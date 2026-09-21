/మాఫియా డాన్స్ ‌గా తెలుగు హీరోలు.. గ్యాంగ్ స్టర్స్‌ డ్రామాలో టాలీవుడ్ స్టార్స్..

Telugu Heroes Now Gangsters: సౌత్లో మాఫియా, గ్యాంగ్ స్టర్ కథలకు డిమాండ్ మళ్లీ పెరిగింది. బాబీ తెరకెక్కిస్తున్న కాకాలో చిరంజీవి డాన్గానే కనిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి ‘కదిరి కాళిదాస్’గా కనిపించబోతున్నారు. తాజాగా చిరు లీక్స్లో ఈ విషయాన్ని చిరు స్వయంగా ట్వీట్ చేశారు. కోల్కత్తా బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తుంది ఈ చిత్రం. అనస్వర రాజన్ చిరు కూతురుగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. చిరు గతంలో ‘గాడ్ ఫాదర్’, లంకేశ్వరుడు, బిగ్బాస్ వంటి పలు చిత్రాల్లో డాన తరహా పాత్రల్లో నటించారు. చిరు డాన్గా నటించిన సినిమాలేవి బాక్సాఫీస్గా మెప్పించలేదు. మరి ‘కాకా’ ఈ సెంటిమెంట్ను బ్రేక్ చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.
‘దాదా’లో గ్యాంగ్స్టర్గా బాలయ్య..
గోపీచంద్ మలినేని తెరకెక్కిస్తున్న ‘దాదా’సినిమాలో బాలయ్య ముంబై బేస్డ్ డాన్గా నటిస్తున్నారు. టీజర్తోనే సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసారు మేకర్స్. గతంలో అశోక చక్రవర్తి, ప్రాణానికి ప్రాణం, రానా, సుల్తాన్, డిక్టేటర్ సినిమాల్లో డాన్ పాత్రల్లో కనిపించారు. ఇపుడు ‘దాదా’గా మరోసారి డాన్గా వెండితెరపై చెలరేగి పోవడానికి రెడీ అవుతున్నాడు.ఈ సినిమా డిసెంబర్ 24న క్రిస్మస్ కానుకగా విడుదల కాబోతుంది.
కింగ్ 100లో కూడా నాగ్ డాన్..
అదే డిసెంబర్ 24న వస్తోన్న నాగార్జున నటిస్తున్న ‘కింగ్ 100’ కూడా మాఫియా బ్యాక్డ్రాప్ నేపథ్యంలో వస్తుంది. రా.కార్తిక్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మధ్యే వడుదలైన టీజర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. డిసెంబర్ 24న సినిమా విడుదల కానుంది. గతంలో నేటి సిద్ధార్ధ, కిల్లర్, డాన్, భాయ్ సినిమాల్లో మాఫియా లీడర్గా నటించారు నాగార్జున. కూలీలో కూడా అదే డాన్ పాత్రలో నటించారు.
అటు ‘ప్యారడైజ్’లో నాని కూడా డాన్ తరహా పాత్రలో కనువిందు చేయనున్నాడు. అణగొక్కబడుతున్న బడుగు జాతి గొంతుగా ఈ సినిమాలో నాని కనపించబోతున్నారు. తెలుగులోనే కాదు.. మిగిలిన భాషల్లో కూడా సీనియర్ హీరోలు మాఫియా బాటలోనే వెళ్తున్నారు. ధనుష్ హీరోగా నటిస్తున్న ‘ఓం’ సినిమాలో మమ్ముట్టి మాఫియా డాన్గానే నటిస్తున్నారు. టీజర్తోనే మమ్మూక క్యారెక్టర్పై క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్. అలాగే మోహన్ లాల్ సైతం ‘లూసీఫర్’ ఫ్రాంచైజీలో మోస్ట్ వాంటెడ్ మాఫియా డాన్గా నటించారు.
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