణ పల్లె నేపథ్యంలో తెరకెక్కి విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు కమర్షియల్ విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత పలు చిత్రాలు తెలంగాణ నేపథ్యంలో వచ్చిన మంచి విజయాలను అందుకున్నాయి. తాజాగా నిన్న విడుదలై ఐశ్వర్య రాజేష్ ‘ఓ సుకుమారి’ మూవీ కూడా పూర్తి తెలంగాణ నేపథ్యంలో వచ్చింది. ఈ సినిమా పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకుపోతుంది.
తాజాగా బన్నీవాస్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ నిర్మాణంలో ‘ఇడుపుకాయితం’ సినిమా పేరుతోనే పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమాతో దొండపాటి వంశీరెడ్డి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా పేరుపై సినీ వర్గాలతో పాటు మీడియాలో పెద్ద రచ్చే నడిచింది. మరోసారి తెలంగాణ, ఆంధ్ర అనే భేదాలు క్రియేట్ చేశారు కొంతమంది అతిగాళ్లు.
తాజాగా తెలుగులో మరో తెలంగాణ నేపథ్యంలో కొత్త సినిమా రాబోతుంది. అదే ‘పళ్ల బురుసు’. అంటే పళ్ల బ్రష్నే తెలంగాణలో చాలా మంది ‘పళ్ల బురుసు’గా పిలుస్తుంటారు. తెలంగాణ సహా పల్లెల్లో ఎక్కువగా వేప పుల్లలను వాడుతుంటారు. పళ్ల బ్రష్ వచ్చిన తర్వాత వారి జీవితాలు ఎలా మారాయనే నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాను ఆగష్టు 14 న విడుదల చేస్తున్నారు. తాజాగా విడుదల చేసిన ‘పళ్లబురుసు’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తెలంగాణ పల్లెలోని హాస్యాన్ని మిళితం చేసిన ఈ సినిమాలో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీ కొడుకులుగా నటించారు. ప్రజ్వల్ యాద్మా , గోమతి రెడ్డిలు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లో జిల్లా కోర్ట్ గది బయల త్రాసును పోలి ఉన్న ఒక భారీ టూత్ బ్రష్ మీద ఇద్దరు ప్రధాన పాత్రధారులు ఒకరికొరరు వీపు ఆనించి కూర్చొని ఉన్నారు. దీంతో ఈ సినిమా స్టోరీ ఎలా ఉండబోతుందనే ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియో, ఎపిక్ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించడం విశేషం. ఈ సినిమాకు ఉదయ్ కుమార్ చౌహాన్ దర్శకత్వం వహించారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే తెలంగాణ మట్టి, వాసనల నేపథ్యంలో రాబోతున్న చిత్రాలు ఎలాంటి విజయాలను అందుకుంటాయో చూడాలి.
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