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తెలంగాణ పల్లె కథలకు అండగా నిలబడుతున్న అగ్ర నిర్మాణ సంస్థలు.. ‘ఇడుపుకాయితం’, తాజాగా ‘పల్లబురుసు’ మూవీలు..

Telangana Rural Backdrop Movies: తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ భాష, యాస నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు తెరకెక్కి ప్రేక్షకులను మెప్పించాయి. వీటిని కేవలం చిన్న నిర్మాతలే కాదు... బడా నిర్మాణ సంస్థలు కూడా తెలుగు పల్లె నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలను నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ‘ఇడుపుకాయితం’ సినిమా పేరుతోనే టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. ఇపుడు కొత్త ‘పళ్ల బురుసు’ అనే టైటిల్‌తో కొత్త సినిమా రాబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 18, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:35 PM IST
తెలంగాణ పల్లె కథలకు అండగా నిలబడుతున్న అగ్ర నిర్మాణ సంస్థలు.. ‘ఇడుపుకాయితం’, తాజాగా ‘పల్లబురుసు’ మూవీలు..
Image Credit: Telangana Nativity (Telangana)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణ పల్లె కథలకు అండగా నిలబడుతున్న అగ్ర నిర్మాణ సంస్థలు.. ‘ఇడుపుకాయితం’, తాజాగా ‘పల్లబురుసు’ మూవీలు..
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