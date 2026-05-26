/Nenevaru: తెలుగు తెరపై మరో కోర్ట్ డ్రామా మూవీ ‘నేనెవరు’..? మే 29న గ్రాండ్ రిలీజ్..

Nenevaru Court Drama Movie: రాజేంద్ర ప్రసాద్, సాయి కిరణ్, జోగిని శ్యామల ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘నేనెవరు’. కోర్టు డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అన్ని కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకొని ఈ నెల 29న విడుదలకు సిద్ధం అవుతుంది. చిరంజీవి తన్నీరు ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. వినోదంతో పాటు సమాజాన్ని మేలుకొలుపే అంశాలతో ఈ సినిమాను తెరెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేసే అంశాలున్నట్టు తెలిపారు.
ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్స్, టీజర్, ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. అంతేకాదు సినిమాపై పాజిటివ్ బజ్ ఏర్పడింది. ఈ చిత్రంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ తన మార్క్ నటనతో ఆకట్టుకోవడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమాలో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే అంశాలతో తెరకెక్కిందని చెబుతున్నారు. ఈ చిత్రం తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమాలో భావోద్వేగాలు అందరిని ఆలోచింపజేస్తయన్నారు. ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ సీన్స్ కోర్ట్ డ్రామా ప్రేక్షకులను కట్టిపడేయడం గ్యారంటీ అని చెబుతున్నారు.
ప్రతి వ్యక్తి జీవితానికి సంబంధించిన ప్రశ్నను ప్రతిబింబించేలా “నేనెవరు? అనే టైటిల్కు తగ్గట్టుగా ఆసక్తికరమైన కథనాన్ని సిద్ధం చేసినట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. టెక్నికల్గా కూడా హై స్టాండర్డ్స్తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ చిత్రానికి సంగీతంతో పాటు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, సినిమాటోగ్రఫీ, బ్యాక్ బోన్గా నిలవనున్నాయని చెప్పారు. ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీ ప్రముఖుల నుంచి ప్రివ్యూ షోల అనంతరం ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ చిత్రం విడుదల రోజున ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుత స్పందన రాబట్టుకోవడం గ్యారంటీ అని చెబుతున్నారు. మే 29న థియేటర్లలో విడుదల కానున్న “నేనెవరు?” చిత్రం ఆడియన్స్కు మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు మంచి సందేశాన్ని అందించే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా నిలవడం గ్యారంటీ అని చిత్ర యూనిట్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.
