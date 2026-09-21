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మాఫియా డాన్స్ ‌గా తెలుగు హీరోలు.. గ్యాంగ్ స్టర్స్‌ డ్రామాలో టాలీవుడ్ స్టార్స్..

Mafia Dons: తెలుగు హీరోలు ఇపుడు డాన్ అవతారం ఎత్తుతున్నారు. కేవలం టాలీవుడ్‌లో  కాదు సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో మాఫియా నేపథ్యంలోనే సినిమాలు వస్తున్నాయి. సీనియర్స్ నుంచి జూనియర్ వరకు అందరు హీరోలు డాన్స్‌గా  కనిపిస్తున్నారు. మాఫియా డాన్ అతారం ఎత్తుతున్నారు.  హీరో ఎవరైనా.. గ్యాంగ్ స్టర్ డ్రామాల వైపే అడుగులేస్తున్నారు. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో గ్యాంగ్ స్టర్స్ డ్రామాలపై ఫోకస్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 21, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:25 AM IST
మాఫియా డాన్స్ ‌గా తెలుగు హీరోలు.. గ్యాంగ్ స్టర్స్‌ డ్రామాలో టాలీవుడ్ స్టార్స్..
Image Credit: Tollywood Mafia Dons (File Pics/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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మాఫియా డాన్స్ ‌గా తెలుగు హీరోలు.. గ్యాంగ్ స్టర్స్‌ డ్రామాలో టాలీవుడ్ స్టార్స్..
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