Telusu Kada Review:‘తెలుసు కదా’ మూవీ రివ్యూ.. సిద్దు జొన్నలగడ్డ హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

Telusu Kada Review: డీజే టిల్లు సిరీస్ తో సిద్దు జొన్నలగడ్డకు తన కంటూ సెపరేట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. తాజాగా ఇపుడు టిల్లు ఇమేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన చేసిన చిత్రం ‘తెలుసు కదా’. నీరజ కోన దర్శకత్వంలో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పై టీజీ విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మాతలుగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమాతో దర్శకురాలు నీరజ కోన.. సిద్దుకు అదిరిపోయే హిట్ ఇచ్చిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం... 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 17, 2025, 01:29 PM IST

టిల్లు సిరీస్ తో స్టార్ బాయ్ గా తన కంటూ ఓ ఇమేజ్ చట్రంలో ఇరుక్కుపోయాడు సిద్దు జొన్నలగడ్డ. ఆ ఇమేజ్ చట్రం నుంచి బయటకు వచ్చి చేసిన చిత్రం ‘తెలుసు కదా’.  ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ మూవీతో సిద్దు అందుకున్నాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

కథ విషయానికొస్తే.. 
వరుణ్ (సిద్దు జొన్నలగడ్డ)కు చిన్నపుడు తల్లిదండ్రులు చనిపోవడంతో కుటుంబ అనుబంధాలకు దూరమవుతాడు.  అందుకే తను చేసుకోబోయే అమ్మాయితో  మంచి ఫ్యామిలీ లైఫ్ ను లీడ్ చేయాలనుకుంటాడు. ఇక వరుణ్..ముక్కుసూటితనంతో పాటు అంతా నిజం చెప్పాలనే ఆటిట్యూట్ ఉన్న వ్యక్తి. తన గురించి ఏది దాచుకోకుండా ఓపెన్ గా ఉండే టైపు. దీంతో అతనికి వచ్చే సంబంధాలు చెడిపోతుంటాయి.  ఈ క్రమంలో అంజలి (రాశీ ఖన్నా)తో అతని అభిప్రాయాలు కలవడంతో వాళ్ల పేరేంట్స్ అంగీకారంతో వరుణ్, అంజలిలు పెళ్లి చేసుకుంటారు.   ఈ క్రమంలో మ్యారేజ్ తర్వాత పిల్లలు కావాలనుకునే వరుణ్ కు అంజలి పిల్లలు కనలేదని తెలుసుకొని ఎమోషనల్ అవుతాడు. ఆ తర్వాత సరోగసి తర్వాత పిల్లలను కనాలనుకుంటుది అంజలి. ఈ క్రమంలో సరోగసీ స్పెషలిస్ట్ అయిన డాక్టర్ రాగ (శ్రీనిధి శెట్టి)ని కలుస్తోంది.  అయితే ఆమె కథ విని ఎమోషనల్ అయిన  రాగ..తానే బిడ్డను కంటానని చెబుతుంది. అసలు డాక్టర్ అయిన రాగ ఎందుకు అంజలి, వరుణ్ ల బిడ్డను కనడానికి ఒప్పుకుంది. రాగ.. వరుణ్, అంజలిల జీవితంలో రావడంతో ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది. చివరకు ఏమైందనేదే ‘తెలుసు కదా’  స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

