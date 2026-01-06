Movie Piracy: సినిమా పైరసీపై తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ తో చేతులు కలిపిన తెలంగాణ సైబర్ సెక్యురిటీ బ్యూరో..

డిజిటల్ సినిమా పైరసీని అరికట్టేందుకు తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (TFCC) వారు తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (TGCSB) వారితో కలిసి పనిచేయబోతున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఓ అవగాహన ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకున్నారు. ఈ ఎంఓయూ ద్వారా పైరసీ వెబ్సైట్లు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫార్ములు, మెసేజింగ్ యాప్లు, IPTV స్ట్రీమ్స్, మొబైల్ అప్లికేషన్లలో జరుగుతున్న డిజిటల్ పైరసీపై రియల్-టైమ్ పర్యవేక్షణ జరగనుంది. అంతేకాదు ఇలాంటి పైరసీ వాటిపై త్వరితగతిన పైరసీ కంటెంట్ తొలగించేందుకు నడుం బిగిస్తారు. అంతేకాదు వీళ్లందరు కలసిి సమన్వయంతో కూడిన చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించబడింది.
సినిమా విడుదలైన వెంటనే జరిగే పైరసీ వల్ల సినీ పరిశ్రమకు కలిగే భారీ నష్టాలు సంభవిస్తున్నాయి. లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీల, సినిమా పరిశ్రమ మధ్య వేగవంతమైన సమాచారం పంచుకోవడం ఇందులో ప్రధానమైంది. సమర్థవంతమైన సమన్వయం ఈ MoU యొక్క మెయిన్ లక్ష్యమన్నారు.
ఈ సందర్భంగా జరిగిన సమావేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర డీజీపీ బి. శివధర్ రెడ్డి, IPS, TGCSB డైరెక్టర్ శ్రీమతి శిఖా గోయల్, IPS, అలాగే తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షుడు దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు, తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ గౌరవ కార్యదర్శి కె. అశోక్ కుమార్, తెలంగాణ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు తో పాటు నిర్మాతలు కె.ఎల్. దామోదర్ ప్రసాద్, వై. సురేందర్ రెడ్డి, శ్రీమతి సుప్రియ యార్లగడ్డ, యాంటీ వీడియో పైరసీ సెల్ చైర్మన్ రాజ్కుమార్ ఆకెళ్ళ, యాంటీ వీడియో పైరసీ సెల్ ప్రోజెక్ట్ హెడ్ మణింద్ర బాబు సహా యాంటీ వీడియో పైరసీ సెల్ టీం సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పటికే రూపొందించిన యాంటీ పైరసీ సెల్ డేగ్ కళ్లతో పనిచేయబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
