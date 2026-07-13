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బాలీవుడ్ బాట పడుతున్న తెలుగు దర్శకులు.. ఈ రూట్లో మరో తెలుగు డైరెక్టర్..

తెలుగు దర్శకులు బాలీవుడ్‌లో సత్తా చాటడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. తాతినేని ప్రకాష్ రావు, తాతినేని రామారావు, దాసరి నారాయణ రావు, కే.రాఘవేంద్రరావు, కే బాపయ్య వంటి దిగ్గజ దర్శకులు బాలీవుడ్‌లో ఎన్నో మెబరబుల్ హిట్స్ అందించారు. ఆ తర్వాత ఎంతో మంది దర్శకుడు బీటౌన్‌లో సత్తా చాటుతూనే ఉన్నారు. ఇక ముంబైలో తెలుగు దర్శకులకు డిమాండ్ మామూలుగా లేదిప్పుడు. మన డైరెక్టర్ వెళ్లి కథ చెప్తే.. సగం సిట్టింగ్‌లోనే ఓకే చేస్తున్నారు. అలా నడుస్తుంది మనోళ్ల టైమ్. ఇక సందీప్ రెడ్డి వంగా ‘యానిమల్’ మూవీతో టాక్ ఆఫ్ ది బాలీవుడ్ డైరెక్టర్‌ అయ్యారు. అంతకు ముందు అర్జున్ రెడ్డి రీమేక్ ‘కబీర్ సింగ్’ సినిమాతో అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:05 AM IST
బాలీవుడ్ బాట పడుతున్న తెలుగు దర్శకులు.. ఈ రూట్లో మరో తెలుగు డైరెక్టర్..
Image Credit: Tollywood Directors To Bollywood (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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