మన దగ్గర సరోగసీ నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు తెరకెక్కాయి. ఇపుడు దర్శకురాలు నీరజా కోన కూడా అదే తరహా సరోగసీ నేపథ్యాన్ని ఎంచుకోవడం పెద్ద ఛాలెంజ్. దాన్ని కన్విన్సింగ్ గా బోల్డ్ గా చెప్పడంతో దర్శకురాలిగా ఆమె గట్స్ ఏంటో చెబుతుంది. ఓ మాస్ యాక్షన్ సినిమా చేయోచ్చు. ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్స్ ను డీల్ చేయవచ్చు. ఇలాంటి సెన్సిటివ్ స్టోరీని చెప్పడం కత్తి మీద సామే.  అలాంటి ఓ ప్రయత్నాన్ని ప్రేక్షకులను కన్విన్సింగ్ అది కూడా బోల్డ్ తరహా చెప్పి మెప్పించడం కష్టం. సినిమా ప్రారంభమే .. లవ్ బ్రేకప్ బాధపడే సీన్ తో ఓపెన్ చేసి.. తన కోపాన్ని తన దగ్గర పనిచేసే వారిపై చూపించే హీరో మనసతత్త్వం. పైగా ఏది మనసులో ఏదుందో అది చెప్పే క్యారెక్టర్ తో అతను ఎలాంటి పరిస్థితులను ఫేస్ చేసాడనేది బాగుంది. కుటుంబం ఉండాలని తాపత్రయ పడే అనాథ ఉండి ఉన్నత స్థానానికి ఎదగడం వంటివి చూపించారు.  ప్రస్తుతం సమాజంలో మన లైఫ్ స్టైల్ మూలంగా కొంతమంది సంతానం పొందలేకపోతున్నారు. వారందు IVF ద్వారా పిల్లలను కంటునున్నారు. ఇదే ఈ సినిమాలో చూపించే ప్రయత్నం చేసింది. ఓ లేడీ దర్శకురాలిగా హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య ఇంటిమేట్స్ సీన్స్ యూత్ ను ఆకట్టుకుంటాయి. మరోవైపు ముక్కుసూటితనంతో కూడిన హీరో ఆటిట్యూడ్ ను చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం.. అసలు డాక్టర్ అయిన రాగ .. ఎందుకు సరోగసీ బిడ్డకు జన్మనివ్వాలనుకుంటుందనే పాయింట్ బాగుంది. కొన్ని లాజిక్స్ ను పక్కన పెడితే.. ఓ వర్గం ఆడియన్స్ ను టార్గెట్ చేసి తీసిన ఈ సినిమా మెప్పిస్తోంది. మధ్యలో సిద్దు, హర్షతో చెప్పించి డైలాగ్స్ పేలాయి.  దర్శకురాలిగా నీరజ కోన ప్రయత్నాన్ని మెచ్చుకోవాలి. అంతేకాదు ఇలాంటి సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ ను నిర్మించిన పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అధినేత టీజీ విశ్వ ప్రసాద్.. ఆమె కూతురు కృతి ప్రసాద్ గట్స్  తెలియజేస్తోంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా సినిమాను గ్రాండియర్ గా నిర్మించాు.  ఎడిటింగ్ ఇంకాస్త ట్రిమ్ చేసుంటే బాగుంది. తమన్ అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పెద్ద ఎస్సెట్ గా నిలిచింది. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. సిద్దును ఓ యాంగిల్ లో చూసిన ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాలో చూపించిన విధానాన్ని ఎంత వరకు ప్రేక్షకులు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు.  కమర్షియల్ గా ఈ సినిమా ఏ మేరకు వర్కౌట్ అవుతుందనేది చూడాలి. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 

సిద్దు జొన్నలగడ్డ అంతా నిజం చెప్పాలనే ఆటిట్యూడ్ ఉన్న వ్యక్తి పాత్రలో నటించాడు. సిద్దు టైపు కు కాస్త దగ్గరున్న.. రొటిన్ పాత్రలు కాకుండా.. ఇలాంటి పాత్రలు ఓకే చేయడం బాగుంది. ఇమేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చి చేసిన ఈ పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయాడు. సినిమాలో ఎమోషన్ సీన్స్ లో ఒదిగిపోయాడు. రాశీ ఖన్నా.. ఓ ఇల్లాలు పాత్రలో చక్కగా నటించింది. కొన్ని సీన్స్ లో ఎమోషనల్ గా నటించింది. మరోవైపు శ్రీనిధి శెట్టి ఈ తరహా పాత్రను ఒప్పుకోవడం  ఛాలెంజ్. తన క్యారెక్టర్ లో ఒదిగిపోయింది. హీరో ఫ్రెండ్ పాత్రలో వైవా హర్ష నటనతో పాటు కామెడీ టైమింగ్ బాగుంది. థియేటర్స్ లో సిద్దు, వైవా హర్ష మధ్య వచ్చిన  డైలాగులు పేలాయి. మిగిలిన నటీనటులు విషయానికొస్తే.. లాస్ట్ లో అన్నపూర్ణమ్మ ఉన్నంతలో తనదైన నటనతో ఫైనల్ టచ్ ఇచ్చిపడేసింది. మిగిలిన నటీనటులకు నటించడానికి పెద్దగా స్కోప్ ఏమి లేదు. 

ఫైనల్ వర్డిక్ట్.. 

ముఖ్యంగా ఓ మూసలో కాకుండా సరికొత్త కథ, కథనాలతో నీరజ కోన మెప్పించింది. మరోవైపు రొటీన్ టిల్లు తరహా స్టోరీ కాకుండా ఇలాంటి సెన్సిటివ్ స్టోరీలో నటించడం బాగుంది. సిద్దు గురించి ఈ సినిమా చూడొచ్చు. 

పంచ్ లైన్..  యూత్ కు కనెక్ట్ అయ్యే..‘తెలుసు కదా’..

రేటింగ్: 3/5

