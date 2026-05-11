/Bharath Kanth: ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. తెలుగు యంగ్ హీరో, కెమెరామెన్ మృతి

Telugu Actor Bharath Kanth: హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో హీరో భరత్ కాంత్ మృతి చెందారు. బొంగులూరు గేట్ వద్ద భరత్ కారు ప్రమాదానికి గురైంది. నెల్లూరు నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. భరత్ ప్రయాణిస్తున్న కారును కంటైనర్ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో హీరో భరత్తో పాటు సినిమాటోగ్రాఫర్ త్రిలోక్ కూడా చనిపోయారు. త్రిలోక్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా రాణిస్తూ మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. వీరిద్దరి మరణంతో ఇటు సినీ పరిశ్రమలో, అటు వారి స్వస్థలమైన నెల్లూరులో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఘటనా స్థలంలోనే ఇద్దరూ మృతి చెందారు.
ఏపీలోని నెల్లూరుకి చెందిన భరత్ కాంత్ (31), త్రిలోక్ (31) ఇద్దరూ ప్రాణ స్నేహితులు. వీకెండ్ కావడంతో సొంతూరికి వెళ్లి తిరిగి హైదరాబాద్కు వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వీరు ప్రయాణిస్తున్న కారు పెద్ద అంబర్పేట వద్ద ఓఆర్ఆర్ ఎక్కి శంషాబాద్ వైపు వెళ్తోంది. బొంగుళూరు ఎగ్జిట్ 12 సమీపానికి రాగానే, వీరి కారును వెనుక నుంచి కంటైనర్ అత్యంత వేగంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో కారులో ఉన్న భరత్ కాంత్, త్రిలోక్ ఇద్దరికీ తీవ్రమైన గాయాలు కావడంతో ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న ఆదిభట్ల ఎస్సై నోయల్ రాజ్ తన బృందంతో అక్కడికి చేరుకుని మృతదేహాలను వెలికితీసి, పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఇటీవల విడుదలైన ‘టెనెంట్’ సినిమాలో హీరోగా నటించారు భరత్ కాంత్. తెలుగు, హిందీ వెబ్ సిరీస్లలో యాక్ట్ చేశారు. ఇక తిలక్ పలు తెలుగు చిత్రాలకు సినిమాటోగ్రాఫర్గా పని చేశారు. అతి వేగమే ప్రమాదానికి కారణంగా పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రమాదం తీవ్రతకు కారు నుజ్జునుజ్జు అయిపోయింది. శరీరాలు చిద్రమైపోయాయి.
భరత్, త్రిలోక్ మృతితో సినీ పరిశ్రమలో విషాదం అలుముకుంది. ఎంతో మంచి ఫ్యూచర్ ఉన్న ఇద్దరూ ఇలా అర్ధాంతరంగా తనువు చాలించడం వారి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. నెల్లూరుకి చెందిన భరత్ కాంత్, త్రిలోక్ సినీ రంగంపై మక్కువతో పదేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్కు వచ్చారు. నానక్రామ్గూడలో నివాసం ఉంటున్నారు. ఇండస్ట్రీలో తమకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకునేందుకు ట్రై చేస్తున్నారు.
