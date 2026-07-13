/బాలీవుడ్ బాట పడుతున్న తెలుగు దర్శకులు.. ఈ రూట్లో మరో తెలుగు డైరెక్టర్..

Telugu directors Dominating in Hindi: తెలుగు దర్శకులు బాలీవుడ్లో సత్తా చాటడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. తాతినేని ప్రకాష్ రావు, తాతినేని రామారావు, దాసరి నారాయణ రావు, కే.రాఘవేంద్రరావు, కే బాపయ్య వంటి దిగ్గజ దర్శకులు బాలీవుడ్లో ఎన్నో మెబరబుల్ హిట్స్ అందించారు. ఆ తర్వాత ఎంతో మంది దర్శకుడు బీటౌన్లో సత్తా చాటుతూనే ఉన్నారు. ఇక ముంబైలో తెలుగు దర్శకులకు డిమాండ్ మామూలుగా లేదిప్పుడు. మన డైరెక్టర్ వెళ్లి కథ చెప్తే.. సగం సిట్టింగ్లోనే ఓకే చేస్తున్నారు. అలా నడుస్తుంది మనోళ్ల టైమ్. ఇక సందీప్ రెడ్డి వంగా ‘యానిమల్’ మూవీతో టాక్ ఆఫ్ ది బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అయ్యారు. అంతకు ముందు అర్జున్ రెడ్డి రీమేక్ ‘కబీర్ సింగ్’ సినిమాతో అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు.
బీటౌన్లో తెలుగు దర్శకుల హవా..
ఇక అదే బాటలో జెర్సీ సినిమా దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి.. షాహిద్ కపూర్తో అదే సినిమాను రీమేక్ చేస్తే చేతులు కాల్చుకున్నాడు. శైలేష్ కొలను హిందీలో ‘హిట్’ సినిమాను రీమేక్ చేసినా పెద్ద ఫలితం దక్కలేదు. ఇక వంశీ పైడిపల్లి తాజాగా బాలీవుడ్ అగ్ర హీరో సల్మాన్ ఖాన్తో నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు ప్రారంభమైంది. ఈ సినిమాలో నయనతార హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.
బాలీవుడ్ బాటలో పరశురామ్..నందినీ రెడ్డి..
అటు పరశురామ్ కూడా హృతిక్ రోషన్తో ఓ ప్రాజెక్ట్ను కన్ఫామ్ చేసుకున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ సినిమాను కూడా దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్నాడు.
తాజాగా బివి నందిని రెడ్డి కూడా బాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్కు ఓకె చెప్పింది. ఈమె గ్యాప్ తీసుకుని సినిమాలు చేసినా కూడా సక్సెస్ రేట్ మాత్రం బాగా హైలోనే ఉంటుంది. రీసెంట్గా ఈమె తెరకెక్కించిన ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా రూ. 100 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. సమంత హీరోయిన్గా నటించిన ఈ చిత్రం తెలుగులో లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాల్లో కొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది.ఇన్నాళ్లూ కేవలం తెలుగులోనే ఉండిపోయిన ఈ లేడీ డైరెక్టర్.. త్వరలోనే నార్త్ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు. దానికంటే ముందు ఓ వెబ్ సిరీస్ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు నందిని రెడ్డి.
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